ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Филадельфии», Капризов набрал два очка в игре с «Питтсбургом»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 7 ноября

    Хоккей Анахайм Дакс Аризона Койотс Баффало Сэйбрз Бостон Брюинз Ванкувер Кэнакс Вашингтон Кэпиталз Вегас Голден Найтс Виннипег Джетс Даллас Старз Детройт Ред Уингз Калгари Флэймз Каролина Харрикейнз Коламбус Блю Джекетс Колорадо Эвеланш Лос-Анджелес Кингз Миннесота Уайлд Монреаль Канадиенс Нью-Джерси Дэвилз Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Предаторз Оттава Сенаторз Питтсбург Пингвинз Сан-Хосе Шаркс Сент-Луис Блюз Сиэтл Кракен Тампа-Бэй Лайтнинг Торонто Мэйпл Лифс Филадельфия Флайерз Чикаго Блэкхоукс Эдмонтон Ойлерз
    Вся лентаСамое главное
    «Сочи» — ЦСКАРазгром на «Фиште». «Сочи» выиграл матч у ЦСКА за 16 минут Александр Овечкин не смог отличиться в домашней игре с «Филадельфией»НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Филадельфии», Капризов набрал два очка в игре с «Питтсбургом» ХавиХави в «Барселоне»: от холодильника к печке
  • 09:17
    • «Даллас» обыграл «Бостон», Дончич набрал 33 очка, «Лейкерс» уступили «Портленду»
  • 08:18
    • Гейджи победил Чендлера на UFC 268
  • 08:03
    • Канело нокаутировал Планта в поединке за титул абсолютного чемпиона
  • 00:56
    • ПСЖ удержал победу над «Бордо», Неймар оформил дубль
  • 00:53
    • Гол Фалькао не спас «Райо Вальекано» от поражения в матче с «Реалом»
  • 22:54
    • Женская сборная России по теннису выиграла Кубок Билли Джин Кинг
  • 21:57
    • Гол Куадрадо принес «Ювентусу» победу над «Фиорентиной»
    Все новости спорта
    Александр Овечкин не смог отличиться в домашней игре с «Филадельфией»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Овечкин не смог отличиться в домашней игре с «Филадельфией»
    За океаном минувшей ночью состоялись очередные матчи в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

    «Оттава» — «Тампа-Бэй» — 3:5

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Тампа-Бэй» — 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)
    Голы: Хедман — 1 (бол., Стэмкос, Пойнт), 4:27 — 0:1. К. Браун — 2, 21:39 — 1:1. Рутта — 1 (Палат), 30:06 — 1:2. Ткачак — 3 (Батерсон, Норрис), 39:17 — 2:2. Стэмкос — 6 (Киллорн, Жозеф), 47:32 — 2:3. Палат — 4 (Чирелли, Макдона), 58:19 — 2:4. Чирелли — 3 (п.в., Палат, Пойнт), 59:26 — 2:5. Шоу — 1 (Мете, Келли), 59:44 — 3:5Вратари: Мюррей (58:58 — 59:26) — ЭллиоттШтраф: 4 — 8Броски: 27 (13+5+9) — 33 (4+18+11)

    «Оттава» — «Тампа-Бэй»

    «Флорида» — «Каролина» — 5:2

    «Флорида» прервала серию побед «Каролины» из 9 матчей. При этом «Флорида» выдала лучший старт в своей истории, выиграв 10 из первых 11 матчей сезона.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Каролина» — 5:2 (4:0, 0:2, 1:0)
    Голы: Дюклер — 7 (бол., Верхэге, Монтур), 2:28 — 1:0. Ватрано — 2 (бол., Монтур, Дюклер), 10:02 — 2:0. Лунделл — 3 (Типпетт, Гудас), 13:14 — 3:0. Хернквист — 1 (бол., Райнхарт, Дюклер), 15:28 — 4:0. Фаст — 5 (Слэвин, Трочек), 27:01 — 4:1. Трочек — 3 (бол., Свечников, Терявяйнен), 35:20 — 4:2. Дюклер — 8 (п.в., Верхэге), 59:01 — 5:2Вратари: Найт — Андерсен (Раанта, 20:00, Андерсен, 32:22, 56:43 — 59:01)Штраф: 21 — 20Броски: 32 (15+8+9) — 32 (6+14+12)

    «Флорида» — «Каролина»

