Праздника не будет. НХЛ не отпустила своих игроков на Олимпиаду в Пекин

Во вторник, 22 декабря, стало окончательно известно, что игроки Национальной хоккейной лиги не будут принимать участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Руководство лиги выступило с официальным заявлением, объяснив решение тем, что расписание регулярного чемпионата НХЛ было существенно нарушено из-за увеличения числа заболевших COVID и увеличения количества отложенных игр.

«Омикрон» бьет по НХЛ

Нас ждут вторые подряд Зимние Игры без участия энхаэловцев. Причина решения руководства НХЛ довольно очевидна — лига страдает от очередной волны пандемии COVID-19.

Штамм «омикрон» оказался чрезвычайно заразным — с середины ноября и по 23 декабря уже перенесли 50 матчей, а 9 клубов — «Коламбус», «Монреаль», «Детройт», «Торонто», «Бостон», «Нэшвилл», «Калгари», «Колорадо» и «Флорида» — сидят на карантине.

В ковид-протоколе лиги 135 хоккеистов из более чем 20 клубов, и этот список увеличивается с каждым днем. В списки зараженных попали и несколько россиян: Никита Задоров («Калгари»), Андрей Свечников («Каролина»), Илья Михеев («Торонто»), Евгений Дадонов («Вегас») и Евгений Кузнецов («Вашингтон»).

То, что Олимпиаде придется обойтись без игроков НХЛ стало более-менее ясно когда лига решила досрочно приостановить сезон. Изначально планировалось, что хоккеисты уйдут на рождественские каникулы 23 декабря и вернутся к играм 26 декабря, но в итоге команды отправились отдыхать на день раньше — 22 декабря, а большую часть встреч перед этими каникулами отменили. Возвращение с каникул тоже может быть отложено.

Гарри Бэтмен Глава НХЛ Национальная хоккейная лига уважает желание игроков представлять свои страны и выступать на турнире «лучших среди лучших». Мы ждали максимально возможный срок, прежде чем были вынуждены принять такое решение. К сожалению, учитывая переносы матчей регулярного чемпионата НХЛ, которые были вызваны эпидемией коронавируса, а это уже 50 игр, участие игроков команды НХЛ в Олимпийских играх не представляется возможным. Мы благодарим Международный олимпийский комитет и Международную федерацию хоккея за все усилия, которые они приложили. С нетерпением ждем возможности выступить на Олимпиаде-2026.

Игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года и НХЛ намерена использовать изначально запланированный в календаре олимпийский перерыв для проведения перенесенных из-за коронавируса матчей.

Однако лига, по-видимому, не сможет провести все перенесенные матчи в эти две недели в связи с проведением на аренах в это время различных мероприятий.

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Поэтому не исключен вариант с продлением регулярного чемпионата на неделю. Лига, по словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, поставила себе приоритетную цель — провести полный сезон из 82 матчей.

Алексей Терещенко Трехкратный чемпион мира Глупо на них обижаться. Это просто бизнес. Там на контракты игроков тратятся баснословные деньги. Поэтому они вправе решать, что делать с игроками. Взвесили все за и против и решили вот так. Да, для олимпийского движения и для болельщиков это плохо. Но для НХЛ это самый хороший вариант на сегодня. Там более что на Играх ковид-протокол очень жесткий. Чтобы игроки НХЛ ездили на Олимпиады, надо, чтобы лига на этом зарабатывала. А то, что из-за их неучастия уровень хоккея во всем мире падает, это верно. Нужен Кубок мира. Или какой-то еще свой турнир НХЛ для сборных.

Без НХЛ вторые Игры подряд

На самом деле из 24 олимпийских хоккейных турниров только 5 прошли с участием игроков североамериканской лиги, но все — в новейшее время (ОИ-1998, 2002, 2006, 2010, 2014).

Еще в трех случаях НХЛ не приостанавливала сезон, но некоторые игроки в индивидуальном порядке ездили на Олимпиады (ОИ-1988, 1992, 1994).

