В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Трактор Арене» 25 декабря. Начало встречи — в 15:00 мск. «Трактор» — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трактор»

В текущем сезоне челябинцы успели выйти на лед 43 раза. За все это время «медведи» заработали 61 очко и забронировали второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

В начале зимы «Трактор» скатал четыре матча дома. При родной публике он проиграл «Амуру» (0:2), победил «Спартак» (4:1) и «Куньлунь» (3:2 ОТ), а также был избит хоккеистами СКА (1:4).

После 4-матчевой серии на своем льду «Трактор» поехал в гости на две встречи. Сперва банда Анвара Гатиятулина посетила Новосибирск, где разобралась с «Сибирью» (4:2).

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А после паузы на Евротур «Трактор» сгонял в Казань. На «Татнефть-Арене» хоккеисты из Челябинска без шансов проиграли «Ак Барсу» (1:5). В последнем матче «мишки» негостеприимно обошлись с «Северсталью» (6:1).

«Барыс»

Команда из Нур-Султана провела 41 встречу, после которой на ее турнирный счет прилетело 40 очков. На Востоке «барсы» занимают восьмое место, опережая девятый «Автомобилист» на 1 пункт.

В первой половине декабря «Барыс» выбил четыре победы подряд, забросив 4+ шайбы в трех встречах. Сильная серия казахстанского клуба стартовала с поединка против «Нефтехимика» (4:2). Затем в Казани «Барыс» оформил победу над «Ак Барсом» (2:1).

Не забыла команда Юрия Михайлиса и про родных зрителей. Вернувшись в Нур-Султан, «Барыс» разгромил «Сочи» (5:2) и вышел победителем из месива с «Куньлунем» (7:4).

Перед паузой на игры сборных победная полоса «Барыса» накрылась из-за поражения от «Нефтехимика» (1:3). После небольшого отдыха казахстанцы обыграли «Авто» (2:0) и уступили «Ак Барсу» (3:5).

Коэффициенты

Бесспорным фаворитом матча в Челябинские букмекеры считают «Трактор» — 1.42. Ничья оценивается в 5.25, а победа «Барыса» — в 6.20.

Прогноз

Против «Трактора» казахстанская команда в последних матчах выглядела достойно. В двух играх из четырех она победила, а в поединках, которые заканчивались поражениями, «барсы» уступали лишь с минимальной разницей в счете.

Ставка