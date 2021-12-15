ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Веселый хоккей. Расслабленность едва не стоила сборной России победы над Канадой

    Сборная России одержала победу со счетом 4:3 над командой Канады в матче 1-го тура Кубка Первого канала. Рассказываем, как это было

    Хоккей Кубок Первого канала Евротур Сборная России Сборная Канады
    Вся лентаСамое главное
    Россия — КанадаВеселый хоккей. Расслабленность едва не стоила сборной России победы над Канадой Роберт ЛевандовскиА что если? Трансферы, которые могли повернуть ход истории, но при этом не состоялись Джек ГрилишГрилиш делает «Манчестер Сити» еще более грозным
  • 22:14
    • «Арсенал» — «Вест Хэм»: составы команд на матч АПЛ
  • 21:05
    • Сборная России обыграла Канаду на Кубке Первого канала
  • 17:18
    • «Спартак» объявил об отставке Витории
  • 20:57
    • Российские гандболистки проиграли Норвегии в четвертьфинале ЧМ
  • 20:46
    • СМИ: Кубок Африки могут отменить из-за коронавируса
  • 20:24
    • Карацев получил награду ATP как «Прогресс года»
  • 14:30
    • Агуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. Он заплакал на пресс-конференции
    Все новости спорта
    Россия — Канада
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Россия — Канада
    Сборная Россия в непростом матче одолела Канаду — 4:3. На старте третьего периода россияне заработали преимущество в три шайбы и слишком расслабили, позволив канадцам сократить отставание до минимума. Тем не менее, овертайма удалось избежать.

    Ход матча

    2’ Шипачёв из правого круга вбрасывания выполнил неплохой бросок в левый угол ворот канадцев, Погге успел немного выкатиться вперёд и выручить свою команду в непростой ситуации.

  • НХЛ. «Оттава» забросила восемь шайб «Флориде», «Тампа» вырвала победу у «Лос-Анджелеса»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 15 декабря
  • Сегодня

    • 3’ Бек убежал в зону сборной России, а затем из правого круга вбрасывания Тэйлор выполнил бросок в левый угол ворот под «блин» Федотову, Иван сыграл надёжно и намертво поймал шайбу.

    5’ 1:0 Егор Коршков (5x5). При вбрасывании Анисимов выиграл борьбу на точке, после чего Каюмов отдал на пятак — а Коршков расстрелял канадские ворота. Шайба пошла под самую правую девятку, Погге ничего не смог поделать.

    9’ Бек от синей линии выполнил наброс на ворота сборной России, Федотов «блином» отбил шайбу перед собой, Спунер сыграл на добивании, но в ближнем бою Райан не смог переиграть Ивана.

    10’ Войнов от синей линии выполнил бросок по воротам, Погге отбил шайбу перед собой, Каюмов сыграл на добивании, но в ближнем бою Артур не смог переиграть Джастина.

    11’ Кирилл Марченко практически по центру прорвался к пятачку сборной Канады и затем выполнил бросок под левый угол ворот, Погге вновь здорово сыграл и спас свою команду в непростой ситуации.

    15’ Марченко в результате быстрой ответной атаки убежал к дальнему пятачку и выполнил сильный бросок под левый угол ворот, Погге выручил свою команду в непростой ситуации.

    19’ Войнов от синей линии выполнил бросок по воротам, от полевого игрока сборной Канады шайба отскочила в левый круг вбрасывания. Марченко сразу же выполнил бросок в ближний угол ворот, шайба прошла над перекладиной.

    22’ Войнов от синей линии выполнил бросок по воротам, Погге не видел момент броска, но за счёт грамотной позиции смог щитком отбить шайбу в сторону.

    28’ 1:1 Брэндон Гормли (5x4). Игроки сборной Канады выиграли вбрасывание в российской зоне и довели шайбу до Гормли, а Брэндон от правого круга вбрасывания выполнил сильный бросок в левый угол ворот. Федотов не успел вытянуться и щитком отбить шайбу.

    29’ 2:1 Александр Елесин (5x5). Кирилл Марченко и Андрей Чибисов отборолись у лицевого борта, далее шайба вышла в центр зоны, откуда Елеин выполнил сильный бросок в правый угол ворот.Теперь уже Погге не успел опуститься на щитки и спасти свою команду.

