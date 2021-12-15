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    «Бостон» — «Вегас». Прогноз и ставка (к. 2.19) на хоккейный матч НХЛ 15 декабря 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Бостон Брюинз Прогнозы на Вегас Голден Найтс
    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Вегас»
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    «Бостон» во встрече с «Калгари»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Вегас». Игра пройдет в «ТД Гарден» 15 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Бостон» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 15 Декабря 2021 года
    Бостон
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    •  Бостон 03:00 Вегас Вегас
  • НХЛ
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    Коэффициенты на матч Бостон — Вегас

  • 1
  • 2.18
  • X
  • 4.45
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
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    «Бостон»

    Бостонские хоккеисты взяли 30 очков в 24 встречах. В турнирной таблице Атлантического дивизиона команда поднялась на четвертое место и опередила «Детройт» на 1 пункт.

    В декабре на счету «Бостона» шесть сыгранных матчей, в половине из которых он предпочел отдать очки нуждающимся. К примеру, в поединке с прямым на данный момент конкурентом — «Детройтом» «Бис» уступили (1:2).

    Далее парни Брюса Кэссиди отправились в Теннесси, где припечатали «Нэшвилл» (2:0), а позже они были обыграны «Тампой-Бэй» (2:3 ОТ) и «Ванкувером» (1:2 Б).

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    Следующие встречи в Канаде сложились для «Бостона» веселее. Сперва «Брюинз» обыграли «Эдмонтон» (3:2). А еще в одном матче в Альберте «медведи» взяли верх над «Калгари» (4:2).

    «Вегас»

    Парни из Невады скатали 27 поединков, в которых забрали себе 32 очка. Сейчас этого достаточно для четвертой позиции в Тихоокеанском дивизионе.

    В начале декабря «Вегас» отправился в Калифорнию, где устроил голевую битву с «Анахаймом». Но в сетку «Дакс» «Голден Найтс» положили всего 5 голов, да, этого оказалось мало (5:6).

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    • После игры с «кряквами» парни Питера Дебура оформили три победы. В Финиксе была уничтожена «Аризона» (7:1), а в Лас-Вегасе пострадали «Калгари» (3:2) и «Даллас» (5:4).

    Оборвалась мини-серия «Вегаса» тоже на его территории. На «Т-Мобайл Арене» «отбросы» пострадали от «Флориды» (3:4). В последней игре «Голден Найтс» разделались с «Миннесотой» (6:4).

    Коэффициенты

    В «ТД Гарден» «Бостон» считается фаворитом с кэфом на победу 2.23, ничья оценивается букмекерами в 4.58, а победа «Вегаса» — в 2.79.

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    Прогноз

    В четырех матчах из пяти «Вегас» победил, а в трех встречах — забросил соперникам по 5+ голов. Очевидно, что команда Дебура начинает приходить в себя после не лучшего старта сезона.

    «Бостон» на данном этапе тоже хорош, но если сравнивать две атаки, то «Брюинз» пока даже рядом не стоят с «Голден Найтс».

    Ставка

    В «ТД Гарден» гости из Невады развеют миф от том, что «Бостон» кажется сильнее. Наши прогноз и ставка — «Вегас» победит в матче за 2.19.

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    «Бостон» — «Вегас»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 15.12.2021. Прогнозы на хоккей. Дома «Бостон» не выдержит борьбы с «Вегасом»?
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