На Олимпиаду-2018 в Пхенчхане представители НХЛ не поехали. Лига и Международный Олимпийский комитет (МОК) не договорились по телеправам и финансовым вопросам — комитет отказался платить за проезд, проживание и страховку игроков НХЛ. К тому же лига хотела быть полноправным партнером комитета, но это желание не встретило понимания.

В итоге североамериканцы не стали останавливать сезон, ссылаясь на опросы болельщиков, выступающих против паузы и объяснив, что это слишком невыгодно для лиги из-за сжатого и разорванного календаря регулярного чемпионата и травм хоккеистов на Играх.

Сборная России выиграла золото в Пхенчхане globallookpress.com

После унылого и незрелищного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане, повторения такой ситуации никому не хотелось. В итоге летом 2020-го НХЛ и профсоюз игроков подписали новое коллективное соглашение, одним из пунктов которого было участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов — при условии, что лига договорится по всем условиям с МОК.

Олимпийский комитет упрямиться не стал — в сентябре 2021-го вопросы о страховках и прочие финансовые подробности были улажены, и договоренность была достигнута. При этом лига сделала оговорку: если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится, то до 10 января НХЛ имела право выйти из договора по Олимпиаде без каких-либо последствий.

Сергей Федоров Главный тренер ЦСКА Если смотреть в сторону сборной России, думаю, у нас есть понимание, кого мы бы хотели пригласить. Есть определенный костяк игроков, дай бог им здоровья. Надеюсь, в нужный момент они подойдут к сборам в неплохой форме. Считаю, что турнир будет другим. Я не говорю, плохим или не красочным. Те игроки, которые приедут, будут стараться выиграть и показать свое лучшее мастерство. Противоборство будет. Но мы четко понимаем, что лучшие игроки пока останутся в Северной Америке и будут продолжать сезон. А другие хоккеисты, которые поедут в сборные, постараются показать красочный хоккей. Насколько я понимаю, размер площадки на Олимпиаде будет североамериканский. Исходя из того, что мы прошли на Кубке Первого канала, хоккей был достаточно качественным. Зрителям должно быть интересно.

В итоге решение о неучастии было принято до дедлайна. Отметим, что накануне официального объявления, некоторые игроки НХЛ интересовались возможностью индивидуального участия в Олимпийских играх, но лига ответила отказом.

Впрочем и сами хоккеисты, по крайней мере основная масса их, не слишком огорчились отказу и на было сразу несколько причин:

— попав на карантин в Китае можно там остаться на 3-5 недель без игровой практики (при этом вся пауза в НХЛ под Игры — 3 недели).

— в случае заболевания коронавирусом можно остаться без зарплаты на время болезни

— Олимпийские Игры будут организованы в режиме «пузырей» — игроки никак не смогут контактировать с внешним миром и их будут постоянно тестировать и проверять.

Евгений Набоков Тренер вратарей сборной России У нас в «Сан-Хосе» играют и шведы, и чехи, и канадцы, и россияне. Но общее чувство — все вместе и каждый в отдельности не хотел попадать под ковидные правила в Китае. Ты просто не знаешь, что может случиться, если ты сдал положительный тест на коронавирус. А потом может прийти отрицательный. И никто не понимал, что с тобой будет, сможешь ли ты продолжить турнир, на какой срок зависнешь в изоляции. Решение принимают китайские власти. И вот тут ребята из НХЛ испугались. Все на одной волне, я скажу вам честно.И главное — игрокам НХЛ сказали так: «Не спрашивайте нас потом. Вы окажетесь в руках китайских властей».

К сожалению, целое поколение русских звезд осталось без последнего шанса побороться за олимпийское золото: Александру Овечкину и Евгению Малкину к Играм-2026 в Милане будет 40 и 39 лет соответственно и рассчитывать на их участие сложно. Но они хотя бы успели поиграть на Олимпиадах.

А многие хоккеисты из поколения Панарина, Орлова, Кучерова еще ни разу не были на Играх, и свою первую Олимпиаду они увидят в лучшем случае после 30 лет. Если, конечно, не случится еще чего-то непредвиденного.

