В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать СКА. Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 23 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Нефтехимик» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

После 30 матчей в активе команды из Нижнекамска 32 очка. С такими показателями ей удается закрепиться на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

В ноябре «Нефтехимик» сказал семь поединков, в пяти из которых победил. Но начался этот месяц для «нефтяников» с необязательной потери в игре с «Куньлунем» (3:5).

В следующих домашних встречах ребята Олега Леонтьева разделались с «Авангардом» (2:1 ОТ) и «Адмиралом» (5:2), после чего было поражение от «Сибири» в гостях (2:3 Б).

Все прогнозы на КХЛ

В трех последних матчах «Нефтехимик» был сильнее соперников. Сперва он вышел победителем из результативной зарубы с «Авто» (4:3), а затем скромно обошелся с «Трактором» (1:0) и «Локомотивом» (1:0).

СКА

Клуб с Невы также принял участие в 30 поединках, а заработал в них 39 очков. В турнирной таблице Западной конференции он опустился на четвертую позицию.

Во встрече 29 октября СКА в столице одержал верх над московским «Динамо» (3:2), продлив собственную беспроигрышную серию до пяти матчей.

Однако та игра с динамовцами оказалась последней, в которой «армейцы» были сильнее противников. В шести следующих поединках подопечные Валерия Брагина только раздавали баллы.

В ходе этой унылой серии СКА потерпел поражения от «Металлурга» Мг (2:3 Б), «Спартака» (1:2 ОТ), ЦСКА (0:4), «Локомотива» (1:3), «Сибири» (1:2) и снова от ЦСКА (1:3).

Прогноз и ставка

Победа «Нефтехимика» оценивается в 4.68, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.80, а на победу СКА — 1.58.

Далеко не всегда на своем льду «Нефтехимик» проводит сверхрезультатные поединки, особенно если речь идет об очных встречах со СКА. Ни в одном из пяти последних матчей с питерцами в Нижнекамске не было забито больше 4 голов .

Учитывая, что команда Брагина сейчас сама далека от лучших кондиций, откровенного месива не стоит ждать и в предстоящей встрече. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 за 2.17.