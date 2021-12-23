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    Праздника не будет. НХЛ не отпустила своих игроков на Олимпиаду в Пекин

    Объясняем, почему хоккеисты НХЛ не едут на Олимпийские игры в Китае

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    Во вторник, 22 декабря, стало окончательно известно, что игроки Национальной хоккейной лиги не будут принимать участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Руководство лиги выступило с официальным заявлением, объяснив решение тем, что расписание регулярного чемпионата НХЛ было существенно нарушено из-за увеличения числа заболевших COVID и увеличения количества отложенных игр.

    «Омикрон» бьет по НХЛ

    Нас ждут вторые подряд Зимние Игры без участия энхаэловцев. Причина решения руководства НХЛ довольно очевидна — лига страдает от очередной волны пандемии COVID-19.

    Штамм «омикрон» оказался чрезвычайно заразным — с середины ноября и по 23 декабря уже перенесли 50 матчей, а 9 клубов — «Коламбус», «Монреаль», «Детройт», «Торонто», «Бостон», «Нэшвилл», «Калгари», «Колорадо» и «Флорида» — сидят на карантине.

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    • В ковид-протоколе лиги 135 хоккеистов из более чем 20 клубов, и этот список увеличивается с каждым днем. В списки зараженных попали и несколько россиян: Никита Задоров («Калгари»), Андрей Свечников («Каролина»), Илья Михеев («Торонто»), Евгений Дадонов («Вегас») и Евгений Кузнецов («Вашингтон»).

    То, что Олимпиаде придется обойтись без игроков НХЛ стало более-менее ясно когда лига решила досрочно приостановить сезон. Изначально планировалось, что хоккеисты уйдут на рождественские каникулы 23 декабря и вернутся к играм 26 декабря, но в итоге команды отправились отдыхать на день раньше — 22 декабря, а большую часть встреч перед этими каникулами отменили. Возвращение с каникул тоже может быть отложено.

  • Гарри Бэтмен
  • Глава НХЛ
  • Национальная хоккейная лига уважает желание игроков представлять свои страны и выступать на турнире «лучших среди лучших». Мы ждали максимально возможный срок, прежде чем были вынуждены принять такое решение. К сожалению, учитывая переносы матчей регулярного чемпионата НХЛ, которые были вызваны эпидемией коронавируса, а это уже 50 игр, участие игроков команды НХЛ в Олимпийских играх не представляется возможным. Мы благодарим Международный олимпийский комитет и Международную федерацию хоккея за все усилия, которые они приложили. С нетерпением ждем возможности выступить на Олимпиаде-2026.

    • Игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года и НХЛ намерена использовать изначально запланированный в календаре олимпийский перерыв для проведения перенесенных из-за коронавируса матчей.

    Однако лига, по-видимому, не сможет провести все перенесенные матчи в эти две недели в связи с проведением на аренах в это время различных мероприятий.

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    Поэтому не исключен вариант с продлением регулярного чемпионата на неделю. Лига, по словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, поставила себе приоритетную цель — провести полный сезон из 82 матчей.

  • Алексей Терещенко
  • Трехкратный чемпион мира
  • Глупо на них обижаться. Это просто бизнес. Там на контракты игроков тратятся баснословные деньги. Поэтому они вправе решать, что делать с игроками. Взвесили все за и против и решили вот так. Да, для олимпийского движения и для болельщиков это плохо. Но для НХЛ это самый хороший вариант на сегодня. Там более что на Играх ковид-протокол очень жесткий. Чтобы игроки НХЛ ездили на Олимпиады, надо, чтобы лига на этом зарабатывала. А то, что из-за их неучастия уровень хоккея во всем мире падает, это верно. Нужен Кубок мира. Или какой-то еще свой турнир НХЛ для сборных.

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    На самом деле из 24 олимпийских хоккейных турниров только 5 прошли с участием игроков североамериканской лиги, но все — в новейшее время (ОИ-1998, 2002, 2006, 2010, 2014).

    Еще в трех случаях НХЛ не приостанавливала сезон, но некоторые игроки в индивидуальном порядке ездили на Олимпиады (ОИ-1988, 1992, 1994).

