«Авангард»
Омский коллектив принял участие в восьми матчах сезона, в которых заработал 10 очков. В турнирной таблице Восточной конференции он оказался шестым.
В начале новой регулярки «Авангард» выбил три из трех, одержав победы над ЦСКА (4:0), «Адмиралом» (4:3 Б) и «Амуром» (3:2 ОТ). Но после мощного старта омичи трижды уступили.
Подопечные Боба Хартли потеряли очки в противостояниях с «Динамо» Москва (2:5), «Йокеритом» (2:3) и «Металлургом» Мг (4:7).
После неудачного отрезка из трех матчей «Авангард» пришел в себя. В гостевых встречах «ястребы» одержали верх над «Автомобилистом» (3:1) и «Спартаком» (4:0).
«Локомотив»
Ярославский клуб успел сыграть в десяти поединках регулярки, в которых отвоевал 8 баллов. В зачете Западной конференции он находится на десятой позиции.
После рабочей победы над рижским «Динамо» в дебютной встрече (3:2), у «Локомотива» что-то пошло не так. Команда проиграла СКА (3:4 Б), «Динамо» Минск (3:4) и ЦСКА (1:3).
Поправить турнирное положение подопечным Андрея Скабелки снова помогло «Динамо» Рига (4:0), но в следующей встрече «Локо» опять уступил. Слились «железнодорожники» «Йокериту» (0:2).
Позже «Локомотив» сумел обыграть «Торпедо» (4:3), а затем было второе поражение от финнов (1:4). В недавних играх ярославцы оказались слабее «Витязя» (2:3) и «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ).
Прогноз и ставка
Победа «Авангарда» оценивается в 2.28, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Локомотива» — 2.94.
После двух успешных поединков за пределами Балашихи «ястребы» возвращаются к себе с приподнятым настроением. Теперь они будут пытаться выиграть третий матч кряду, чтобы
«Локомотив» на фоне трех предыдущих поражений не выглядит тем коллективом, который способен обломать планы команды Боба Хартли. Наши прогноз и ставка — победа «Авангарда» с форой -1 за 2.84.