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    НХЛ. «Нэшвилл» одолел «Рейнджерс», «Колорадо» выиграл у «Флориды»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 13 декабря

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    «Колорадо»

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нэшвилл» 0:1

    Елинственную шайбу забросил Филип Томасино. Вратарь команды из Нью-Йорка Александр Георгиев отразил 23 броска.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
    Гол: Томасино — 5 (Форсберг, Каррье), 21:44 — 0:1Вратари: Георгиев (58:26) — СаросШтраф: 2-4Броски: 32 (6+10+16) — 24 (13+6+5)

    «Нэшвилл» с 35 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Рейнджерс» с 39 очками — на пятой строчке «Востока».

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нэшвилл» 0:1

    «Сент-Луис» — «Анахайм» 2:3 ОТ

    Победную шайбу забросил Трой Терри, который в этой игре оформил дубль. Форварды «блюзменов» Владимир Тарасенко и Павел Бучневич очков не набрали.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Сент-Луис» — «Анахайм» — 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Робинсон — 1 (Делорье, Кэррик), 12:32 — 0:1. Сундквист — 1 (Уокер, Шенн), 26:43 — 1:1. Уокер — 4 (Шенн), 47:40 — 2:1. Терри — 16 (Фаулер, Стил), 53:29 — 2:2. Терри — 17 (буллит), 63:58 — 2:3Вратари: Гиллис — СтоларзШтраф: 2-2Броски: 25 (7+11+6+1) — 39 (11+11+14+3)

    «Сент-Луис» с 35 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Анахайм» с 37 очками — на второй строчке.

    «Сент-Луис» — «Анахайм» 2:3 ОТ

    «Колорадо» — «Флорида» 3:2

    Хет-трик в составе победителей сделал Андре Бураковски. Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 23 броска из 26.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Флорида» — 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)
    Голы: Бураковски — 10 (бол., Рантанен, Маккиннон), 39:37 — 1:0. Бураковски — 11 (Рантанен), 42:03 — 2:0. Торнтон — 3 (бол., Верхэге, Ватрано), 47:41 — 2:1. Монтур — 4 (Верхэге, Форслинг), 50:15 — 2:2. Бураковски — 12 (Маккиннон, Рантанен), 51:43 — 3:2Вратари: Кемпер — Бобровский (57:41)Штраф: 13-9Броски: 26 (9+9+8) — 33 (9+7+17)

    «Колорадо» с 34 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Флорида» с 40 очками лидирует на Востоке.

    «Колорадо» — «Флорида» 3:2

    «Вегас» — «Миннесота» 6:4

    В составе победителей одну из шайб провел Евгений Дадонов, у которого в этой игре также и результативная передача. Игроки «Уайлд» Дмитрий Куликов и Кирилл Капризов завершили встречу с показателем полезности «-1».

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Вегас» — «Миннесота» — 6:4 (2:2, 2:1, 2:1)
    Голы: Уайтклауд — 4 (Пачиоретти, Стивенсон), 8:53 — 1:0. Голигоски — 3 (Духайм, Сперджен), 13:54 — 1:1. Дадонов — 8 (бол., Стоун, Стивенсон), 17:15 — 2:1. Зуккарелло — 9 (бол., Сперджен, Хартман), 19:59 — 2:2. Бьюгстад — 4 (Дамба, Меррилл), 20:09 — 2:3. Уайтклауд — 5 (Дадонов), 25:46 — 3:3. Пачиоретти — 10 (Стивенсон, Стоун), 33:52 — 4:3. Фолиньо — 13 (Сперджен, Эрикссон Эк), 41:22 — 4:4. Стоун — 4 (бол., Пачиоретти, Стивенсон), 44:42 — 5:4. Пьетранджело — 5 (п.в.), 59:32 — 6:4Вратари: Ленер — Тэлбот (57:41 — 59:32)Штраф: 14-10Броски: 36 (14+15+7) — 27 (8+13+6)

    «Вегас» с 32 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Миннесота» с 39 очками — на первой строчке Запада.

    «Вегас» — «Миннесота» 6:4

    «Ванкувер» — «Каролина» 2:1

    «Ванкувер» выиграл четвертый раз подряд и прервал 4-матчевую победную серию «Каролины».

    «Кэнакс» набрал 27 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Харрикейнз» с 39 баллами располагается на четвертой позиции на Востоке.

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