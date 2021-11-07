НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Филадельфии», Капризов набрал два очка в игре с «Питтсбургом»

Александр Овечкин не смог отличиться в домашней игре с «Филадельфией»

За океаном минувшей ночью состоялись очередные матчи в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Оттава» — «Тампа-Бэй» — 3:5

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Тампа-Бэй» — 3:5 (0:1, 2:1, 1:3) Голы: Хедман — 1 (бол., Стэмкос, Пойнт), 4:27 — 0:1. К. Браун — 2, 21:39 — 1:1. Рутта — 1 (Палат), 30:06 — 1:2. Ткачак — 3 (Батерсон, Норрис), 39:17 — 2:2. Стэмкос — 6 (Киллорн, Жозеф), 47:32 — 2:3. Палат — 4 (Чирелли, Макдона), 58:19 — 2:4. Чирелли — 3 (п.в., Палат, Пойнт), 59:26 — 2:5. Шоу — 1 (Мете, Келли), 59:44 — 3:5Вратари: Мюррей (58:58 — 59:26) — ЭллиоттШтраф: 4 — 8Броски: 27 (13+5+9) — 33 (4+18+11)

«Оттава» — «Тампа-Бэй»

«Флорида» — «Каролина» — 5:2

«Флорида» прервала серию побед «Каролины» из 9 матчей. При этом «Флорида» выдала лучший старт в своей истории, выиграв 10 из первых 11 матчей сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Каролина» — 5:2 (4:0, 0:2, 1:0) Голы: Дюклер — 7 (бол., Верхэге, Монтур), 2:28 — 1:0. Ватрано — 2 (бол., Монтур, Дюклер), 10:02 — 2:0. Лунделл — 3 (Типпетт, Гудас), 13:14 — 3:0. Хернквист — 1 (бол., Райнхарт, Дюклер), 15:28 — 4:0. Фаст — 5 (Слэвин, Трочек), 27:01 — 4:1. Трочек — 3 (бол., Свечников, Терявяйнен), 35:20 — 4:2. Дюклер — 8 (п.в., Верхэге), 59:01 — 5:2Вратари: Найт — Андерсен (Раанта, 20:00, Андерсен, 32:22, 56:43 — 59:01)Штраф: 21 — 20Броски: 32 (15+8+9) — 32 (6+14+12)

«Флорида» — «Каролина»

«Баффало» — «Детройт» — 3:4 ОТ

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Детройт» — 3:4 ОТ (0:1, 2:0, 1:2, 0:1) Голы: Сутер — 2 (Раймонд, Бертуцци), 0:16 — 0:1. Томпсон — 4 (Скиннер, Асплунд), 31:32 — 1:1. Далин — 1 (бол., Батчер, Асплунд), 32:36 — 2:1. Руотсалайнен — 2 (Миллер, Хейден), 46:08 — 3:1. Бертуцци — 7 (Декейсер, Раймонд), 53:24 — 3:2. Бертуцци — 8 (Сутер, Раймонд), 54:54 — 3:3. Зайдер — 1 (Бертуцци), 62:45 — 3:4Вратари: Токарски — НедельковичШтраф: 2 — 4Броски: 32 (12+9+10+1) — 33 (9+6+14+4)

«Баффало» — «Детройт»

«Коламбус» — «Колорадо» — 4:2

Нападающий «Коламбуса» форвард Егор Чинахов набрал первые очки в НХЛ. В игре с «Колорадо» российский хоккеист сделал две результативные передачи.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Колорадо» — 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) Голы: Карлссон — 1 (Ворачек, Чинахов), 11:44 — 1:0. Бураковски — 2 (Кадри, Жирар), 16:16 — 1:1. Бураковски — 3, 33:16 — 1:2. Тексье — 3 (Робинсон, Мерзликинс), 53:37 — 2:2. Силлинджер — 4 (Чинахов, Гавриков), 58:58 — 3:2. Бьоркстранд — 5 (п.в., Дженнер, Гавриков), 59:30 — 4:2Вратари: Мерзликинс — Кемпер (59:05 — 59:30)Штраф: 8 — 8Броски: 42 (9+17+16) — 36 (13+9+14)

«Коламбус» — «Колорадо»

«Монреаль» — «Вегас» — 2:5

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Вегас» — 2:5 (2:0, 0:3, 0:2) Голы: Сузуки — 3 (бол., Хоффман), 17:18 — 1:0. Тоффоли — 3 (Галлахер, Сузуки), 18:49 — 2:0. Пьетранджело — 2 (бол., Теодор, Стивенсон), 25:16 — 2:1. Маршессо — 5 (Руа, Хэг), 30:24 — 2:2. Коглан — 1 (бол., Пьетранджело, Смит), 32:00 — 2:3. Стивенсон — 5 (п.в.), 57:09 — 2:4. Макнэбб — 1 (п.в., Ленер), 59:25 — 2:5Вратари: Аллен (57:02 — 57:09, 57:54 — 59:25) — ЛенерШтраф: 8 — 12Броски: 38 (20+9+9) — 18 (1+10+7)

«Монреаль» — «Вегас»

«Питтсбург» — «Миннесота» — 4:5 Б

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан третьей звездой матча. В активе россиянина гол, результативная передача и реализованный буллит в послематчевой серии. В десяти матчах сезона 24-летний хоккеист набрал 10 (2+8) очков.