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    • На Олимпиаду-2018 в Пхенчхане представители НХЛ не поехали. Лига и Международный Олимпийский комитет (МОК) не договорились по телеправам и финансовым вопросам — комитет отказался платить за проезд, проживание и страховку игроков НХЛ. К тому же лига хотела быть полноправным партнером комитета, но это желание не встретило понимания.

    В итоге североамериканцы не стали останавливать сезон, ссылаясь на опросы болельщиков, выступающих против паузы и объяснив, что это слишком невыгодно для лиги из-за сжатого и разорванного календаря регулярного чемпионата и травм хоккеистов на Играх.

    Сборная России выиграла золото в Пхенчхане

    После унылого и незрелищного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане, повторения такой ситуации никому не хотелось. В итоге летом 2020-го НХЛ и профсоюз игроков подписали новое коллективное соглашение, одним из пунктов которого было участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов — при условии, что лига договорится по всем условиям с МОК.

    Олимпийский комитет упрямиться не стал — в сентябре 2021-го вопросы о страховках и прочие финансовые подробности были улажены, и договоренность была достигнута. При этом лига сделала оговорку: если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится, то до 10 января НХЛ имела право выйти из договора по Олимпиаде без каких-либо последствий.

  • Сергей Федоров
  • Главный тренер ЦСКА
  • Если смотреть в сторону сборной России, думаю, у нас есть понимание, кого мы бы хотели пригласить. Есть определенный костяк игроков, дай бог им здоровья. Надеюсь, в нужный момент они подойдут к сборам в неплохой форме. Считаю, что турнир будет другим. Я не говорю, плохим или не красочным. Те игроки, которые приедут, будут стараться выиграть и показать свое лучшее мастерство. Противоборство будет. Но мы четко понимаем, что лучшие игроки пока останутся в Северной Америке и будут продолжать сезон. А другие хоккеисты, которые поедут в сборные, постараются показать красочный хоккей. Насколько я понимаю, размер площадки на Олимпиаде будет североамериканский. Исходя из того, что мы прошли на Кубке Первого канала, хоккей был достаточно качественным. Зрителям должно быть интересно.

    • В итоге решение о неучастии было принято до дедлайна. Отметим, что накануне официального объявления, некоторые игроки НХЛ интересовались возможностью индивидуального участия в Олимпийских играх, но лига ответила отказом.

    Впрочем и сами хоккеисты, по крайней мере основная масса их, не слишком огорчились отказу и на было сразу несколько причин:

    — попав на карантин в Китае можно там остаться на 3-5 недель без игровой практики (при этом вся пауза в НХЛ под Игры — 3 недели).

    — в случае заболевания коронавирусом можно остаться без зарплаты на время болезни

    — Олимпийские Игры будут организованы в режиме «пузырей» — игроки никак не смогут контактировать с внешним миром и их будут постоянно тестировать и проверять.

  • Евгений Набоков
  • Тренер вратарей сборной России
  • У нас в «Сан-Хосе» играют и шведы, и чехи, и канадцы, и россияне. Но общее чувство — все вместе и каждый в отдельности не хотел попадать под ковидные правила в Китае. Ты просто не знаешь, что может случиться, если ты сдал положительный тест на коронавирус. А потом может прийти отрицательный. И никто не понимал, что с тобой будет, сможешь ли ты продолжить турнир, на какой срок зависнешь в изоляции. Решение принимают китайские власти. И вот тут ребята из НХЛ испугались. Все на одной волне, я скажу вам честно.И главное — игрокам НХЛ сказали так: «Не спрашивайте нас потом. Вы окажетесь в руках китайских властей».

    • К сожалению, целое поколение русских звезд осталось без последнего шанса побороться за олимпийское золото: Александру Овечкину и Евгению Малкину к Играм-2026 в Милане будет 40 и 39 лет соответственно и рассчитывать на их участие сложно. Но они хотя бы успели поиграть на Олимпиадах.

    А многие хоккеисты из поколения Панарина, Орлова, Кучерова еще ни разу не были на Играх, и свою первую Олимпиаду они увидят в лучшем случае после 30 лет. Если, конечно, не случится еще чего-то непредвиденного.

