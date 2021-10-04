В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 4 октября. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сибирь»

Новосибирская команда имеет 9 очков, заработанных в 12 поединках регулярки. В турнирной таблице Восточной конференции она располагается на девятой позиции.

Впервые победить в новом сезоне «Сибири» удалось в своем третьем матче. В Нижнем Новгороде «снеговики» разгромили именно «Торпедо» (0:3).

Затем подопечные Андрея Мартемьянова проиграли «Нефтехимику» (2:4), «Северстали» (2:4) и «Динамо» Москва (4:5), а потом они оформили вторую победу в чемпионате, одолев «Куньлунь» (1:0).

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В четырех следующих встречах «Сибирь» сыграла на выезде. На чужих землях гости из Новосибирска уступили «Магнитке» (1:3), «Барысу» (1:2 ОТ), «Северстали» (0:1), ЦСКА (0:1 ОТ), а также прибили «Салават Юлаев» (3:1).

«Торпедо»

Нижегородцы после 13 матчей находятся на девятой позиции в общекомандном зачете Западной конференции. Набрать команда сумела 12 баллов.

В трех встречах из пяти на старте сезона «Торпедо» победило. А после игры со СКА 12 сентября (3:2) «автозаводцы» пережили четыре поражения кряду.

Парни Дэвида Немировского не справились с «Динамо» Рига (1:2), «Йокеритом» (4:5 Б), «Локомотивом» (3:4), а затем еще раз уступило «джокерам» (2:4).

В паре игр в «Нагорном» «Торпедо» припечатало «Динамо» Москва (4:2) и «Трактор» (5:2). За пределами своего города «автозаводцы» слились «Амуру» (3:4 ОТ) и «Адмиралу» (1:2).

Прогноз и ставка

Победа «Сибири» оценивается в 2.20, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Торпедо» — 2.81.

Результативные матчи с участием «Сибири» в последнее время считаются редкостью. Ни в одной игре из шести предыдущих команды не забивали больше 4 голов.