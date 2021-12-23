Праздника не будет. НХЛ не отпустила своих игроков на Олимпиаду в Пекин

«Омикрон» бьет по НХЛ
Нас ждут вторые подряд Зимние Игры без участия энхаэловцев. Причина решения руководства НХЛ довольно очевидна — лига страдает от очередной волны пандемии COVID-19.
Штамм «омикрон» оказался чрезвычайно заразным — с середины ноября и по 23 декабря уже перенесли 50 матчей, а 9 клубов — «Коламбус», «Монреаль», «Детройт», «Торонто», «Бостон», «Нэшвилл», «Калгари», «Колорадо» и «Флорида» — сидят на карантине.
В ковид-протоколе лиги 135 хоккеистов из более чем 20 клубов, и этот список увеличивается с каждым днем. В списки зараженных попали и несколько россиян: Никита Задоров («Калгари»), Андрей Свечников («Каролина»), Илья Михеев («Торонто»), Евгений Дадонов («Вегас») и Евгений Кузнецов («Вашингтон»).
То, что Олимпиаде придется обойтись без игроков НХЛ стало более-менее ясно когда лига решила досрочно приостановить сезон. Изначально планировалось, что хоккеисты уйдут на рождественские каникулы 23 декабря и вернутся к играм 26 декабря, но в итоге команды отправились отдыхать на день раньше — 22 декабря, а большую часть встреч перед этими каникулами отменили. Возвращение с каникул тоже может быть отложено.
Игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года и НХЛ намерена использовать изначально запланированный в календаре олимпийский перерыв для проведения перенесенных из-за коронавируса матчей.
Однако лига, по-видимому, не сможет провести все перенесенные матчи в эти две недели в связи с проведением на аренах в это время различных мероприятий.
Поэтому не исключен вариант с продлением регулярного чемпионата на неделю. Лига, по словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, поставила себе приоритетную цель — провести полный сезон из 82 матчей.
Без НХЛ вторые Игры подряд
На самом деле из 24 олимпийских хоккейных турниров только 5 прошли с участием игроков североамериканской лиги, но все — в новейшее время (ОИ-1998, 2002, 2006, 2010, 2014).
Еще в трех случаях НХЛ не приостанавливала сезон, но некоторые игроки в индивидуальном порядке ездили на Олимпиады (ОИ-1988, 1992, 1994).
На Олимпиаду-2018 в Пхенчхане представители НХЛ не поехали. Лига и Международный Олимпийский комитет (МОК) не договорились по телеправам и финансовым вопросам — комитет отказался платить за проезд, проживание и страховку игроков НХЛ. К тому же лига хотела быть полноправным партнером комитета, но это желание не встретило понимания.
В итоге североамериканцы не стали останавливать сезон, ссылаясь на опросы болельщиков, выступающих против паузы и объяснив, что это слишком невыгодно для лиги из-за сжатого и разорванного календаря регулярного чемпионата и травм хоккеистов на Играх.
После унылого и незрелищного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане, повторения такой ситуации никому не хотелось. В итоге летом 2020-го НХЛ и профсоюз игроков подписали новое коллективное соглашение, одним из пунктов которого было участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов — при условии, что лига договорится по всем условиям с МОК.
Олимпийский комитет упрямиться не стал — в сентябре 2021-го вопросы о страховках и прочие финансовые подробности были улажены, и договоренность была достигнута. При этом лига сделала оговорку: если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится, то до 10 января НХЛ имела право выйти из договора по Олимпиаде без каких-либо последствий.
В итоге решение о неучастии было принято до дедлайна. Отметим, что накануне официального объявления, некоторые игроки НХЛ интересовались возможностью индивидуального участия в Олимпийских играх, но лига ответила отказом.
Впрочем и сами хоккеисты, по крайней мере основная масса их, не слишком огорчились отказу и на было сразу несколько причин:
— попав на карантин в Китае можно там остаться на 3-5 недель без игровой практики (при этом вся пауза в НХЛ под Игры — 3 недели).
— в случае заболевания коронавирусом можно остаться без зарплаты на время болезни
— Олимпийские Игры будут организованы в режиме «пузырей» — игроки никак не смогут контактировать с внешним миром и их будут постоянно тестировать и проверять.
К сожалению, целое поколение русских звезд осталось без последнего шанса побороться за олимпийское золото: Александру Овечкину и Евгению Малкину к Играм-2026 в Милане будет 40 и 39 лет соответственно и рассчитывать на их участие сложно. Но они хотя бы успели поиграть на Олимпиадах.
А многие хоккеисты из поколения Панарина, Орлова, Кучерова еще ни разу не были на Играх, и свою первую Олимпиаду они увидят в лучшем случае после 30 лет. Если, конечно, не случится еще чего-то непредвиденного.
Россия — фаворит ОИ-2022?
На олимпийском хоккейном турнире в Пекине, как и в Пхенчхане-2018, за золотые медали будут бороться сборные, которые составлены из хоккеистов, играющих в Европе.
Большинство стран к этому были готовы загодя — даже Канада успела обкатать свой европейский состав на Кубке Первого канала. Да и сборные Чехии, Швеции, Финляндии использовали два прошедших этапа Евротура в качестве отработки запасного плана.
То же можно сказать и о сборной России, хотя наш тренерский штаб на Кубке «Карьялы» решил проверить молодежку, и вообще — до последнего наделся на легионеров из НХЛ.
На Играх в Пхченчхане сборная России, а точнее «Олимпийские спортсмены из России» были главными фаворитами от которых все ждали олимпийского золота.
Ожидания в итоге оправдались, но турнир не вышел легкой прогулкой — уже в стартовом матче группового турнира наши парни проиграли Словакам, что стало отрезвляющей пощечиной.
А в финальном матче сборная ОСР едва не проиграла Германии, лишь на последней минуте переведя игру в овертайм, где и добыла олимпийское золото.
После объявления о неучастии НХЛ в Играх-2022 многие заговорили о том, что защитить титул команде России теперь будет намного легче, но так ли это? Состав нашей команды на Пекин стал заметно слабее, чем тот, что выступал в Пхенчхане.
Перед Кореей российский тренерский штаб целенаправленно наигрывал команду из КХЛ, а клубы тем временем всеми правдами-и неправдами переманивали игроков из НХЛ — вернулись Григоренко, Нестеров, Марченко, Калинин и Шипачев. Теперь же такой целенаправленной подготовки не было.
Закончили карьеру звезды и авторитеты Илья Ковальчук, Сергей Мозякин и Павел Дацюк, уехал Капризов, серьезно ослабла вратарская линия — Сорокин с Шестеркиным остались в НХЛ, а ворота будут защищать еще не слишком опытные и не игравшие на больших турнирах Самонов, Билялов и Федотов.
В Пекине команде Жамнова предстоит сначала встретится на групповом турние с чехами, швейцарцами и датчанами. А в плей-офф у нашей команды могут быть проблемы практически с кем угодно.
Но самые опасные противники не изменились — всегда неудобные для нас финны, шведы с шикарной вратарской линией, канадцы — если успеют сыграться.
Поэтому заранее праздновать и предвкушать олимпийское золото причин нет.