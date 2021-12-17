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    Зрители в Нэшвилле станут свидетелями результативной игры?

    «Нэшвилл» — «Колорадо». Прогноз и ставка (к. 1.94) на хоккейный матч НХЛ 17 декабря 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нэшвилл Предаторз Прогнозы на Колорадо Эвеланш
    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Колорадо»
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    Александр Каррье
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 17 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. «Нэшвилл» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 17 Декабря 2021 года

    Коэффициенты на матч Нэшвилл — Колорадо

  • 1
  • 2.75
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
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    «Нэшвилл»

    Банда из Теннесси провела в регулярке 28 матчей и заработала 35 очков. В таблице Центрального дивизиона она находится на пятом месте и отстает от «Эвеланш» всего на 1 балл.

    Последним клубом, которому «Нэшвилл» дал себя в обиду, был «Бостон». На «Бриджстоун Арене» «Предаторз» уступили гостям из Массачусетса всухую (0:2).

    После игры с «Брюинз» подопечные Джона Хайнса оформили пять побед. Для «хищников» это на сегодня самая продолжительная серия в текущем сезоне. Начать ее позволил «Монреаль» 5 декабря (4:3 ОТ).

    Все прогнозы на НХЛ

    Четыре следующих матча «Нэшвилл» провел за пределами Теннесси. Но чужой лед не помешал команде вынести «Детройт» (5:2), «Айлендерс» (4:3), «Нью-Джерси» (3:2) и «Рейнджерс» (1:0).

    «Колорадо»

    Денверские хоккеисты поучаствовали в 26 поединках, в которых захватили 36 очков. В Центральном дивизионе «Эвс» замыкают первую тройку и отстают от самой верхушки на 3 пункта.

    У «Колорадо» сейчас схожая с «Нэшвиллом» турнирная история. Последний раз «Эвеланш» проигрывал 5 декабря, а затем выдал 5-матчевую серию побед.

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    • Кстати, то самое поражение в начале месяца случилось во встрече с «Оттавой» (5:6 ОТ). Еще в паре гостевых поединков парни Джареда Беднара хлопнули «Филадельфию» (7:5) и «Рейнджерс» (7:3).

    Три последних матча «Колорадо» скатал на «Болл Арене». Среди пострадавших клубов, осмелившихся посетить Денвер, числятся «Детройт» (3:7), «Флорида» (3:2) и «Рейнджерс» (2:4).

    Коэффициенты

    На «Нэшвилл» в предстоящем матче можно зарядить за 2.88, ничья оценивается букмекерами в 4.52, а победа «Колорадо» — в 2.18.

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    Прогноз

    Обе команды подходят к поединку с беспроигрышными сериями, топить которые они не намерены. Кроме того, для прямых конкурентов по Центральному дивизиону победа станет идеальным шансом обойти соперника.

    Ставка

    В своем дивизионе «Смэшвилл» один из лучших в защите, вот только на сей раз ему будет противостоять крутейшая атака Запада. Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 6 за 1.94.

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    «Нэшвилл» — «Колорадо»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 17.12.2021. Прогнозы на хоккей. Зрители в Нэшвилле станут свидетелями результативной игры?
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