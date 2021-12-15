НХЛ. «Оттава» забросила восемь шайб «Флориде», «Тампа» вырвала победу у «Лос-Анджелеса»

«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес» 3:2 ОТ

Автором победной шайбы в овертайме стал форвард «Лайтнинг» Матье Жозеф. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 из 30 бросков по своим воротам.

«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес» 3:2 ОТ

«Питтсбург» — «Монреаль» 5:2

У победителей нападающий Сидни Кросби набрал 2 (0+2) очка. У хозяев из-за травмы не играл Евгений Малкин. Российский защитник гостей Александр Романов не отметился результативными действиями.

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Монреаль» — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) Голы: Капанен — 7 (Родригес), 11:08 — 1:0. Родригес — 9 (бол., Летанг, Картер), 26:45 — 2:0. Друэн — 4 (Дофен), 26:59 — 2:1. Мэтисон — 2 (Кросби, Родригес), 31:27 — 3:1. Юленен — 1 (Друэн), 39:57 — 3:2. Дюмулин — 1 (Кросби), 40:28 — 4:2. Бойл — 3 (Симон, Руведел), 49:38 — 5:2Вратари: Джерри — АлленШтраф: 4-10Броски: 31 (8+18+5) — 30 (7+8+15)

«Питтсбург» выиграл пятый матч подряд, «Монреаль» потерпел седьмое кряду поражение.

«Питтсбург» — «Монреаль» 5:2

«Бостон» — «Вегас» 1:4

У победителей дубль сделал Макс Пасиоретти, по голу забили Ши Теодор и Джонатан Маршессо. Российский нападающий Евгений Дадонов не набрал очков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Вегас» — 1:4 (0:3, 0:1, 1:0) Голы: Теодор — 4 (Хаттон, Стивенсон), 13:04 — 0:1. Пачиоретти — 11 (Стивенсон, Стоун), 15:19 — 0:2. Маршессо — 12 (бол., Пьетранджело, Смит), 19:59 — 0:3. Пачиоретти — 12 (Стоун, Стивенсон), 25:06 — 0:4. Бержерон — 10 (Холл), 40:21 — 1:4Вратари: Суэймен — Ленер (58:04)Штраф: 2-2Броски: 24 (7+9+8) — 25 (10+8+7)

«Вегас» набрал 34 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Бостона» 30 очков и девятая позиция на Востоке.

«Бостон» — «Вегас» 1:4

«Филадельфия» — «Нью-Джерси» 6:1

В составе победителей хет-трик сделал Кэм Аткинсон. Российский защитник Иван Проворов сделал две результативные передачи.

НХЛ Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Нью-Джерси» — 6:1 (2:0, 3:1, 1:0) Голы: Санхейм — 1 (Ристолайнен, ван Римсдайк), 9:14 — 1:0. Аткинсон — 10 (Ристолайнен, Санхейм), 18:35 — 2:0. Дж. Браун — 2 (Линдблом, Проворов), 26:07 — 3:0. Суббан — 2 (Маклеод), 26:43 — 3:1. Аткинсон — 11 (мен., Проворов), 36:16 — 4:1. Линдблом — 2 (Аткинсон), 38:20 — 5:1. Аткинсон — 12 (Жиру, Уиллман), 47:09 — 6:1Вратари: Харт — Блэквуд (Шмид, 40:00)Штраф: 10-2Броски: 30 (13+9+8) — 27 (6+9+12)

«Филадельфия» набрала 26 очков и занимает 11-е место на Востоке. У «Нью-Джерси» 25 очков и 12-е место.

«Филадельфия» — «Нью-Джерси» 6:1

«Флорида» — «Оттава» 2:8

В составе победителей по три очка набрали Джош Норрис (2+1), Ник Пол (2+1), Дрейк Батерсон (1+2) и Коннор Браун (0+3). Защитник Никита Зайцев отдал голевую передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Оттава» — 2:8 (1:1, 1:3, 0:4) Голы: Уотсон — 2 (Пол, Шабо), 4:38 — 0:1. Юбердо — 10 (Райнхарт, Карлссон), 13:05 — 1:1. Гэмбрелл — 1 (мен., К. Браун), 21:30 — 1:2. Райнхарт — 9 (Лунделл), 35:33 — 2:2. Норрис — 13 (Батерсон, Зайцев), 36:06 — 2:3. Штютцле — 4 (К. Браун, Форментон), 37:26 — 2:4. Норрис — 14 (Батерсон), 40:23 — 2:5. Батерсон — 9 (Норрис), 46:10 — 2:6. Ткачак — 12 (бол., Шабо, Батерсон), 54:24 — 2:7. Пол — 4 (бол., К. Браун, Эннис), 54:57 — 2:8Вратари: Найт — ФорсбергШтраф: 37-21Броски: 35 (9+13+13) — 38 (13+8+17)

«Пантерз» потерпели второе поражение подряд, «Оттава» выиграла вторую встречу кряду.

