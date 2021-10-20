НХЛ. Дубль Кузнецова, шайба Овечкина и ассистентский хет-трик Капризова

«Баффало» — «Ванкувер» 5:2

Российский форвард «Ванкувера» Василий Подколзин отыграл ровно 12 минут и заработал коэффициент полезности «-1».

НХЛ Регулярный чемпионат «Баффало» — «Ванкувер» — 5:2 (1:2, 1:0, 3:0) Голы: Хорват — 1 (Пирсон, Гарлэнд), 5:57 — 0:1. Окпосо — 2 (Гиргенсонс, Далин), 8:22 — 1:1. Даулинг — 1 (Шенн, Миллер), 16:01 — 1:2. Гиргенсонс — 2 (Окпосо, Козенс), 37:37 — 2:2. Скиннер — 1 (Миллер, Козенс), 43:33 — 3:2. Томпсон — 2 (Батчер, Олофссон), 43:56 — 4:2. Асплунд — 1 (п.в.), 57:05 — 5:2Вратари: Андерсон — Демко (56:21 — 57:05)Штраф: 6-6Броски: 43 (11+16+16) — 34 (8+10+16)

«Баффало» — «Ванкувер» 5:2

«Питтсбург» — «Даллас» 1:2 Б

Победный реализовал российский нападающий «Старз» Александр Радулов.

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Даллас» — 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Раффль — 2 (Факса, Хейсканен), 19:50 — 0:1. Марино — 1 (Макгинн, Петтерссон), 25:26 — 1:1Победный буллит: РадуловВратари: Джерри — ХолтбиШтраф: 2-2Броски: 28 (7+9+7+5) — 29 (7+7+10+5)

«Питтсбург» — «Даллас» 1:2 Б

«Монреаль» — «Сан-Хосе» 0:5

Дубль оформил Йонатан Дален, по три очка набрали Тимо Майер (1+2) и Эрик Карлссон (1+2). Голкипер Эдин Хилл отразил 21 бросок, оформив шатаут.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Сан-Хосе» — 0:5 (0:3, 0:1, 0:1) Голы: Дален — 1 (Майер, Бернс), 1:22 — 0:1. Дален — 2 (Кутюр, Майер), 3:36 — 0:2. Карлссон — 1 (Нието, Ферраро), 19:22 — 0:3. Майер — 1 (бол., Кутюр, Карлссон), 23:09 — 0:4. Лабанк — 1 (бол., Карлссон, Эклунд), 54:31 — 0:5Вратари: Аллен — ХиллШтраф: 10-6Броски: 21 (3+11+7) — 25 (12+5+8)

Отметим, что «Шаркс» выиграли обе стартовые встречи в сезоне.

«Монреаль» — «Сан-Хосе» 0:5

«Вашингтон» — «Колорадо» 6:3

Дубль в составе победителей оформил Евгений Кузнецов, также на его счету голевая передача. Александр Овечкин, для которого это был 1200-й матч в регулярных чемпионатах, забросил одну шайбу.

Том Уилсон оформил ассистентский хет-трик. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 19:41 и отдал две результативные передачи.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Колорадо» — 6:3 (2:1, 2:1, 2:1) Голы: Кузнецов — 1 (Карлсон), 6:15 — 1:0. Комфер — 2 (мен.), 13:46 — 1:1. Дженсен — 1 (Орлов, Уилсон), 16:53 — 2:1. Хелм — 1 (О`Коннор, Байрам), 23:12 — 2:2. Манта — 1 (Эллер), 34:47 — 3:2. Кузнецов — 2 (Уилсон, Орлов), 36:41 — 4:2. Дауд — 1 (Дженсен, Хагелин), 40:39 — 5:2. Рантанен — 1 (бол., Маккиннон, Комфер), 56:54 — 5:3. Овечкин — 4 (п.в., Уилсон, Кузнецов), 57:39 — 6:3Вратари: Самсонов — Кемпер (55:04 — 56:54, 57:13 — 57:39)Штраф: 10-8Броски: 39 (19+8+12) — 27 (5+8+14)

«Колорадо» занимает 11-е место в Западной конференции. «Вашингтон» идет четвертым в Восточной конференции.

