Сборная России проиграла Кубок Первого канала из-за авантюры

Выступление россиян на Кубке Первого канала во главе с новым штабом обнадеживает, но главный приз уезжает все-таки в Хельсинки.

Сборная России скорее порадовала

«Завершившийся в Москве турнир — первая и последняя возможность оценить, насколько адекватной выглядит концепция строительства сборной России по методикам Алексея Жамнова и Ильи Ковальчука. Доверяться с головой свежим впечатлениям — это как свято надеяться на любовь с первого взгляда и до гроба. Встречается настолько редко, что больше похоже на сюжет из киношной мелодрамы, не имеющей отношения к действительности.

Однако за четыре игры на Кубке Первого канала Жамнов и его сборная очаровали настолько, что лишили даже желания отыскивать какие-то недостатки. Самыми большими из них кажутся местами "домашнее" судейство в игре с финнами, к которому наши тренеры не имеют отношения, и странное решение в овертайме сыграть в формате "четыре на три" с пустыми воротами.

Неудача в заключительной встрече явно не конец света, чтобы концентрироваться на негативе. Скорее это наглядный пример того, к чему надо готовиться на Олимпиаде. Легко не будет при любом раскладе. Поражение от финнов необходимо для трезвой оценки ситуации. Иначе велик риск по русской традиции раньше времени улететь в облака.

То, что произошло, происходит от усталости. Игроки устают и теряют концентрацию. Поймите правильно, все мы люди, каждый ошибается. В данной ситуации нам забили гол, но это спорт. Винить кого-то конкретно я не хочу.Ребята чуть расстроились, хотели выиграть, у нас был шанс в овертайме при игре «4 на 3». Мы впервые на этом турнире проигрывали и два раза вернулись в игру. Просили ребят играть активно, сказалась усталость. Мы рассматриваем разные модели, в моей практике в плане сдвоенных центров это было раньше, когда я играл в НХЛ. Американцы и канадцы это практикуют.У нас есть понимание, сколько игроков может поехать отсюда на Олимпиаду. Всё будет зависеть от НХЛ. Кто будет сильнее на данном этапе, тот и поедет. Остались ребята с травмами приболевшие. А есть те, кого мы не вызвали, потому что мы их знаем Алексей Жамнов, главный тренер сборной России

Сейчас игру в исполнении сборной России близкой к идеальной назвать сложно, что можно объяснить и сжатыми сроками подготовки, и качеством имеющегося в наличии материала. Даже у главных звезд команды Шипачева, Гусева и Григоренко легко отыскать слабые места. Про остальных и говорить нечего. Совершенных игроков и в НХЛ немного. Нравится общий подход к формированию команды — не растерять бы эту адекватность до Пекина. О ярком дебюте забудут быстро, если штаб сборной откажется от своих принципов в дальнейшем», — подвел итоги на турнире для сборной России обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

Авантюра тренеров сборной России подарила праздник финнам

«Второй этап Евротура — Кубок Первого канала — подошёл к завершению. Судьба трофея решалась в последний день, когда в очной встрече сошлись два претендента — сборные России и Финляндии. Поскольку команды проводят на турнире неравное количество матчей, победитель должен был определиться по проценту набранных очков.

И судьба поединка решалась в овертайм, где сборная решила повторить трюк из ЦСКА с заменой вратаря на четвёртого полевого игрока. Однако этот финт вышел для россиян боком — Маннинен перехватил шайбу и убежал на пустые ворота. Войнов постарался в падении выбить игровой снаряд, но вместо этого снёс финна — пусть шайба и не залетела в ворота, по правилам гол всё равно был засчитан.

Ещё раз зовём вас пересмотреть лучшие моменты матча с чехами — и все наши красивые шайбы 🎥

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Ждём вас завтра на трибунах! Билеты на игру с финнами: https://t.co/PZfvxLtMQo

⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/L703kkjqo8 — Хоккей России (@russiahockey) December 18, 2021

Авантюра тренеров сборной России не сработала и подарила праздник финнам. Кубок Первого канала в этом году отправляется именно в эту страну», — отметил странность решения тренерского штаба сборной России журналист «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Финны взяли реванш у СССР за поражение на чемпионате мира 1970 года

«Поразительно, но ход заключительного матча московского этапа Евротура против финнов вернул меня на 51 год назад! Словно это вчера было. Прекрасно помню свои тогдашние чувства и волнения.

