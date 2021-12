Веселый хоккей. Расслабленность едва не стоила сборной России победы над Канадой

2’ Шипачёв из правого круга вбрасывания выполнил неплохой бросок в левый угол ворот канадцев, Погге успел немного выкатиться вперёд и выручить свою команду в непростой ситуации.

3’ Бек убежал в зону сборной России, а затем из правого круга вбрасывания Тэйлор выполнил бросок в левый угол ворот под «блин» Федотову, Иван сыграл надёжно и намертво поймал шайбу.

5’ 1:0 Егор Коршков (5x5). При вбрасывании Анисимов выиграл борьбу на точке, после чего Каюмов отдал на пятак — а Коршков расстрелял канадские ворота. Шайба пошла под самую правую девятку, Погге ничего не смог поделать.

9’ Бек от синей линии выполнил наброс на ворота сборной России, Федотов «блином» отбил шайбу перед собой, Спунер сыграл на добивании, но в ближнем бою Райан не смог переиграть Ивана.

10’ Войнов от синей линии выполнил бросок по воротам, Погге отбил шайбу перед собой, Каюмов сыграл на добивании, но в ближнем бою Артур не смог переиграть Джастина.

11’ Кирилл Марченко практически по центру прорвался к пятачку сборной Канады и затем выполнил бросок под левый угол ворот, Погге вновь здорово сыграл и спас свою команду в непростой ситуации.

15’ Марченко в результате быстрой ответной атаки убежал к дальнему пятачку и выполнил сильный бросок под левый угол ворот, Погге выручил свою команду в непростой ситуации.

19’ Войнов от синей линии выполнил бросок по воротам, от полевого игрока сборной Канады шайба отскочила в левый круг вбрасывания. Марченко сразу же выполнил бросок в ближний угол ворот, шайба прошла над перекладиной.

22’ Войнов от синей линии выполнил бросок по воротам, Погге не видел момент броска, но за счёт грамотной позиции смог щитком отбить шайбу в сторону.

28’ 1:1 Брэндон Гормли (5x4). Игроки сборной Канады выиграли вбрасывание в российской зоне и довели шайбу до Гормли, а Брэндон от правого круга вбрасывания выполнил сильный бросок в левый угол ворот. Федотов не успел вытянуться и щитком отбить шайбу.

29’ 2:1 Александр Елесин (5x5). Кирилл Марченко и Андрей Чибисов отборолись у лицевого борта, далее шайба вышла в центр зоны, откуда Елеин выполнил сильный бросок в правый угол ворот.Теперь уже Погге не успел опуститься на щитки и спасти свою команду.

34’ Войнов от синей линии выполнил передачу в правый круг вбрасывания, а Шипачёв выполнил сильный бросок в ближний угол ворот. Погге успел прижаться к штанге и отбить шайбу в лицевой борт.

39’ Толчинский из левого круга вбрасывания выполнил перевод в правый круг на Григоренко. Михаил выполнил бросок в ближний угол ворот, Погге своевременно переместился и намертво поймал шайбу.

39’ 3:1 Никита Нестеров (5x4). За пять секунд до перерыва россияне реализовали большинство. Нестерова вывели на бросок с ходу от синей линии, Чибисов на пятаке закрыл обзор вратарю, что помогло шайбе залететь в ворота.

40’ 4:1 Вадим Шипачёв (5x5). Полминуты прошло с начала третьего периода, как Погге ошибся при игре за воротами и подарил шайбу Марченко. Кирилл в свою очередь отправил шайбу к дальнему пятачку на Шипачёва, а Вадим спокойно отправил шайбу в пустые ворота.

42’ Вновь сборная Канады грубо ошиблась в обороне. Эллис под давлением Каюмова подарил шайбу Анисимову, в итоге Артём вышел на рандеву с Погге, но переиграть Джастина в ближнем бою форварду не удалось.

43’ Шипачёв от лицевого борта выполнил отличную передачу на пятачок, Кирилл Марченко выполнил бросок под правый угол ворот, но Погге вновь сыграл очень надёжно и намертво поймал шайбу.

48’ 4:2 Даниэль Одетт (5x5). Сборная Канады провела хорошую контратаку, Нойт убежал в левый круг вбрасывания, стянув на себя всё внимание и затем выполнил передачу к правой штанге на Одетта, которому уже было крайне сложно промахнуться по пустому углу.

49’ Карри убежал на рандеву с Федотовым после ошибки игроков сборной России в средней зоне, Иван сыграл великолепно и спас команду в очень непростой ситуации.