    «Баффало» — «Детройт» — 3:4 ОТ

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Баффало» — «Детройт» — 3:4 ОТ (0:1, 2:0, 1:2, 0:1)
    Голы: Сутер — 2 (Раймонд, Бертуцци), 0:16 — 0:1. Томпсон — 4 (Скиннер, Асплунд), 31:32 — 1:1. Далин — 1 (бол., Батчер, Асплунд), 32:36 — 2:1. Руотсалайнен — 2 (Миллер, Хейден), 46:08 — 3:1. Бертуцци — 7 (Декейсер, Раймонд), 53:24 — 3:2. Бертуцци — 8 (Сутер, Раймонд), 54:54 — 3:3. Зайдер — 1 (Бертуцци), 62:45 — 3:4Вратари: Токарски — НедельковичШтраф: 2 — 4Броски: 32 (12+9+10+1) — 33 (9+6+14+4)

    «Баффало» — «Детройт»

    «Коламбус» — «Колорадо» — 4:2

    Нападающий «Коламбуса» форвард Егор Чинахов набрал первые очки в НХЛ. В игре с «Колорадо» российский хоккеист сделал две результативные передачи.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Коламбус» — «Колорадо» — 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
    Голы: Карлссон — 1 (Ворачек, Чинахов), 11:44 — 1:0. Бураковски — 2 (Кадри, Жирар), 16:16 — 1:1. Бураковски — 3, 33:16 — 1:2. Тексье — 3 (Робинсон, Мерзликинс), 53:37 — 2:2. Силлинджер — 4 (Чинахов, Гавриков), 58:58 — 3:2. Бьоркстранд — 5 (п.в., Дженнер, Гавриков), 59:30 — 4:2Вратари: Мерзликинс — Кемпер (59:05 — 59:30)Штраф: 8 — 8Броски: 42 (9+17+16) — 36 (13+9+14)

    «Коламбус» — «Колорадо»

    «Монреаль» — «Вегас» — 2:5

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Вегас» — 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)
    Голы: Сузуки — 3 (бол., Хоффман), 17:18 — 1:0. Тоффоли — 3 (Галлахер, Сузуки), 18:49 — 2:0. Пьетранджело — 2 (бол., Теодор, Стивенсон), 25:16 — 2:1. Маршессо — 5 (Руа, Хэг), 30:24 — 2:2. Коглан — 1 (бол., Пьетранджело, Смит), 32:00 — 2:3. Стивенсон — 5 (п.в.), 57:09 — 2:4. Макнэбб — 1 (п.в., Ленер), 59:25 — 2:5Вратари: Аллен (57:02 — 57:09, 57:54 — 59:25) — ЛенерШтраф: 8 — 12Броски: 38 (20+9+9) — 18 (1+10+7)

    «Монреаль» — «Вегас»

    «Питтсбург» — «Миннесота» — 4:5 Б

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан третьей звездой матча. В активе россиянина гол, результативная передача и реализованный буллит в послематчевой серии. В десяти матчах сезона 24-летний хоккеист набрал 10 (2+8) очков.

    Капризов установил рекорд «Миннесоты», набрав 60-е очко в 65-м матче. Это лучший показатель в истории клуба. Ранее рекорд принадлежал Мариану Габорику, который достиг этой отметки за 93 матча.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Миннесота» — 4:5 Б (2:1, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Капризов — 2 (Голигоски, Годро), 9:44 — 0:1. Капанен — 1 (Зукер, Родригес), 16:33 — 1:1. Капанен — 2 (Родригес, Зукер), 19:04 — 2:1. Гюнтцель — 3 (Раст, Мэтисон), 33:34 — 3:1. Эрикссон Эк — 4 (Сперджен, Бродин), 36:57 — 3:2. Капанен — 3 (Раст, Летанг), 48:45 — 4:2. Сперджен — 2 (Годро, Капризов), 56:41 — 4:3. Хартман — 5 (Дамба, Бекман), 59:57 — 4:4Победный буллит: БьюгстадВратари: Джерри — Тэлбот (55:41 — 56:41, 57:52 — 59:57)Штраф: 4 — 4Броски: 39 (10+16+10+3) — 40 (11+13+12+4)

    «Питтсбург» — «Миннесота»

    «Торонто» — «Бостон» — 5:2

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Бостон» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
    Голы: Холл — 3 (бол., Бержерон, Маршан), 8:37 — 0:1. Таварес — 5 (Марнер, Райлли), 12:21 — 1:1. Мэттьюс — 4 (бол., Марнер), 34:59 — 2:1. Мэттьюс — 5 (бол., Райлли, Марнер), 38:54 — 3:1. Таварес — 6 (Нюландер, Сандин), 42:53 — 4:1. Пастрняк — 3 (Маршан), 48:29 — 4:2. Марнер — 3 (п.в., Таварес, Керфут), 59:17 — 5:2Вратари: Кэмпбелл — Ульмарк (57:53 — 59:17)Штраф: 8 — 8Броски: 36 (9+18+9) — 44 (13+8+23)

