В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Амали Арене» 24 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа-Бэй»

Хоккейная команда из Тампы, Флорида, провела в чемпионате 4 матча, после которых оказалась на 13-м месте в Восточной конференции с 4 баллами на счету.

Начался новый сезон совсем не так, как «Тампа-Бэй» себе планировала. На глазах у родных фанатов «Лайтнинг» потерпели разгромное поражение от «Питтсбурга» (2:6).

Первую же победу подопечные Джона Купера отпраздновали в игре с «Детройтом» (7:6 ОТ). В третьем матче сезона команда прибила «Вашингтон» (2:1 ОТ).

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Несколько дней назад «Тампа-Бэй» зарубилась с «Флоридой» на «Амали Арене». В дерби штата «молнии» были повержены (1:4).

«Колорадо»

Ребята из Денвера также вышли на лед четырежды. Но заработать они сумели всего пару баллов. В таблице Запада команда оказалась 12-й.

Единственные очки в текущем сезоне «Колорадо» взял в дебютной встрече, прошедшей на «Болл Арене». Это было противостояние с «Чикаго», где «Эвс» бахнули в сетку «Блэкхокс» 4 шайбы (4:2).

В трех следующих матчах подопечные Джареда Беднара проиграли. Сперва в Денвере «Эвеланш» не смогли сдержать резвых противников из «Сент-Луиса» (3:5).

Позже в столице США «Колорадо» крупно влетел «Вашингтону» (3:6). Разгромным поражением обернулась для «Эвс» и встреча с «Флоридой» в Санрайзе (1:4).

Прогноз и ставка

Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 2.45, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.46, а на победу «Колорадо» — 2.54.

После победы в игре с «Чикаго» парни из Денвера пережили три неудачи. При этом в каждом поединке «Эвс» пропускали минимум 4 шайбы .

Кажется, что в противостоянии с действующим обладателями Кубка Стэнли гостям также ничего не светит. Наши прогноз и ставка — победа «Тампы-Бэй» с форой -1 за 2.50.