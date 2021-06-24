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    Кубок Стэнли. «Айлендерс» одолели «Тампу» в овертайме. Счет серии стал 3:3

    Команды будут определять победителя в седьмом матче

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    «Айлендерс»

    «Айлендерс» — «Тампа-Бэй» 3:2 ОТ

    «Айлендерс» в овертайме выиграли у «Тампы» (3:2 ОТ) в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли.

    Автором победной шайбы стал Энтони Бовиллье. Еще по голу забили Джордан Эберле и Скотт Мейфилд. Голкипер Семен Варламов отразил 22 броска из 24.

    У «молний» забивали Брейден Пойнт и Энтони Чирелли. Нападающий Никита Кучеров получил травму, проведя на льду всего 46 секунд.

    НХЛ Кубок Стэнли 1/2 финала Шестой матч
    «Айлендерс» — «Тампа-Бэй» — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Пойнт — 14 (Чирелли), 16:02 — 0:1. Чирелли — 4 (Палат, Пойнт), 32:36 — 0:2. Эберле — 4 (Барзал, Грин), 34:22 — 1:2. Мэйфилд — 2 (Барзал, Пелек), 51:16 — 2:2. Бовилье — 5, 61:08 — 3:2Вратари: Варламов — ВасилевскийШтраф: 6-8Броски: 28 (7+11+9+1) — 24 (6+9+9+0)Счет в серии: 3:3

    После этой игры счет в серии сравнялся — 3:3. Решающий матч команд запланирован на 26 июня.

    «Айлендерс» — «Тампа-Бэй»
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