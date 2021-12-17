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    «Детройт» воспользуется кадровыми потерями «Каролины»?

    «Каролина» — «Детройт». Прогноз и ставка (к. 1.92) на хоккейный матч НХЛ 17 декабря 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Каролину Харрикейнз Прогнозы на Детройт Ред Уингз
    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Детройт»
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    Мориц Зайдер
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «PNC-Арене» 17 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Каролина» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 17 Декабря 2021 года

    Коэффициенты на матч Каролина — Детройт

  • 1
  • 1.57
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 4.75
  • Ставка!
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    «Каролина»

    После 27 матчей на счету «Кейнс» 39 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона команда находится на втором месте и отстает от «Вашингтона», который провел 28 игр, на 1 балл.

    Несколько недель назад «Каролина» трижды проиграла. В тех встречах она пропустила по 3+ гола, а ее соперниками были «Вашингтон» (2:4), «Даллас» (1:4) и «Оттава» (2:3).

    После нетипичной серии неудач «Кейнс» выдали четыре победы. Более привычная линия банды Рода Бриндамора началась с домашнего поединка против «Баффало», в котором «ураганы» снесли оппонентов (6:2).

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    Позже «Каролину» ждала серия матчей в Канаде, стартовавшая с побед над «Виннипегом» (4:2), «Калгари» (2:1 ОТ) и «Эдмонтоном» (3:1). В последней игре «Харрикейнз» не справились с «Ванкувером» (1:2).

    «Детройт»

    «Ред Уингз» скатали в регулярке уже 29 поединков, после которых на их счету оказался 31 балл. С такими цифрами команда вернулась на четвертую строчку в зачете Атлантического дивизиона.

    С 25 ноября по 5 декабря «Детройт» был непобедим в течение пяти матчей. Подобной светлой серией «крылышки» уже давно не баловали своих болельщиков.

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    • Прервалась эта линия болезненно, так как при поддержке родных трибун команда Джеффа Блашилла без шансов была уничтожена «Нэшвиллом» (2:5). Неудачи «Ред Уингз» продолжились и позже.

    В следующих поединках «Детройт» получили по полной пачке голов от «Сент-Луиса» (2:6) и «Колорадо» (3:7). А размочить предыдущие результаты помогла встреча с аутсайдерами Востока — «Айлендерс» (2:1).

    Коэффициенты

    В этой игре букмекеры считают бесспорным фаворитом «Каролину» с кэфом 1.55. Победу «Детройта» можно поймать за 5.20, а ничью — за 5.25.

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    Прогноз

    Недавно «Каролина» пережила небольшие проблемы, связанные с COVID-19, из-за которых предстоящую игру могут пропустить несколько важных хоккеистов «Харрикейнз» — Ахо, Джарвис, Свечников, Стаал.

    У «Детройта» также имеются потери в составе, но при этом «крылышки» должны перестать всем подряд сливаться с крупной форой. В игре с «Айлендерс» им это удалось, теперь нужно закрепить успех.

    Ставка

    В Роли команда Блашилла пободается с «Каролиной» за очки. Шансов на сенсацию не так уж и много, но в одну калитку «Ред Уингз» не сольются. Наши прогноз и ставка — победа «Детройта» с форой +1.5 за 1.92.

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    «Каролина» — «Детройт»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 17.12.2021. Прогнозы на хоккей. «Детройт» воспользуется кадровыми потерями «Каролины»?
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