  • Андрей Сафронов
  • Бывший генеральный менеджер сборной России
  • Для Александра Овечкина это даже не боль, а большая человеческая рана. У Сашки был последний шанс стать обладателем тройного приза: Кубка Стэнли, чемпионата мира и Олимпийских игр. Александр шел к этому всю свою спортивную карьеру, но Олимпиада останется единственной вершиной, которой у него не будет. Тяжело говорить сможет ли Овечкин отпроситься на Олимпийские игры в индивидуальном порядке. Этот вопрос нужно решать с руководством НХЛ и «Вашингтона». У Сашки великолепные отношения с руководством клуба. Если будет хоть какой-то минимальный шанс поехать в Пекин, то Овечкин его использует, но сделать это будет очень трудно.

    • Россия — фаворит ОИ-2022?

    На олимпийском хоккейном турнире в Пекине, как и в Пхенчхане-2018, за золотые медали будут бороться сборные, которые составлены из хоккеистов, играющих в Европе.

    Большинство стран к этому были готовы загодя — даже Канада успела обкатать свой европейский состав на Кубке Первого канала. Да и сборные Чехии, Швеции, Финляндии использовали два прошедших этапа Евротура в качестве отработки запасного плана.

  • Алексей Жамнов
  • Главный тренер сборной России
  • Не считаю, что теперь мы стали главным фаворитом Олимпиады. Мы становимся одним из фаворитов. Как и на любом турнире, любом чемпионате мира. Говорить, что мы олимпийские чемпионы уже, нельзя. Это же спорт — никто не ждал, что в Корее (Пхенчхане-2018) немцы будут в финале.

    • То же можно сказать и о сборной России, хотя наш тренерский штаб на Кубке «Карьялы» решил проверить молодежку, и вообще — до последнего наделся на легионеров из НХЛ.

    На Играх в Пхченчхане сборная России, а точнее «Олимпийские спортсмены из России» были главными фаворитами от которых все ждали олимпийского золота.

    Ожидания в итоге оправдались, но турнир не вышел легкой прогулкой — уже в стартовом матче группового турнира наши парни проиграли Словакам, что стало отрезвляющей пощечиной.

    Россия — Германия

    А в финальном матче сборная ОСР едва не проиграла Германии, лишь на последней минуте переведя игру в овертайм, где и добыла олимпийское золото.

    После объявления о неучастии НХЛ в Играх-2022 многие заговорили о том, что защитить титул команде России теперь будет намного легче, но так ли это? Состав нашей команды на Пекин стал заметно слабее, чем тот, что выступал в Пхенчхане.

  • Илья Ковальчук
  • Генеральный менеджер сборной России
  • По опыту Южной Кореи, как нас встречали после победы, как радовались нашей победе, могу сказать, что нашим болельщикам все равно, кто играет на Олимпиаде. Главное, что играет сборная, и все будут переживать за нашу команду.Моя поездка по Флориде отменяется. Нет никакого смысла туда ехать. Мы все будем в Москве, будем полностью фокусироваться на КХЛ. У нас есть расширенный список, но полного понимания пока нет о количестве ребят, которых мы вызовем на сбор.

    • Перед Кореей российский тренерский штаб целенаправленно наигрывал команду из КХЛ, а клубы тем временем всеми правдами-и неправдами переманивали игроков из НХЛ — вернулись Григоренко, Нестеров, Марченко, Калинин и Шипачев. Теперь же такой целенаправленной подготовки не было.

    Закончили карьеру звезды и авторитеты Илья Ковальчук, Сергей Мозякин и Павел Дацюк, уехал Капризов, серьезно ослабла вратарская линия — Сорокин с Шестеркиным остались в НХЛ, а ворота будут защищать еще не слишком опытные и не игравшие на больших турнирах Самонов, Билялов и Федотов.

    Илья Ковальчук и Павел Дацюк закончили карьеру

    В Пекине команде Жамнова предстоит сначала встретится на групповом турние с чехами, швейцарцами и датчанами. А в плей-офф у нашей команды могут быть проблемы практически с кем угодно.

    Но самые опасные противники не изменились — всегда неудобные для нас финны, шведы с шикарной вратарской линией, канадцы — если успеют сыграться.

    Поэтому заранее праздновать и предвкушать олимпийское золото причин нет.

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