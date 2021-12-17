В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «PNC-Арене» 17 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Каролина» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

После 27 матчей на счету «Кейнс» 39 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона команда находится на втором месте и отстает от «Вашингтона», который провел 28 игр, на 1 балл.

Несколько недель назад «Каролина» трижды проиграла. В тех встречах она пропустила по 3+ гола, а ее соперниками были «Вашингтон» (2:4), «Даллас» (1:4) и «Оттава» (2:3).

После нетипичной серии неудач «Кейнс» выдали четыре победы. Более привычная линия банды Рода Бриндамора началась с домашнего поединка против «Баффало», в котором «ураганы» снесли оппонентов (6:2).

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Позже «Каролину» ждала серия матчей в Канаде, стартовавшая с побед над «Виннипегом» (4:2), «Калгари» (2:1 ОТ) и «Эдмонтоном» (3:1). В последней игре «Харрикейнз» не справились с «Ванкувером» (1:2).

«Детройт»

«Ред Уингз» скатали в регулярке уже 29 поединков, после которых на их счету оказался 31 балл. С такими цифрами команда вернулась на четвертую строчку в зачете Атлантического дивизиона.

С 25 ноября по 5 декабря «Детройт» был непобедим в течение пяти матчей. Подобной светлой серией «крылышки» уже давно не баловали своих болельщиков.

Прервалась эта линия болезненно, так как при поддержке родных трибун команда Джеффа Блашилла без шансов была уничтожена «Нэшвиллом» (2:5). Неудачи «Ред Уингз» продолжились и позже.

В следующих поединках «Детройт» получили по полной пачке голов от «Сент-Луиса» (2:6) и «Колорадо» (3:7). А размочить предыдущие результаты помогла встреча с аутсайдерами Востока — «Айлендерс» (2:1).

Коэффициенты

В этой игре букмекеры считают бесспорным фаворитом «Каролину» с кэфом 1.55. Победу «Детройта» можно поймать за 5.20, а ничью — за 5.25.

Прогноз

Недавно «Каролина» пережила небольшие проблемы, связанные с COVID-19 , из-за которых предстоящую игру могут пропустить несколько важных хоккеистов «Харрикейнз» — Ахо, Джарвис, Свечников, Стаал.

У «Детройта» также имеются потери в составе, но при этом «крылышки» должны перестать всем подряд сливаться с крупной форой. В игре с «Айлендерс» им это удалось, теперь нужно закрепить успех.

Ставка

В Роли команда Блашилла пободается с «Каролиной» за очки. Шансов на сенсацию не так уж и много, но в одну калитку «Ред Уингз» не сольются. Наши прогноз и ставка — победа «Детройта» с форой +1.5 за 1.92.