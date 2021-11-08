В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Литл Сизарс Арене» 8 ноября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Детройт» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Детройт»

В 12 матчах сезона ребята из Мичигана заработали 12 очков. В турнирной таблице Восточной конференции «крылышки» занимают 12-ю позицию.

В двух встречах из четырех в конце прошлого месяца «Детройту» удалось оформить выездные победы. Обыграли «Ред Уингз» «Чикаго» (6:3) и «Вашингтон» (3:2 ОТ).

Затем на «Литл Сизарс Арене» подопечные Джеффа Блашилла уступили «Флориде» (2:3 ОТ), после чего красно-белые пережили еще три потери очков.

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На чужом льду «Детройт» слился «Торонто» (4:5), «Монреалю» (0:3) и «Бостону» (1:5). В последнем матче «крылья» одержали верх над «Баффало» (4:3 ОТ).

«Вегас»

Хоккейный клуб из Невады провел в чемпионате 11 встреч и забрал себе 12 баллов, благодаря чему он поднялся на девятую строчку в зачете Запада.

На старте сезона «Вегас» испытывал определенные проблемы, из-за которых потерпел четыре поражения подряд, но негативная серия «Голден Найтс» была прервана в поединке с «Колорадо» (3:1).

После встречи с «Эвеланш» парни Питера Дебура одержали верх над «Далласом» (3:2 ОТ) и «Анахаймом» (5:4 Б). Затем «отбросы» были разгромлены «Торонто» (0:4).

В паре последних матчей «Вегас» и сам поиздевался над соперниками. В Канаде он хлопнул «Оттаву» (5:1), а в Сент-Поле — разделался с «Миннесотой» (5:2).

Прогноз и ставка

Победа «Детройта» оценивается в 3.46, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.20, а на победу «Вегаса» — 2.00.

В пяти матчах из шести последних «отбросы» победили, благодаря чему они начали подниматься выше по таблице Запада. В четырех выигранных поединках «Голден Найтс» забрасывали соперникам 3+ шайбы .

«Детройт» же снова начал очень часто сливаться и много пропускать. Поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вегаса» больше 3.5 за 2.11.