«Вашингтон» — «Колорадо» 6:3

«Тампа-Бэй» — «Флорида» 1:4

Голкипер хозяев льда Андрей Василевский отразил 28 бросков из 31. Защитник Михаил Сергачев завершил матч с показателем полезности -2.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Флорида» — 1:4 (0:0, 0:1, 1:3) Голы: Монтур — 1 (Райнхарт, Лунделл), 26:12 — 0:1. Пойнт — 1 (Хедман, Рутта), 42:36 — 1:1. Барков — 2 (Верхэге), 43:40 — 1:2. Лунделл — 1 (Райнхарт, Марчмент), 53:19 — 1:3. Дюклер — 3 (п.в., Барков, Форслинг), 57:54 — 1:4Вратари: Василевский (55:39 — 57:54) — НайтШтраф: 6-12Броски: 31 (10+6+15) — 32 (12+9+11)

«Тампа» на данный момент занимает 12-е место в Восточной конференции, «Флорида» расположилась на первой строчке.

«Тампа-Бэй» — «Флорида» 1:4

«Нью-Джерси» — «Сиэтл Кракен» 4:2

«Кракен» потерпел третье поражение подряд. «Дэвилз» выиграли свою вторую из двух встреч в этом сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Сиэтл» — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) Голы: Мерсер — 1 (Татар, Грэйвс), 5:02 — 1:0. Сиверсон — 1 (Хьюз, Грэйвс), 6:42 — 2:0. Шиэн — 1 (Ларссон, Данн), 30:05 — 2:1. Веси — 1 (Юнссон, Уайт), 34:48 — 3:1. Маккэн — 3 (бол., Джиордано, Гурд), 54:41 — 3:2. Заха — 1 (п.в., Маклеод, Хишир), 59:40 — 4:2Вратари: Бернье — Даккорд (58:22 — 59:40)Штраф: 35-41Броски: 33 (14+15+4) — 29 (7+13+9)

«Нью-Джерси» — «Сиэтл Кракен» 4:2

«Детройт» — «Коламбус» 4:1

Российский нападающий «Ред Уингз» Владислав Наместников отметился голом и голевой передачей. Теперь на его счету две заброшенные шайбы в этом сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Коламбус» — 4:1 (0:0, 0:0, 4:1) Голы: Раймонд — 1 (Ларкин, Ледди), 46:17 — 1:0. Бертуцци — 5 (Ларкин, Раймонд), 48:53 — 2:0. Дженнер — 2 (бол., Ворачек, Лайне), 52:51 — 2:1. Наместников — 2 (п.в., Эрне, Стаал), 58:46 — 3:1. Эрне — 1 (п.в., Наместников, Расмуссен), 59:50 — 4:1Вратари: Грайсс — Корписало (58:06)Штраф: 8-8Броски: 45 (13+18+14) — 23 (8+5+10)

«Детройт» — «Коламбус» 4:1

«Нэшвилл» — «Лос-Анджелес» 2:1

НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Лос-Анджелес» — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) Голы: Копитар — 5 (Браун, Даути), 24:38 — 0:1. Дюшен — 1 (бол., Гранлунд, Йоси), 41:07 — 1:1. Жанно — 1 (Сиссонс, Каррье), 45:06 — 2:1Вратари: Сарос — ПетерсенШтраф: 4-4Броски: 31 (13+10+8) — 26 (7+10+9)

«Нэшвилл» — «Лос-Анджелес» 2:1

«Чикаго» — «Нью-Йорк Айлендерс» 1:4

В составе победителей дубль сделал Оливер Вальстрем. Голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 39 бросков из 40.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Айлендерс» — 1:4 (0:0, 0:1, 1:3) Голы: Бовилье — 1, 24:08 — 0:1. Вальстрем — 2, 40:48 — 0:2. Вальстрем — 3 (Пажо), 48:51 — 0:3. Клаттербак — 1, 51:06 — 0:4. Энтвистл — 1 (Дак, Густафссон), 59:34 — 1:4Вратари: Флери — СорокинШтраф: 9-11Броски: 40 (18+13+9) — 29 (9+12+8)

«Блэкхокс» потерпели четвертое поражение в четырех встречах на старте сезона.