Капризов установил рекорд «Миннесоты», набрав 60-е очко в 65-м матче. Это лучший показатель в истории клуба. Ранее рекорд принадлежал Мариану Габорику, который достиг этой отметки за 93 матча.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Миннесота» — 4:5 Б (2:1, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1) Голы: Капризов — 2 (Голигоски, Годро), 9:44 — 0:1. Капанен — 1 (Зукер, Родригес), 16:33 — 1:1. Капанен — 2 (Родригес, Зукер), 19:04 — 2:1. Гюнтцель — 3 (Раст, Мэтисон), 33:34 — 3:1. Эрикссон Эк — 4 (Сперджен, Бродин), 36:57 — 3:2. Капанен — 3 (Раст, Летанг), 48:45 — 4:2. Сперджен — 2 (Годро, Капризов), 56:41 — 4:3. Хартман — 5 (Дамба, Бекман), 59:57 — 4:4Победный буллит: БьюгстадВратари: Джерри — Тэлбот (55:41 — 56:41, 57:52 — 59:57)Штраф: 4 — 4Броски: 39 (10+16+10+3) — 40 (11+13+12+4)

«Питтсбург» — «Миннесота»

«Торонто» — «Бостон» — 5:2

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Бостон» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) Голы: Холл — 3 (бол., Бержерон, Маршан), 8:37 — 0:1. Таварес — 5 (Марнер, Райлли), 12:21 — 1:1. Мэттьюс — 4 (бол., Марнер), 34:59 — 2:1. Мэттьюс — 5 (бол., Райлли, Марнер), 38:54 — 3:1. Таварес — 6 (Нюландер, Сандин), 42:53 — 4:1. Пастрняк — 3 (Маршан), 48:29 — 4:2. Марнер — 3 (п.в., Таварес, Керфут), 59:17 — 5:2Вратари: Кэмпбелл — Ульмарк (57:53 — 59:17)Штраф: 8 — 8Броски: 36 (9+18+9) — 44 (13+8+23)

«Торонто» — «Бостон»

«Вашингтон» — «Филадельфия» — 1:2

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Филадельфия» — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0) Голы: Брассар — 2 (Аткинсон, Дж. Браун), 31:18 — 0:1. Кутюрье — 5 (Ристолайнен, Жиру), 35:44 — 0:2. Лисон — 2 (Макмайкл, Карлсон), 46:02 — 1:2Вратари: Ванечек (57:51) — ДжонсШтраф: 2 — 6Броски: 32 (6+11+15) — 32 (12+14+6)

«Вашингтон» — «Филадельфия»

«Виннипег» — «Айлендерс» — 0:2

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин стал первой звездой матча. Россиянин отразил все 24 броска по своим воротам. Сорокин сделал третий шатаут в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Айлендерс» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) Голы: Ли — 2 (Бэйли), 3:12 — 0:1. Нельсон — 7 (Палмиери, Пелек), 40:47 — 0:2.Вратари: Комри (57:27 — 59:29) — Сорокин Штраф: 24 (7+9+8) — 31 (9+12+10)Броски: 7 — 7

«Виннипег» — «Айлендерс»

«Аризона» — «Сиэтл» — 5:4

«Аризона» прервала серию поражений из 11 матчей на старте сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Сиэтл» — 5:4 (1:3, 1:0, 3:1) Голы: Эберле — 6 (Веннберг), 0:15 — 0:1. Гурд — 2 (Танев, Олексяк), 0:59 — 0:2. Руссель — 1 (Гостисбеер), 1:33 — 1:2. Бастиан — 1, 11:04 — 1:3. Бойд — 2 (Фишер, Гостисбеер), 23:12 — 2:3. Крауз — 3 (Ларссон, Чикран), 40:46 — 3:3. Кессел — 2 (бол., Келлер, Гостисбеер), 53:34 — 4:3. Джиордано — 3, 58:42 — 4:4. Крауз — 4 (Ларссон), 58:55 — 5:4Вратари: Веймелка (Уэджвуд, 0:59) — Грубауэр (58:29 — 58:42, 59:03)Штраф: 6 — 4Броски: 22 (8+8+6) — 31 (11+7+13)

«Аризона» — «Сиэтл»

«Калгари» — «Рейнджерс» — 6:0

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 31 из 37 бросков по своим воротам. Это второе поражение российского вратаря в основное время в текущем сезоне.

Лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин прервал серию из четырех матчей с набранными очками.

Вратарь «Калгари» Якоб Маркстрем сделал четвертый шатаут в сезоне в матче с «Рейнджерс». Швед вышел в лидеры лиги по этому показателю, опередив Илью Сорокина из «Айлендерс».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Рейнджерс» — 6:0 (1:0, 2:0, 3:0) Голы: Монахэн — 2 (бол., Ткачак, Линдхольм), 16:00 — 1:0. Ричардсон — 1 (Шилингтон, Льюис), 29:15 — 2:0. Годро — 3 (Ткачак, Хэнифин), 31:19 — 3:0. Годро — 4 (Ткачак), 46:42 — 4:0. Лучич — 4 (Дюбе, Манджапане), 53:13 — 5:0. Ткачак — 6 (Годро, Линдхольм), 54:56 — 6:0Вратари: Маркстрем — ШестеркинШтраф: 11 — 11Броски: 37 (9+16+12) — 22 (6+8+8)

«Калгари» — «Рейнджерс»

«Сан-Хосе» — «Нью-Джерси» — 2:3 Б