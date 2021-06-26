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    Станут ли команды играть активно в решающей встрече?

    «Тампа-Бэй» — «Айлендерс». Прогноз и ставка (к. 2.25) на хоккейный матч Кубка Стэнли 26 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Айлендерс»
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    «Тампа-Бэй» — «Айлендерс»
    В седьмом матче 1/2 финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» будет принимать «Айлендерс». Матч пройдет на «Амали Арене» 26 июня. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Тампа-Бэй»

    В плей-офф НХЛ команда из Тампы вышла с третьего места в Центральном дивизионе, а на стадии 1/8 финала она одолела конкурентов из родного штата — «Флориду» (4:2).

    Во второй серии Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» зарубилась с «Каролиной». Но поединки с лидерами дивизиона дались «молниям» легко. В четырех встречах из пяти «Болтс» разобрались с соперниками — 4:1.

    Самая мощная серия проходит сейчас. В ней «Тампа» пытается завоевать путевку во второй финал Кубка Стэнли кряду. На старте противостояния с «Айлендерс» подопечные Джона Купера проиграли (1:2).

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    Позже «Тампа-Бэй» одержала пару побед (4:2; 2:1) и уступила «островитянам» (2:3). 22 июля «молнии» разбили «Айлс» (8:0), а в шестом матче снова слились (2:3 ОТ).

    «Айлендерс»

    Нью-Йоркская команда в регулярном первенстве была четвертой в Восточном дивизионе, а в плей-офф она попала на «Питтсбург». «Пингвинов» ребята с Бруклина прошли за шесть матчей — 4:2.

    В четвертьфинале Кубка Стэнли «Айлендерс» встретились с одним из главных претендентов на победу — «Бостоном». В этой серии «островитяне» также провели шесть поединков — 4:2.

  • Кубок Стэнли. «Айлендерс» одолели «Тампу» в овертайме. Счет серии стал 3:3
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    • Полуфинальную зарубу с «Тампой-Бэй» подопечные Барри Троца начали с победы (2:1), после которой «обитатели» дважды уступили (2:4; 1:2).

    В четвертой игре «Айлендерс» снова одолели «Тампу» (3:2), а затем были раздавлены противниками из Флориды (0:8). В последнем матче «Айлс» оказались сильнее (3:2 ОТ).

    Прогноз и ставка

    Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 2.08, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.34, а на победу «Айлендерс» — 3.17.

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    В шестой игре серии «Айлендерс» сотворили камбэк после 0:2, а затем прихлопнули «Тампу» в овертайме, благодаря чему спасли для себя это противостояние.

    В седьмом матче определится финалист, поэтому соперники могут осторожничать в страхе допустить результативную ошибку. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 за 2.25.

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