«Чикаго» — «Нью-Йорк Айлендерс» 1:4

«Миннесота» — «Виннипег» 6:5 ОТ

В составе победителей хет-трик оформил Йоэль Эрикссон Эк, забив, в том числе, победный гол в овертайме. Еще 4 (2+2) очка заработал Матс Цуккарелло.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Виннипег» — 6:5 ОТ (2:2, 1:1, 2:2, 1:0) Голы: Коннор — 2 (Копп, Шайфли), 3:48 — 0:1. Зуккарелло — 1 (Дамба, Капризов), 4:41 — 1:1. Коннор — 3 (Копп), 8:17 — 1:2. Эрикссон Эк — 1 (бол., Зуккарелло, Сперджен), 18:40 — 2:2. Моррисси — 1 (бол., Штястны, Пионк), 25:49 — 2:3. Зуккарелло — 2 (Голигоски), 36:59 — 3:3. Дюбуа — 2 (бол., Коннор, Шмидт), 44:19 — 3:4. Копп — 2 (Шайфли, Пионк), 46:37 — 3:5. Фолиньо — 2 (бол., Голигоски, Годро), 55:02 — 4:5. Эрикссон Эк — 2 (Зуккарелло, Капризов), 59:01 — 5:5. Эрикссон Эк — 3 (бол., Капризов), 63:30 — 6:5Вратари: Тэлбот — ХеллибакШтраф: 19-17Броски: 44 (13+11+18+2) — 30 (11+10+5+4)

Российский нападающий Кирилл Капризов отыграл 22:17, отдал три голевые передачи, заработал четыре минуты штрафа и показатель полезности «+2».

«Миннесота» — «Виннипег» 6:5 ОТ

«Эдмонтон» — «Анахайм» 6:5

В составе победителей 4 (2+2) очка набрал Леон Драйзайль. Его первая шайба стала для немца 200-м голом в НХЛ. Еще 3 (1+2) очка у «Ойлерз» заработал Коннор Макдэвид.

НХЛ Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Анахайм» — 6:5 (3:2, 0:2, 3:1) Голы: Шаттенкирк — 2 (Зеграс, Хенрик), 5:07 — 0:1. Кассиан — 1 (Нюджент-Хопкинс, Фогеле), 8:47 — 1:1. Макдэвид — 4 (Драйзайтль, Пулюярви), 14:52 — 2:1. Стил — 1 (Лундестрем, Сильферберг), 15:07 — 2:2. Драйзайтль — 1 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 19:29 — 3:2. Делорье — 1 (Гетцлаф, Терри), 28:46 — 3:3. Стил — 2 (Лундестрем, Сильферберг), 29:59 — 3:4. Кассиан — 2 (бол., Бушар, Нерс), 45:27 — 4:4. Бушар — 1 (Пулюярви, Драйзайтль), 50:30 — 5:4. Драйзайтль — 2 (п.в., Хаймэн, Макдэвид), 58:59 — 6:4. Шаттенкирк — 3 (Терри, Сильферберг), 59:41 — 6:5Вратари: Смит (Коскинен, 31:35) — Столарз (57:53 — 58:59, 59:10 — 59:41, 59:46)Штраф: 4-12Броски: 37 (11+18+8) — 36 (10+12+14)

«Ойлерз» выиграли все три своих встречи на старте нового сезона. «Дакс» проиграли второй из четырех матчей.