    34’ Войнов от синей линии выполнил передачу в правый круг вбрасывания, а Шипачёв выполнил сильный бросок в ближний угол ворот. Погге успел прижаться к штанге и отбить шайбу в лицевой борт.

    39’ Толчинский из левого круга вбрасывания выполнил перевод в правый круг на Григоренко. Михаил выполнил бросок в ближний угол ворот, Погге своевременно переместился и намертво поймал шайбу.

    39’ 3:1 Никита Нестеров (5x4). За пять секунд до перерыва россияне реализовали большинство. Нестерова вывели на бросок с ходу от синей линии, Чибисов на пятаке закрыл обзор вратарю, что помогло шайбе залететь в ворота.

    40’ 4:1 Вадим Шипачёв (5x5). Полминуты прошло с начала третьего периода, как Погге ошибся при игре за воротами и подарил шайбу Марченко. Кирилл в свою очередь отправил шайбу к дальнему пятачку на Шипачёва, а Вадим спокойно отправил шайбу в пустые ворота.

    42’ Вновь сборная Канады грубо ошиблась в обороне. Эллис под давлением Каюмова подарил шайбу Анисимову, в итоге Артём вышел на рандеву с Погге, но переиграть Джастина в ближнем бою форварду не удалось.

    43’ Шипачёв от лицевого борта выполнил отличную передачу на пятачок, Кирилл Марченко выполнил бросок под правый угол ворот, но Погге вновь сыграл очень надёжно и намертво поймал шайбу.

    48’ 4:2 Даниэль Одетт (5x5). Сборная Канады провела хорошую контратаку, Нойт убежал в левый круг вбрасывания, стянув на себя всё внимание и затем выполнил передачу к правой штанге на Одетта, которому уже было крайне сложно промахнуться по пустому углу.

    49’ Карри убежал на рандеву с Федотовым после ошибки игроков сборной России в средней зоне, Иван сыграл великолепно и спас команду в очень непростой ситуации.

    50’ Куник спокойно убежал к дальнему пятачку и выполнил сильный бросок под правый угол ворот россиян. Чуть ли не шлемом Федотов отбил шайбу в правый круг вбрасывания.

    59’ 4:3 Эрик О'Делл (6x5). Заменился Погге на шестого полевого игрока и это дало результат. Спунер выполнил передачу в левый круг вбрасывания на свободного Робинсона. Мэтт в свою очередь выполнил хорошую передачу на пятачок, а О'Делл выиграл борьбу и отправил шайбу в правый угол ворот.

    60’ Таймаут взял Клод Жюльен за полминуты до сирены, но Канаде не удалось организовать финальный штурм и перевести этот матч в овертайм.

    Лучшими игроками встречи были признаны голкипер сборной России Иван Федотов и автор третьей шайбы канадцев Эрик О'Делл.

    Следующие матчи

    Россияне набрали три очка и поднялись на первое место в турнирной таблице Кубка Первого канала.

    В текущем розыгрыше принимают участие 5 команд, а не 4, как в предыдущем. Сборная Канады заявилась на турнир для подготовки к зимним олимпийским играм-2022.

    В следующем туре обе команды сыграют со Швецией: Россия — 16-го декабря, Канада — 17-го.

    Прямая речь

    Алексей Жамнов, главный тренер сборной России

    — Матч для нас был дебютом — для тренерского штаба, было много новых ребят. Что-то получилось, в основном ребята выполнили задание. Были провалы во втором и третьем периоде, над этим предстоит еще работать. Я бы не сказал, что канадцы начали выглядеть посвежее, мы просто начали «сваливаться» в зоне атаки, получали контратаки.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В концовке игроки начинают что-то придумывать, а не выполнять игровое задание, вот такое и получается. У канадцев неплохая команда. Если посмотреть по фамилиям, игроки все ведущие в клубах КХЛ. Не сказал бы, что эта слабая команда. То, что скорости выше, чем в КХЛ, это бесспорно.

    Клод Жульен, главный тренер сборной Канады

    — Мы сыграли очень неплохо, мы играли против очень хорошей команды. Начало сложилось не в нашу пользу, смогли оттолкнуться от счета 1:3, сделать 3:4. Мне понравилось, как игроки показали себя. Мы собрались только несколько дней назад. Думаю, дальше мы будем выступать только лучше.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.26
  • Экспресс дня 15 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Арсенал — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лестер — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Челси — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Флорида — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Каролина — Детройт
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Альбасете — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие