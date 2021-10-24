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    «Тампа» возьмет очки в игре с проблемным «Колорадо»?

    «Тампа-Бэй» — «Колорадо». Прогноз и ставка (к. 2.50) на хоккейный матч НХЛ 24 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Колорадо»
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    Михаил Сергачёв
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Амали Арене» 24 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Тампа-Бэй»

    Хоккейная команда из Тампы, Флорида, провела в чемпионате 4 матча, после которых оказалась на 13-м месте в Восточной конференции с 4 баллами на счету.

    Начался новый сезон совсем не так, как «Тампа-Бэй» себе планировала. На глазах у родных фанатов «Лайтнинг» потерпели разгромное поражение от «Питтсбурга» (2:6).

    Первую же победу подопечные Джона Купера отпраздновали в игре с «Детройтом» (7:6 ОТ). В третьем матче сезона команда прибила «Вашингтон» (2:1 ОТ).

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    Несколько дней назад «Тампа-Бэй» зарубилась с «Флоридой» на «Амали Арене». В дерби штата «молнии» были повержены (1:4).

    «Колорадо»

    Ребята из Денвера также вышли на лед четырежды. Но заработать они сумели всего пару баллов. В таблице Запада команда оказалась 12-й.

    Единственные очки в текущем сезоне «Колорадо» взял в дебютной встрече, прошедшей на «Болл Арене». Это было противостояние с «Чикаго», где «Эвс» бахнули в сетку «Блэкхокс» 4 шайбы (4:2).

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    • В трех следующих матчах подопечные Джареда Беднара проиграли. Сперва в Денвере «Эвеланш» не смогли сдержать резвых противников из «Сент-Луиса» (3:5).

    Позже в столице США «Колорадо» крупно влетел «Вашингтону» (3:6). Разгромным поражением обернулась для «Эвс» и встреча с «Флоридой» в Санрайзе (1:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 2.45, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.46, а на победу «Колорадо» — 2.54.

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    После победы в игре с «Чикаго» парни из Денвера пережили три неудачи. При этом в каждом поединке «Эвс» пропускали минимум 4 шайбы.

    Кажется, что в противостоянии с действующим обладателями Кубка Стэнли гостям также ничего не светит. Наши прогноз и ставка — победа «Тампы-Бэй» с форой -1 за 2.50.

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    «Тампа-Бэй» — «Колорадо»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 24.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Тампа» возьмет очки в игре с проблемным «Колорадо»?
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