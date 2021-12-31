НХЛ. «Флорида» забросила девять шайб «Тампе», «Айлендерс» обыграли «Баффало»

«Каролина» — «Монреаль» 4:0

Самым результативным игроком матча стал Теуво Терявяйнен, оформивший дубль. Андрей Свечников отметился результативной передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Монреаль» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) Голы: Нидеррайтер — 9 (бол., Котканиеми, Слэвин), 10:46 — 1:0. Терявяйнен — 8 (мен., Ахо, Слэвин), 13:29 — 2:0. Терявяйнен — 9 (бол., Нечас, Ахо), 37:01 — 3:0. Джарвис — 5 (бол., Свечников, Слэвин), 50:52 — 4:0Вратари: Раанта — МонтембоШтраф: 10-10Броски: 38 (9+17+12) — 26 (9+9+8)

«Каролина» с 45 очками поднялась на второе место в Восточной конференции, «Монреаль» с 18 очками — на последней строчке.

«Каролина» — «Монреаль» 4:0

«Флорида» — «Тампа-Бэй» 9:3

Наибольший вклад в победу «пантерз» 5 (1+4) внес Джонатан Юбердо, набравший пять (1+4) баллов, Максим Мамин отметился заброшенной шайбой.

Отметим, из-за ковид-протокола встречу пропускали основные вратари «Лайтнинг» Андрей Василевский и Брайан Эллиотт, а также Михаил Сергачев и другие игроки.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Тампа-Бэй» — 9:3 (3:1, 3:1, 3:1) Голы: Дюклер — 11 (Монтур, Юбердо), 2:10 — 1:0. Юбердо — 11 (бол., Барков, Райнхарт), 11:22 — 2:0. Ватрано — 7 (Лунделл, Марчмент), 14:21 — 3:0. Богосян — 2 (Белльмар, Перри), 15:31 — 3:1. Луостаринен — 8 (Гудас, Ломберг), 23:02 — 4:1. Стэмкос — 15 (Палат, Колтон), 26:19 — 4:2. Мамин — 3 (Верхэге, Луостаринен), 37:26 — 5:2. Лунделл — 7 (Ватрано, Уигар), 39:23 — 6:2. Пойнт — 10 (бол., Киллорн, Палат), 44:27 — 6:3. Дюклер — 12 (Юбердо, Уигар), 44:38 — 7:3. Экблад — 9 (Юбердо, Дюклер), 46:46 — 8:3. Барков — 11 (мен., Юбердо), 52:31 — 9:3Вратари: Найт — Лагас (Альнефельт, 40:00)Штраф: 24-42Броски: 37 (10+17+10) — 42 (19+10+13)

«Тампа» с 46 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Флорида» с 44 очками — на четвертой строчке.

«Флорида» — «Тампа-Бэй» 9:3

«Коламбус» — «Нэшвилл» 4:3 Б

Победный буллит у «Коламбуса» реализовал Густав Нюквист.

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Нэшвилл» — 4:3 Б (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0) Голы: Маккэррон — 1 (Лафф, Томасино), 2:50 — 0:1. Дженнер — 12 (Гавриков, Боквист), 6:26 — 1:1. Лайне — 4 (Ворачек, Дженнер), 20:24 — 2:1. Казинс — 4 (Дюшен, Фаббро), 35:31 — 2:2. Джохансен — 9 (бол., Гранлунд, Дюшен), 36:06 — 2:3. Тексье — 10, 53:33 — 3:3Победный буллит: НюквистВратари: Мерзликинс — РиттихШтраф: 11-11Броски: 29 (6+7+12+4) — 34 (12+14+7+1)

«Коламбус» с 31 очком занимает девятое место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 40 очками — на пятой строчке Запада.

«Коламбус» — «Нэшвилл» 4:3 Б

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Баффало» 4:1

В составе «островитян» отличились Мэтью Барзал, Киффер Беллоуз, Андерс Ли и Ноа Добсон, вратарь Семен Валамов отразил 36 бросков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Баффало» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) Голы: Барзал — 6 (Бэйли, Добсон), 12:35 — 1:0. Окпосо — 7 (бол., Мюррей, Олофссон), 19:00 — 1:1. Беллоуз — 3 (Грин), 26:45 — 2:1. Ли — 9 (бол., Беллоуз, Барзал), 31:25 — 3:1. Добсон — 4 (Бэйли, Барзал), 51:43 — 4:1Вратари: Варламов — Суббан (58:08)Штраф: 4-4Броски: 32 (9+12+11) — 37 (14+9+14)

«Айлендерс» с 24 очками занимают 14-е место в Восточной конференции, «Баффало» с 25 очками — на 13-й строчке.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Баффало» 4:1

«Сиэтл» — «Калгари» 4:6

«Лос-Анджелес» — «Ванкувер» 2:1 Б

«Сан-Хосе» — «Филадельфия» 3:2 ОТ