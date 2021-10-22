«Нью-Джерси»
В двух матчах на старте сезона хоккейный клуб из Ньюарка заработал 4 очка. С разницей голов 8:5 он оказался на девятом месте в таблице Восточной конференции.
В первом поединке «Нью-Джерси» у себя дома принимал «Чикаго». Результативная заруба с «Блэкхокс» подарила зрителям 6 голов в основное время, а в овертайме «Девс» бахнули победную шайбу (4:3 ОТ).
Второй матч подопечные Линди Раффа также провели в «Пруденшал Центре», где встретили «Сиэтл». Во битве с новичками НХЛ «Девилз» оказались сильнее (4:2).
Если говорить о прошлом сезоне, то в 56 поединках чемпионата «Нью-Джерси» заработал 45 очков и финишировал седьмым в турнирной таблице Восточного дивизиона.
«Вашингтон»
Команда из округа Колумбия поучаствовала в трех играх НХЛ 2021/22, в которых взяла 5 очков и оказалась четвертой на Востоке с голевой разницей — 12:6.
В дебютном матче «Вашингтон» принимал «Рейнджерс» на «Кэпитал Кан Арене». В противостоянии с соперниками из Нью-Йорка хозяева не были радушными (5:1).
Во втором поединке подопечные Питера Лавиолетта сразились с «Тампой-Бэй». В этой дуэли «Кэпс» было труднее, они не выдержали натиск «Лайтнинг» в овертайме (1:2 ОТ).
Третий матч «Вашингтон» провел против «Колорадо» и одержал над «Эвс» верх (6:3). В минувшем сезоне столичные ребята пробились в 1/8 финала Кубка Стэнли, где слились «Бостону» — 1:4.
Прогноз и ставка
Победа «Нью-Джерси» оценивается в 3.01, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.68, а на победу «Вашингтона» — 2.08.
Команда из Ньюарка продемонстрировала
Теперь же «Девс» предстоит сыграть с одним из сильнейших оппонентов Лиги, которому нет дела до текущей формы парней из «Джерси». Наши прогноз и ставка — победа «Вашингтона» за 2.08.