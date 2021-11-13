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    Как много шайб финны забросят чехам?

    Финляндия — Чехия. Прогноз и ставка (к. 1.85) на хоккейный матч Евротура 13 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Финляндия — Чехия
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    Харри Песонен
    В матче Кубка Карьяла Финляндия сыграет с Чехией. Встреча пройдет на «Хартвалл Арене» 13 ноября. Начало запланировано на 19:00 мск. Финляндия — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Финляндия

    В дебютной игре Кубка Карьяла финская сборная раскатала Россию (3:0). Крупная сухая победа позволила команде стать одним из лидеров таблицы.

    Во время Кубка Карьяла прошлого года Финляндия в городе Хельсинки потерпела от Чехии поражение (0:2). В том матче интрига потухла в начале второго периода.

    Само же соревнование подопечные Юкки Ялонена закончили на третьем месте. Тогда им удалось забрать себе всего 3 очка и забить 5 голов при 10 пропущенных.

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    В последнем большом турнире — ЧМ-2021 Финляндия смогла стать второй в таблице, а в плей-офф — дойти до финала. В главной игре «львята» уступили Канаде (2:3 ОТ).

    Чехия

    Для чешской сборной старт Кубка Карьяла получился максимально грустным. Команда была разгромлена шведами (1:4), из-за чего она условно идет третьей без очков в копилке.

    Если говорить о прошлогоднем Кубке Карьяла, то в нем Чехия активно боролась за первую строчку, но проиграла битву россиянам. В трех матчах она взяла 6 баллов и финишировала второй.

  • Без шансов. Россияне проиграли финнам на старте Евротура
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    • В упомянутом турнире подопечные Филипа Пешана одержали верх над Швецией (3:1) и Финляндией (2:0). В решающей битве чехи слились России (0:3).

    Перед новым Евротуром Чехия билась на мировое золото. Она заработала 13 очков в 7 поединках группы, благодаря чему она оказалась третьей в таблице. Ну а в плей-офф парни Пешана пострадали как раз от финнов (0:1).

    Прогноз и ставка

    Победа Финляндии оценивается в 2.07, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу Чехии — 3.06.

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    Хозяева Кубка Карьяла начали новый турнир с убедительной сухой победы, в то время как чехов обидела команда Швеции.

    Находясь в приподнятом настроении, парни Юкки Ялонена продолжат уверенно бороться за победу в этой кампании. Поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал Финляндии больше 2.5 за 1.85.

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    Финляндия — Чехия: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 13.11.2021. Прогнозы на хоккей. Как много шайб финны забросят чехам?
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