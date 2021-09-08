В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Рига будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Арене Рига» 8 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Рига — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Рига

В трех играх сезона латвийский клуб заработал всего 2 очка. С разницей забитых/пропущенных 10:11 он занимает девятое место в Западной конференции.

На старте новой КХЛ у «Динамо» Рига были действительно сложные соперники. В первом матче бордовые потерпели поражение от «Локомотива» — 2:3.

Во второй встрече подопечные Сергея Зубова устроили зарубу с ЦСКА. В Москве рижане выглядели достойно, но не дотянули до победы — 2:3.

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Еще веселее «Динамо» Рига провело поединок в Мытищах, где зрители увидели 11 голов в перестрелке с «Куньлунем». Больше шайб бахнули именно динамовцы — 6:5.

«Трактор»

Челябинский коллектив вышел на лед пока дважды. Суммарно в двух играх «танкисты» заполучили 3 балла и оказались пятыми на Востоке.

В дебютном поединке КХЛ «Трактор» встретился с «Сибирью». На «Трактор Арене» хозяева камбэкнулись с 0:2, а затем вытащили матч в дополнительное время — 3:2 ОТ.

Вторая игра с «Йокеритом» получилась еще драйвовее. В Финляндии подопечные Анвара Гатиятулина во втором периоде уже проигрывали в 3 шайбы. Затем челябинцы начали шаги к чудо-спасению.

Отыгравшись с 0:3, «Трактору» удалось перевести встречу в овертайм. А вот там парни Гатиятулина не продержались и двух минут — 4:5 ОТ.

Прогноз и ставка

Победа «Динамо» Рига оценивается в 3.48, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.20, а на победу «Трактора» — 1.89.

В каждой встрече нового сезона с участием рижан было заброшено суммарно минимум 5 шайб . У «Трактора» в одной игре тотал перевалил за 8 голов.

От очного поединка двух веселых коллективов зрители захотят увидеть такой же высокой результативности. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 2.06.