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    Игра в Нижнекамске пройдет спокойно?

    «Нефтехимик» — СКА. Прогноз и ставка (к. 2.17) на хоккейный матч КХЛ 23 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — СКА
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    Егор Попов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать СКА. Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 23 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Нефтехимик» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 23 Ноября 2021 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 19:00 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.90
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 1.55
  • Ставка!
    •

    «Нефтехимик»

    После 30 матчей в активе команды из Нижнекамска 32 очка. С такими показателями ей удается закрепиться на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

    В ноябре «Нефтехимик» сказал семь поединков, в пяти из которых победил. Но начался этот месяц для «нефтяников» с необязательной потери в игре с «Куньлунем» (3:5).

    В следующих домашних встречах ребята Олега Леонтьева разделались с «Авангардом» (2:1 ОТ) и «Адмиралом» (5:2), после чего было поражение от «Сибири» в гостях (2:3 Б).

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    В трех последних матчах «Нефтехимик» был сильнее соперников. Сперва он вышел победителем из результативной зарубы с «Авто» (4:3), а затем скромно обошелся с «Трактором» (1:0) и «Локомотивом» (1:0).

    СКА

    Клуб с Невы также принял участие в 30 поединках, а заработал в них 39 очков. В турнирной таблице Западной конференции он опустился на четвертую позицию.

    Во встрече 29 октября СКА в столице одержал верх над московским «Динамо» (3:2), продлив собственную беспроигрышную серию до пяти матчей.

    Однако та игра с динамовцами оказалась последней, в которой «армейцы» были сильнее противников. В шести следующих поединках подопечные Валерия Брагина только раздавали баллы.

    В ходе этой унылой серии СКА потерпел поражения от «Металлурга» Мг (2:3 Б), «Спартака» (1:2 ОТ), ЦСКА (0:4), «Локомотива» (1:3), «Сибири» (1:2) и снова от ЦСКА (1:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Нефтехимика» оценивается в 4.68, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.80, а на победу СКА — 1.58.

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    Далеко не всегда на своем льду «Нефтехимик» проводит сверхрезультатные поединки, особенно если речь идет об очных встречах со СКА. Ни в одном из пяти последних матчей с питерцами в Нижнекамске не было забито больше 4 голов.

    Учитывая, что команда Брагина сейчас сама далека от лучших кондиций, откровенного месива не стоит ждать и в предстоящей встрече. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 за 2.17.

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    «Нефтехимик» — СКА: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 23.11.2021. Прогнозы на хоккей. Игра в Нижнекамске пройдет спокойно?
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