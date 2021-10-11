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    Порадует ли голами встреча в Ярославле?

    «Локомотив» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставка (к. 2.11) на хоккейный матч КХЛ 11 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Динамо» Москва
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    Егор Коршков
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Арене-2000» 11 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Локомотив» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 11 Октября 2021 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 19:30 Динамо Динамо
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.42
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
    •

    «Локомотив»

    Представители Ярославля в 15 поединках отобрали у соперников 16 очков, благодаря чему им удалось подняться на шестую строчку в рейтинге Запада.

    После домашнего поражения от «Витязя» 22 сентября (2:3) у «Локомотива» сменился тренер. В дебютной игре без Андрея Скабелки во главе «железнодорожники» уступили «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ).

    Затем команду принял Игорь Никитин, с которым «Локомотив» одержал 4 победы в пяти встречах. Сперва ярославцы припечатали «Авангард» (4:1).

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    В паре следующих встреч «Локомотив» одолел «Витязь» (4:1) и «Барыс» (4:3). Позже было поражение от СКА (0:1) и крупная победа над «Северсталью» (5:1).

    «Динамо» Москва

    На счету столичного клуба 24 очка. Эти баллы динамовцы смогли взять в 15 матчах, благодаря чему они возглавляют турнирную таблицу Западной конференции.

    Первое поражение в текущем сезоне «Динамо» Москва пережило 25 сентября во встрече с «Торпедо» (2:4). Перед этим сине-белые оформили 8 побед кряду.

    После неудачного поединка с «Торпедо» подопечные Алексея Кудашова выиграли еще в трех матчах. Москвичи оказались сильнее «Спартака» (6:3), «Куньлуня» (5:3) и «Барыса» (3:1).

    В двух следующих встречах на «ВТБ Арене» «Динамо» Москва уступило «Металлургу» Мг (2:4) и ЦСКА (0:3). А в недавнем матче парни Кудашова взяли верх над «Северсталью» (3:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Локомотива» оценивается в 2.44, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Динамо» Москва — 2.47.

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    При новом тренере «Локо» прибавил в результативности. В четырех встречах из пяти последних ярославцы забивали 4+ гола и брали очки.

    Ну а «динамовцы» в текущем сезоне с самого начала часто проводили «верховые» поединки. От очного матча ожидаем голевой зарубы. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.11.

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    «Локомотив» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 11.10.2021. Прогнозы на хоккей. Порадует ли голами встреча в Ярославле?
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