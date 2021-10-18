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    «Сочи» — «Авангард». Прогноз и ставка (к. 2.32) на хоккейный матч КХЛ 18 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Авангард»
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    Александр Дергачёв
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Авангард». Игра пройдет в «Большом» 18 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Сочи» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 18 Октября 2021 года
    Сочи
  • Сочи
    •  Сочи 19:30 Авангард Авангард
  • Омск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.75
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.80
  • Ставка!
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    «Сочи»

    Хоккейный клуб из Краснодарского края имеет в своей копилке 12 поинтов, которые были взяты в 19 матчах. В таблице Запада команда застряла на 12-й позиции.

    С новым менеджером «Сочи» успел принять участие в 6 поединках, в четырех из которых он остался без набранных очков.

    Тренерский путь Андрея Назарова в «Сочи» начался с крупного поражения от «Динамо» Минск (3:7), после которого «леопарды» проиграли «Салавату Юлаеву» (0:3).

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    Первую победу при Назарове сочинцы отпраздновали в противостоянии с «Динамо» Рига (3:2 ОТ). А в трех гостевых встречах они уступили «Магнитке» (1:3), разделались с «Автомобилистом» (5:4 Б) и слились «Трактору» (2:4).

    «Авангард»

    Омские ребята получили 20 баллов в 17 играх регулярного сезона. Сейчас этого хватает только для шестой строчки в турнирной таблице Восточной конференции.

    Октябрьская часть сезона началась для «Авангарда» неожиданно плохо. В трех поединках кряду «ястребы» уступили соперникам в основное время.

    Все три матча состоялись на выезде. Сперва подопечные Боба Хартли влетели «Трактору» (3:4), после чего получили полную сетку от «Автомобилиста» (2:5).

    Еще в одном поединке «Авангард» уступил «Барысу» (0:1). А вот в четырех следующих встречах «ястребы» шли без потерь. Им удалось обыграть «Спартак» (5:2), «Авто» (3:1), «Барыс» (4:1) и «Сибирь» (4:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Сочи» оценивается в 3.70, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу «Авангарда» — 1.82.

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    Несмотря на то что в текущем сезоне омский клуб не всегда стабилен, ему по силам прибить одну из слабейших команд Лиги на ее территории.

    При этом сам матч в «Большом» будет результативным. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит + ТБ 3.5 за 2.32.

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    «Сочи» — «Авангард»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 18.10.2021. Прогнозы на хоккей. Сможет ли команда Боба Хартли взять очки в «Большом»?
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