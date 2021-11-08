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    «Детройт» — «Вегас». Прогноз и ставка (к. 2.11) на хоккейный матч НХЛ 8 ноября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Детройт Ред Уингз Прогнозы на Вегас Голден Найтс
    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Вегас»
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    Николас Хейг
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Литл Сизарс Арене» 8 ноября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Детройт» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 08 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.40
  • 2
  • 2.00
  • Ставка!
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    «Детройт»

    В 12 матчах сезона ребята из Мичигана заработали 12 очков. В турнирной таблице Восточной конференции «крылышки» занимают 12-ю позицию.

    В двух встречах из четырех в конце прошлого месяца «Детройту» удалось оформить выездные победы. Обыграли «Ред Уингз» «Чикаго» (6:3) и «Вашингтон» (3:2 ОТ).

    Затем на «Литл Сизарс Арене» подопечные Джеффа Блашилла уступили «Флориде» (2:3 ОТ), после чего красно-белые пережили еще три потери очков.

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    На чужом льду «Детройт» слился «Торонто» (4:5), «Монреалю» (0:3) и «Бостону» (1:5). В последнем матче «крылья» одержали верх над «Баффало» (4:3 ОТ).

    «Вегас»

    Хоккейный клуб из Невады провел в чемпионате 11 встреч и забрал себе 12 баллов, благодаря чему он поднялся на девятую строчку в зачете Запада.

    На старте сезона «Вегас» испытывал определенные проблемы, из-за которых потерпел четыре поражения подряд, но негативная серия «Голден Найтс» была прервана в поединке с «Колорадо» (3:1).

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    • После встречи с «Эвеланш» парни Питера Дебура одержали верх над «Далласом» (3:2 ОТ) и «Анахаймом» (5:4 Б). Затем «отбросы» были разгромлены «Торонто» (0:4).

    В паре последних матчей «Вегас» и сам поиздевался над соперниками. В Канаде он хлопнул «Оттаву» (5:1), а в Сент-Поле — разделался с «Миннесотой» (5:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Детройта» оценивается в 3.46, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.20, а на победу «Вегаса» — 2.00.

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    В пяти матчах из шести последних «отбросы» победили, благодаря чему они начали подниматься выше по таблице Запада. В четырех выигранных поединках «Голден Найтс» забрасывали соперникам 3+ шайбы.

    «Детройт» же снова начал очень часто сливаться и много пропускать. Поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вегаса» больше 3.5 за 2.11.

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    «Детройт» — «Вегас»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 08.11.2021. Прогнозы на хоккей. Сколько шайб «Вегас» сумеет отгрузить «Детройту»?
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