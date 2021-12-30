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    Победная серия «Динамо» дорастет до четырех матчей?

    «Северсталь» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставка (к. 2.46) на хоккейный матч КХЛ 30 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Северсталь» — «Динамо» Москва
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    Оскар Линдберг
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 30 декабря. Начало встречи — в 19:00 мск. «Северсталь» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 30 Декабря 2021 года
    Северсталь
  • Череповец
    •  Северсталь 19:00 Динамо Динамо
  • Москва
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    Коэффициенты на матч Северсталь — Динамо

  • 1
  • 2.90
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.12
  • Ставка!
    •

    «Северсталь»

    В 43 играх череповчанам удалось захватить 55 баллов. В таблице Западной конференции «сталь» снова поднялась на пятую строчку и обошла «Локомотив» на одно очко.

    В недавнем прошлом у хоккеистов «Северстали» была не самая приятная серия, в течение которой команда никого не могла обыграть. Серая полоса череповчан продлилась пять матчей.

    В ряде слабых поединков подопечные Андрея Разина уступили «Йокериту» (3:4 ОТ), «Авангарду» (2:3), «Сочи» (4:5), «Металлургу» Мг (3:4 ОТ) и «Трактору» (1:6).

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    Прервать цепочку поражений «Северсталь» смогла в Казани, где взяла верх над «Ак Барсом» (4:3 ОТ). А во встрече 28 декабря ребята Разина дома не сдержали «Витязь» (2:3 ОТ).

    «Динамо» Москва

    Столичный клуб также провел 43 поединка, а заработал за все это время 61 очко. В рейтинге Западной конференции динамовцам удалось выдвинуться на первое место, обойдя СКА на 1 балл.

    Еще перед паузой на декабрьский Евротур «Динамо» Москва огорчило родную публику двумя поражениями на «ВТБ Арене». При своих зрителях хозяева уступили ЦСКА (2:3 ОТ) и «Адмиралу» (1:2 Б).

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    • Немного поднять себе настроение хоккеистам Алексея Кудашова удалось в поединке против СКА (2:1 Б). А после Кубка Первого канала столичная команда проиграла «Сочи» (2:3 ОТ).

    Победы «Динамо» Москва начало штамповать 23 декабря, когда разбило «Автомобилист» (7:1). В других матчах ребята Кудашова переиграли «Торпедо» (6:3) и отомстили ЦСКА за былые обиды (4:3).

    Коэффициенты

    Поймать победу «Северстали» можно за 2.89, вероятность ничейного результата букмекеры видят за 4.14, а победу «Динамо» Москва — за 2.14.

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    Прогноз

    Пока парни Андрея Разина продолжают переживать турнирные неудачи, динамовцы выносят оппонентов разного уровня сложности. Поэтому и с череповецким клубом столичные гости должны спокойно разбираться.

    Ставка

    В «Ледовом дворце» встреча останется за командой Кудашова, которая сверкнет атакой во всей красе. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва не проиграет + ТБ 4.5 за 2.46.

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    «Северсталь» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 30.12.2021. Прогнозы на хоккей. Победная серия «Динамо» дорастет до четырех матчей?
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