    «Торонто» — «Бостон»

    «Вашингтон» — «Филадельфия» — 1:2

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Филадельфия» — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
    Голы: Брассар — 2 (Аткинсон, Дж. Браун), 31:18 — 0:1. Кутюрье — 5 (Ристолайнен, Жиру), 35:44 — 0:2. Лисон — 2 (Макмайкл, Карлсон), 46:02 — 1:2Вратари: Ванечек (57:51) — ДжонсШтраф: 2 — 6Броски: 32 (6+11+15) — 32 (12+14+6)

    «Вашингтон» — «Филадельфия»

    «Виннипег» — «Айлендерс» — 0:2

    Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин стал первой звездой матча. Россиянин отразил все 24 броска по своим воротам. Сорокин сделал третий шатаут в сезоне.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Айлендерс» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Ли — 2 (Бэйли), 3:12 — 0:1. Нельсон — 7 (Палмиери, Пелек), 40:47 — 0:2.Вратари: Комри (57:27 — 59:29) — Сорокин Штраф: 24 (7+9+8) — 31 (9+12+10)Броски: 7 — 7

    «Виннипег» — «Айлендерс»

    «Аризона» — «Сиэтл» — 5:4

    «Аризона» прервала серию поражений из 11 матчей на старте сезона.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Аризона» — «Сиэтл» — 5:4 (1:3, 1:0, 3:1)
    Голы: Эберле — 6 (Веннберг), 0:15 — 0:1. Гурд — 2 (Танев, Олексяк), 0:59 — 0:2. Руссель — 1 (Гостисбеер), 1:33 — 1:2. Бастиан — 1, 11:04 — 1:3. Бойд — 2 (Фишер, Гостисбеер), 23:12 — 2:3. Крауз — 3 (Ларссон, Чикран), 40:46 — 3:3. Кессел — 2 (бол., Келлер, Гостисбеер), 53:34 — 4:3. Джиордано — 3, 58:42 — 4:4. Крауз — 4 (Ларссон), 58:55 — 5:4Вратари: Веймелка (Уэджвуд, 0:59) — Грубауэр (58:29 — 58:42, 59:03)Штраф: 6 — 4Броски: 22 (8+8+6) — 31 (11+7+13)

    «Аризона» — «Сиэтл»

    «Калгари» — «Рейнджерс» — 6:0

    Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 31 из 37 бросков по своим воротам. Это второе поражение российского вратаря в основное время в текущем сезоне.

    Лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин прервал серию из четырех матчей с набранными очками.

    Вратарь «Калгари» Якоб Маркстрем сделал четвертый шатаут в сезоне в матче с «Рейнджерс». Швед вышел в лидеры лиги по этому показателю, опередив Илью Сорокина из «Айлендерс».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Рейнджерс» — 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
    Голы: Монахэн — 2 (бол., Ткачак, Линдхольм), 16:00 — 1:0. Ричардсон — 1 (Шилингтон, Льюис), 29:15 — 2:0. Годро — 3 (Ткачак, Хэнифин), 31:19 — 3:0. Годро — 4 (Ткачак), 46:42 — 4:0. Лучич — 4 (Дюбе, Манджапане), 53:13 — 5:0. Ткачак — 6 (Годро, Линдхольм), 54:56 — 6:0Вратари: Маркстрем — ШестеркинШтраф: 11 — 11Броски: 37 (9+16+12) — 22 (6+8+8)

    «Калгари» — «Рейнджерс»

    «Сан-Хосе» — «Нью-Джерси» — 2:3 Б

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сан-Хосе» — «Нью-Джерси» — 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Балцерс — 2 (Ферраро, Бернс), 24:48 — 1:0. Грэйвс — 1 (Хишир, Маклеод), 36:45 — 1:1. Дален — 5 (бол., Бернс, Н. Меркли), 44:21 — 2:1. Куокканен — 2 (Веси, Уайт), 57:04 — 2:2Победный буллит: СиверсонВратари: Раймер — БерньеШтраф: 8 — 6Броски: 27 (9+9+5+4) — 28 (10+7+8+3)
    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.57
  • Экспресс дня 7 ноября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Джокович — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спартак — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ренн — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Лацио — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие