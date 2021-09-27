В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на арене «Балашиха» 27 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Авангард» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

Омский коллектив принял участие в восьми матчах сезона, в которых заработал 10 очков. В турнирной таблице Восточной конференции он оказался шестым.

В начале новой регулярки «Авангард» выбил три из трех, одержав победы над ЦСКА (4:0), «Адмиралом» (4:3 Б) и «Амуром» (3:2 ОТ). Но после мощного старта омичи трижды уступили.

Подопечные Боба Хартли потеряли очки в противостояниях с «Динамо» Москва (2:5), «Йокеритом» (2:3) и «Металлургом» Мг (4:7).

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После неудачного отрезка из трех матчей «Авангард» пришел в себя. В гостевых встречах «ястребы» одержали верх над «Автомобилистом» (3:1) и «Спартаком» (4:0).

«Локомотив»

Ярославский клуб успел сыграть в десяти поединках регулярки, в которых отвоевал 8 баллов. В зачете Западной конференции он находится на десятой позиции.

После рабочей победы над рижским «Динамо» в дебютной встрече (3:2), у «Локомотива» что-то пошло не так. Команда проиграла СКА (3:4 Б), «Динамо» Минск (3:4) и ЦСКА (1:3).

Поправить турнирное положение подопечным Андрея Скабелки снова помогло «Динамо» Рига (4:0), но в следующей встрече «Локо» опять уступил. Слились «железнодорожники» «Йокериту» (0:2).

Позже «Локомотив» сумел обыграть «Торпедо» (4:3), а затем было второе поражение от финнов (1:4). В недавних играх ярославцы оказались слабее «Витязя» (2:3) и «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа «Авангарда» оценивается в 2.28, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Локомотива» — 2.94.

После двух успешных поединков за пределами Балашихи «ястребы» возвращаются к себе с приподнятым настроением. Теперь они будут пытаться выиграть третий матч кряду, чтобы надеяться на место в пятерке лидеров Востока.

«Локомотив» на фоне трех предыдущих поражений не выглядит тем коллективом, который способен обломать планы команды Боба Хартли. Наши прогноз и ставка — победа «Авангарда» с форой -1 за 2.84.