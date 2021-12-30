В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 30 декабря. Начало встречи — в 19:00 мск. «Северсталь» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Северсталь»

В 43 играх череповчанам удалось захватить 55 баллов. В таблице Западной конференции «сталь» снова поднялась на пятую строчку и обошла «Локомотив» на одно очко.

В недавнем прошлом у хоккеистов «Северстали» была не самая приятная серия, в течение которой команда никого не могла обыграть. Серая полоса череповчан продлилась пять матчей.

В ряде слабых поединков подопечные Андрея Разина уступили «Йокериту» (3:4 ОТ), «Авангарду» (2:3), «Сочи» (4:5), «Металлургу» Мг (3:4 ОТ) и «Трактору» (1:6).

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Прервать цепочку поражений «Северсталь» смогла в Казани, где взяла верх над «Ак Барсом» (4:3 ОТ). А во встрече 28 декабря ребята Разина дома не сдержали «Витязь» (2:3 ОТ).

«Динамо» Москва

Столичный клуб также провел 43 поединка, а заработал за все это время 61 очко. В рейтинге Западной конференции динамовцам удалось выдвинуться на первое место, обойдя СКА на 1 балл.

Еще перед паузой на декабрьский Евротур «Динамо» Москва огорчило родную публику двумя поражениями на «ВТБ Арене». При своих зрителях хозяева уступили ЦСКА (2:3 ОТ) и «Адмиралу» (1:2 Б).

Немного поднять себе настроение хоккеистам Алексея Кудашова удалось в поединке против СКА (2:1 Б). А после Кубка Первого канала столичная команда проиграла «Сочи» (2:3 ОТ).

Победы «Динамо» Москва начало штамповать 23 декабря, когда разбило «Автомобилист» (7:1). В других матчах ребята Кудашова переиграли «Торпедо» (6:3) и отомстили ЦСКА за былые обиды (4:3).

Коэффициенты

Поймать победу «Северстали» можно за 2.89, вероятность ничейного результата букмекеры видят за 4.14, а победу «Динамо» Москва — за 2.14.

Прогноз

Пока парни Андрея Разина продолжают переживать турнирные неудачи, динамовцы выносят оппонентов разного уровня сложности. Поэтому и с череповецким клубом столичные гости должны спокойно разбираться.

Ставка

В «Ледовом дворце» встреча останется за командой Кудашова, которая сверкнет атакой во всей красе. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва не проиграет + ТБ 4.5 за 2.46.