«Флорида» — «Оттава» 2:8

«Детройт» — «Нью-Йорк Айлендерс» 2:1

«Детройт» обыграл «Айлендерс» со счетом 2:1 и прервал серию из трех поражений подряд.

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Айлендерс» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) Голы: Ларкин — 11 (бол., Зайдер, Раймонд), 30:32 — 1:0. Расмуссен — 3 (Эрне), 52:55 — 2:0. Ли — 8 (Добсон, Нельсон), 57:27 — 2:1Вратари: Неделькович — Сорокин (57:27 — 58:24)Штраф: 2-6Броски: 39 (14+18+7) — 34 (10+9+15)

«Детройт» — «Нью-Йорк Айлендерс» 2:1

«Виннипег» — «Баффало» 2:4

«Баффало» прервал 7-матчевую серию поражений, одолев на выезде «Виннипег» со счетом 4:2. В составе гостей дубль сделал Расмус Далин.

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Баффало» — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1) Голы: Далин — 4 (бол., Томпсон), 7:14 — 0:1. Дюбуа — 14 (Моррисси), 10:04 — 1:1. Бьорк — 4 (Хиностроза, Икин), 31:30 — 1:2. Элерс — 11 (Дюбуа, Диллон), 32:36 — 2:2. Далин — 5 (Олофссон, Томпсон), 39:21 — 2:3. Скиннер — 9 (Олофссон, Йокихарью), 51:55 — 2:4Вратари: Хеллибак (58:26) — ЛуукконенШтраф: 4-6Броски: 36 (14+13+9) — 27 (7+12+8)

«Баффало» набрал 32 очка и занимает 13-е место на Востоке. У «Виннипега» 31 очко и десятая позиция.

«Виннипег» — «Баффало» 2:4

«Даллас» — «Сент-Луис» 1:4

В составе победителей одну из шайб провел Владимир Тарасенко. Россиянин также набрал еще одно очко за результативную передачу. Еще два ассиста сделал россиянин Павел Бучневич. Одна голевая передача у его соотечественника Ивана Барбашева.

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Сент-Луис» — 1:4 (0:0, 1:1, 0:3) Голы: Дамиани — 1 (Клингберг, Робертсон), 35:57 — 1:0. Парэйко — 3 (Тарасенко, Бучневич), 37:03 — 1:1. Фолк — 5 (Сундквист, Уокер), 42:07 — 1:2. О`Райлли — 5 (бол.), 51:33 — 1:3. Тарасенко — 9 (бол., Барбашев, Бучневич), 58:43 — 1:4Вратари: Эттингер (56:58 — 58:10) — ЛиндгренШтраф: 10-2Броски: 34 (10+12+12) — 28 (10+9+9)

«Даллас» — «Сент-Луис» 1:4

«Эдмонтон» — «Торонто» 1:5

«Эдмонтон» потерпел шестое поражение подряд, уступив дома «Торонто» со счетом 1:5. Макдэвид и Драйзайтль не набрали очков во втором матче подряд.

НХЛ Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Торонто» — 1:5 (0:1, 0:2, 1:2) Голы: Мэттьюс — 19 (бол., Таварес, Каше), 19:25 — 0:1. Симмондс — 4 (Райлли, Клиффорд), 28:47 — 0:2. Броди — 1 (Лильегрен, Кампф), 34:54 — 0:3. Сивиур — 1 (Кассиан, Бэрри), 45:26 — 1:3. Райлли — 4 (Нюландер), 46:33 — 1:4. Мэттьюс — 20 (Каше), 56:40 — 1:5Вратари: Коскинен — КэмпбеллШтраф: 6-4Броски: 36 (12+15+9) — 25 (12+7+6)

«Эдмонтон» — «Торонто» 1:5

«Колорадо» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 4:2

В составе победителей дубль оформил Валерий Ничушкин. У гостей российский форвард Артемий Панарин записал в свой актив результативный пас.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Рейнджерс» — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) Голы: Рантанен — 12 (Маккиннон, Бураковски), 12:18 — 1:0. Макар — 13 (бол., Маккиннон, Кадри), 18:11 — 2:0. Строум — 6 (Фокс, Панарин), 30:36 — 2:1. Ничушкин — 8 (Комфер, Кадри), 38:45 — 3:1. Готье — 2 (Хант, Гудроу), 57:58 — 3:2. Ничушкин — 9, 59:23 — 4:2Вратари: Кемпер — Георгиев (56:18 — 57:58, 58:15 — 59:15)Штраф: 9-17Броски: 31 (12+7+12) — 28 (7+7+14)

«Колорадо» набрал 36 очков и занимает четвертое место в Западной конференции. У «Рейнджерс» 39 очков и шестая позиция на Востоке.

«Колорадо» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 4:2

«Ванкувер» — «Коламбус» 4:3

«Сан-Хосе» — «Сиэтл» 1:3