Сборная России fhr.ru

Это был матч открытия чемпионата мира 1970 года — 14 марта в Стокгольме команда Аркадия Чернышева и Анатолия Тарасова сошлась с Финляндией. Северян мы тогда и за соперника-то не считали. Однако после двух периодов на табло знаменитого Юханнесхофа горели сенсационные нули! Я не понимал, что происходит. Чуть не плакал. Только на 45-й минуте Мальцев распечатал великолепного Валтонена, а спустя четыре минуты Петров удвоил счет. В итоге скромные 2:1. Зато во втором круге наши оттоптались на Суоми — 16:1! Михайлов и Харламов выбили по хет-трику, Мальцев, Якушев, Фирсов — по дублю.

Да, времена изменились. Наши северные соседи из идеальных груш для битья превратились в самого неудобного противника. Даже вспоминать не хочется, сколько раз вышколенные финские аккуратисты бесцеремонно выкидывали нас из плей-офф ЧМ и Олимпиад. Хотя Турин-2006 и Сочи-2014 вычеркнуть невозможно», — окунулся в воспоминания автор «Советского Спорта» Виталий Славин.

От игры сборной России на Кубке Первого канала смешанные чувства

«Кубок Первого канала официально завершен, наша сборная заняла второе место, что хуже результата прошлого года, когда Россия заняла первое место. На данный момент тяжело ответить о готовности тренерского штаба ехать на Олимпиаду. Но они скорее негативные, чем положительные.

Во-первых, состав нашей команды был самым оптимальным из всех участников. Это стабильно для КПК. Для шведов и финнов российский этап Евротура — отличный повод посмотреть игроков из КХЛ, благо их хоккеисты представлены во всех ведущих европейских чемпионатах. В Суоми не было игроков "Йокерита", которые только вышли с карантина, а шведы также проигнорировали несколько фамилий. Пожалуй, что-то дельное попытались собрать только чехи. Канадцы приехали вообще ради кайфа.

Из положительных моментов у сборной России мы бы выделили нацеленность на атаку. Шайба вообще не задерживалась в средней зоне, защита строилась от чужой синей линии, что помогало. В своей зоне старались моментально вывести шайбу. Ну и особняком стоит игра на вбрасываниях. Наши хоккеисты в этом компоненте проиграли только канадцам.

То, что сборной России не удалось выиграть Кубок Первого канала — это сейчас вообще не главное. Важно, чтобы все ребята понимали, что от них требует тренерский штаб: как надо играть, что делать. И игроки, и тренерский штаб — все молодцы, винить некого. Считаю, что сегодняшнее решение снять вратаря — это ошибка тренерского штаба. Попробовали, но у нас нет таких игроков, которые хорошо бросают. Вратаря сняли, но что дальше? Можно хвалить эту задумку или ругаться, но тренерскому штабу надо было посмотреть нужно им это или нет. Считаю, сегодня это бы не помогло Александр Кожевников, двукратный Олимпийский чемпион

Пока что тренерский штаб отработал на твердую троечку. Вроде бы неплохо, давали результат, игра шла в атаку. Но ошибки в обороне, слабое меньшинство и потеря преимущества в две шайбы из трех, благо все равно выиграли у канадцев, вызывают сомнения. Тяжело представить, что будет, если НХЛ приедет на Олимпиаду», — выделил положительные и негативные стороны игры сборной России автор Аllhockey Самир Арар.

Россия проиграла финнам и стала второй на Кубке Первого канала

«Как и полагается финалу, пусть и неофициальному, все решилось за пределами основного времени. И, конечно, не обошлось без уже фирменной фишки Сергея Федорова! Наставник ЦСКА уже несколько матчей выиграл за счет смелого хода со снятием вратаря. Но на этот раз риск обернулся конфузом. Жамнов (или все же Федоров?) дважды снимал Федотова, а когда до конца овертайма оставалось меньше минуты, финны убежали на пустые ворота и… Нашим соперникам даже не пришлось бросать. По правилам фол на игроке, оказавшимся перед оставленными в одиночестве воротами, приравнивается голу.

Россия — Финляндия fhr.ru

Сборная России не проиграла ни один матч в основное время при новом главном тренере. Дважды отыгрывалась у неудобного соперника. Но выиграть домашний этап Евротура, который вполне может оказаться генеральной репетицией Олимпиады, не сумела.

Авантюрный шаг, который последнее время воспринимается исключительно как читерство, которое стоит запретить, показал другую сторону медали. Наверняка теперь все подражатели ЦСКА, да и сам Федоров, будут более взвешенно относиться к таким решениям. И вряд ли мы увидим нечто подобное в Пекине», — написал в своем материале автор Sport24 Александр Мысякин.