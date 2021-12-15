В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Вегас». Игра пройдет в «ТД Гарден» 15 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Бостон» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

Бостонские хоккеисты взяли 30 очков в 24 встречах. В турнирной таблице Атлантического дивизиона команда поднялась на четвертое место и опередила «Детройт» на 1 пункт.

В декабре на счету «Бостона» шесть сыгранных матчей, в половине из которых он предпочел отдать очки нуждающимся. К примеру, в поединке с прямым на данный момент конкурентом — «Детройтом» «Бис» уступили (1:2).

Далее парни Брюса Кэссиди отправились в Теннесси, где припечатали «Нэшвилл» (2:0), а позже они были обыграны «Тампой-Бэй» (2:3 ОТ) и «Ванкувером» (1:2 Б).

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Следующие встречи в Канаде сложились для «Бостона» веселее. Сперва «Брюинз» обыграли «Эдмонтон» (3:2). А еще в одном матче в Альберте «медведи» взяли верх над «Калгари» (4:2).

«Вегас»

Парни из Невады скатали 27 поединков, в которых забрали себе 32 очка. Сейчас этого достаточно для четвертой позиции в Тихоокеанском дивизионе.

В начале декабря «Вегас» отправился в Калифорнию, где устроил голевую битву с «Анахаймом». Но в сетку «Дакс» «Голден Найтс» положили всего 5 голов, да, этого оказалось мало (5:6).

После игры с «кряквами» парни Питера Дебура оформили три победы. В Финиксе была уничтожена «Аризона» (7:1), а в Лас-Вегасе пострадали «Калгари» (3:2) и «Даллас» (5:4).

Оборвалась мини-серия «Вегаса» тоже на его территории. На «Т-Мобайл Арене» «отбросы» пострадали от «Флориды» (3:4). В последней игре «Голден Найтс» разделались с «Миннесотой» (6:4).

Коэффициенты

В «ТД Гарден» «Бостон» считается фаворитом с кэфом на победу 2.23, ничья оценивается букмекерами в 4.58, а победа «Вегаса» — в 2.79.

Прогноз

В четырех матчах из пяти «Вегас» победил, а в трех встречах — забросил соперникам по 5+ голов. Очевидно, что команда Дебура начинает приходить в себя после не лучшего старта сезона.

«Бостон» на данном этапе тоже хорош, но если сравнивать две атаки, то «Брюинз» пока даже рядом не стоят с «Голден Найтс».

Ставка

В «ТД Гарден» гости из Невады развеют миф от том, что «Бостон» кажется сильнее. Наши прогноз и ставка — «Вегас» победит в матче за 2.19.