В матче Кубка Карьяла Финляндия сыграет с Чехией. Встреча пройдет на «Хартвалл Арене» 13 ноября. Начало запланировано на 19:00 мск. Финляндия — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Финляндия

В дебютной игре Кубка Карьяла финская сборная раскатала Россию (3:0). Крупная сухая победа позволила команде стать одним из лидеров таблицы.

Во время Кубка Карьяла прошлого года Финляндия в городе Хельсинки потерпела от Чехии поражение (0:2). В том матче интрига потухла в начале второго периода.

Само же соревнование подопечные Юкки Ялонена закончили на третьем месте. Тогда им удалось забрать себе всего 3 очка и забить 5 голов при 10 пропущенных.

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В последнем большом турнире — ЧМ-2021 Финляндия смогла стать второй в таблице, а в плей-офф — дойти до финала. В главной игре «львята» уступили Канаде (2:3 ОТ).

Чехия

Для чешской сборной старт Кубка Карьяла получился максимально грустным. Команда была разгромлена шведами (1:4), из-за чего она условно идет третьей без очков в копилке.

Если говорить о прошлогоднем Кубке Карьяла, то в нем Чехия активно боролась за первую строчку, но проиграла битву россиянам. В трех матчах она взяла 6 баллов и финишировала второй.

В упомянутом турнире подопечные Филипа Пешана одержали верх над Швецией (3:1) и Финляндией (2:0). В решающей битве чехи слились России (0:3).

Перед новым Евротуром Чехия билась на мировое золото. Она заработала 13 очков в 7 поединках группы, благодаря чему она оказалась третьей в таблице. Ну а в плей-офф парни Пешана пострадали как раз от финнов (0:1).

Прогноз и ставка

Победа Финляндии оценивается в 2.07, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу Чехии — 3.06.

Хозяева Кубка Карьяла начали новый турнир с убедительной сухой победы, в то время как чехов обидела команда Швеции.