Андрей Сафронов Бывший генеральный менеджер сборной России Для Александра Овечкина это даже не боль, а большая человеческая рана. У Сашки был последний шанс стать обладателем тройного приза: Кубка Стэнли, чемпионата мира и Олимпийских игр. Александр шел к этому всю свою спортивную карьеру, но Олимпиада останется единственной вершиной, которой у него не будет. Тяжело говорить сможет ли Овечкин отпроситься на Олимпийские игры в индивидуальном порядке. Этот вопрос нужно решать с руководством НХЛ и «Вашингтона». У Сашки великолепные отношения с руководством клуба. Если будет хоть какой-то минимальный шанс поехать в Пекин, то Овечкин его использует, но сделать это будет очень трудно.

Россия — фаворит ОИ-2022?

На олимпийском хоккейном турнире в Пекине, как и в Пхенчхане-2018, за золотые медали будут бороться сборные, которые составлены из хоккеистов, играющих в Европе.

Большинство стран к этому были готовы загодя — даже Канада успела обкатать свой европейский состав на Кубке Первого канала. Да и сборные Чехии, Швеции, Финляндии использовали два прошедших этапа Евротура в качестве отработки запасного плана.

Алексей Жамнов Главный тренер сборной России Не считаю, что теперь мы стали главным фаворитом Олимпиады. Мы становимся одним из фаворитов. Как и на любом турнире, любом чемпионате мира. Говорить, что мы олимпийские чемпионы уже, нельзя. Это же спорт — никто не ждал, что в Корее (Пхенчхане-2018) немцы будут в финале.

То же можно сказать и о сборной России, хотя наш тренерский штаб на Кубке «Карьялы» решил проверить молодежку, и вообще — до последнего наделся на легионеров из НХЛ.

На Играх в Пхченчхане сборная России, а точнее «Олимпийские спортсмены из России» были главными фаворитами от которых все ждали олимпийского золота.

Ожидания в итоге оправдались, но турнир не вышел легкой прогулкой — уже в стартовом матче группового турнира наши парни проиграли Словакам, что стало отрезвляющей пощечиной.

Россия — Германия globallookpress.com

А в финальном матче сборная ОСР едва не проиграла Германии, лишь на последней минуте переведя игру в овертайм, где и добыла олимпийское золото.

После объявления о неучастии НХЛ в Играх-2022 многие заговорили о том, что защитить титул команде России теперь будет намного легче, но так ли это? Состав нашей команды на Пекин стал заметно слабее, чем тот, что выступал в Пхенчхане.

Илья Ковальчук Генеральный менеджер сборной России По опыту Южной Кореи, как нас встречали после победы, как радовались нашей победе, могу сказать, что нашим болельщикам все равно, кто играет на Олимпиаде. Главное, что играет сборная, и все будут переживать за нашу команду.Моя поездка по Флориде отменяется. Нет никакого смысла туда ехать. Мы все будем в Москве, будем полностью фокусироваться на КХЛ. У нас есть расширенный список, но полного понимания пока нет о количестве ребят, которых мы вызовем на сбор.

Перед Кореей российский тренерский штаб целенаправленно наигрывал команду из КХЛ, а клубы тем временем всеми правдами-и неправдами переманивали игроков из НХЛ — вернулись Григоренко, Нестеров, Марченко, Калинин и Шипачев. Теперь же такой целенаправленной подготовки не было.

Закончили карьеру звезды и авторитеты Илья Ковальчук, Сергей Мозякин и Павел Дацюк, уехал Капризов, серьезно ослабла вратарская линия — Сорокин с Шестеркиным остались в НХЛ, а ворота будут защищать еще не слишком опытные и не игравшие на больших турнирах Самонов, Билялов и Федотов.

Илья Ковальчук и Павел Дацюк закончили карьеру globallookpress.com

В Пекине команде Жамнова предстоит сначала встретится на групповом турние с чехами, швейцарцами и датчанами. А в плей-офф у нашей команды могут быть проблемы практически с кем угодно.

Но самые опасные противники не изменились — всегда неудобные для нас финны, шведы с шикарной вратарской линией, канадцы — если успеют сыграться.

Поэтому заранее праздновать и предвкушать олимпийское золото причин нет.