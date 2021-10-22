В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Пруденшал Центре» 22 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Джерси» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Джерси»

В двух матчах на старте сезона хоккейный клуб из Ньюарка заработал 4 очка. С разницей голов 8:5 он оказался на девятом месте в таблице Восточной конференции.

В первом поединке «Нью-Джерси» у себя дома принимал «Чикаго». Результативная заруба с «Блэкхокс» подарила зрителям 6 голов в основное время, а в овертайме «Девс» бахнули победную шайбу (4:3 ОТ).

Второй матч подопечные Линди Раффа также провели в «Пруденшал Центре», где встретили «Сиэтл». Во битве с новичками НХЛ «Девилз» оказались сильнее (4:2).

Все прогнозы на НХЛ

Если говорить о прошлом сезоне, то в 56 поединках чемпионата «Нью-Джерси» заработал 45 очков и финишировал седьмым в турнирной таблице Восточного дивизиона.

«Вашингтон»

Команда из округа Колумбия поучаствовала в трех играх НХЛ 2021/22, в которых взяла 5 очков и оказалась четвертой на Востоке с голевой разницей — 12:6.

В дебютном матче «Вашингтон» принимал «Рейнджерс» на «Кэпитал Кан Арене». В противостоянии с соперниками из Нью-Йорка хозяева не были радушными (5:1).

Во втором поединке подопечные Питера Лавиолетта сразились с «Тампой-Бэй». В этой дуэли «Кэпс» было труднее, они не выдержали натиск «Лайтнинг» в овертайме (1:2 ОТ).

Третий матч «Вашингтон» провел против «Колорадо» и одержал над «Эвс» верх (6:3). В минувшем сезоне столичные ребята пробились в 1/8 финала Кубка Стэнли, где слились «Бостону» — 1:4.

Прогноз и ставка

Победа «Нью-Джерси» оценивается в 3.01, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.68, а на победу «Вашингтона» — 2.08.

Команда из Ньюарка продемонстрировала бодрый старт сезона , одержав пару рабочих побед с высокой результативностью.

Теперь же «Девс» предстоит сыграть с одним из сильнейших оппонентов Лиги, которому нет дела до текущей формы парней из «Джерси». Наши прогноз и ставка — победа «Вашингтона» за 2.08.