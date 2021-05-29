Сборная Словакии сыграет против команды Дании в рамках группового этапа чемпионата мира в Латвии. Матч пройдет 29 мая в Риге, начало — в 20:15 мск. Словакия — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словакия

Словаки после четырех сыгранных матче занимают в турнирной таблице своей группы третье место. При этом они провели на один матч меньше, чем их главные конкуренты — датчане и шведы.

Команда Крэйга Рэмзи шикарно начала турнир, одержав три победы кряду. Сначала словацкая сборная выиграла у Беларуси, а потом — у Великобритании (2:1) и России (3:1).

Матч против россиян получился почти идеальным, о чем можно догадаться даже просто по счету. Но также важно, что словаки не уступили главному фавориту ЧМ (по мнению букмекеров) ни по количеству бросков, ни по остальным компонентам. Два удаления в матче с Россией — это серьезный уровень.

Но уже в следующем матче Словакия поплатилась как раз за отсутствие дисциплины.

Встреча со Швейцарией завершилась сокрушительным поражением со счетом 1:8. 60 минут штрафа и пять пропущенных шайб в меньшинстве — это все, что нужно о Словакии в той игре.

Дания

Тем временем Дания поднялась на четвертое место. Правда, в отличие от Словакии, она сыграла уже пять матчей.

В пятницу датчане одержали крутейшую победу над Беларусью. Уступая по ходу встречи 1:2, скандинавы в итоге сделали камбэк и завершили встречу в свою пользу — 5:2. В третьем периоде белорусы пропустили четыре шайбы.

И просто по статистике понятно, что Дания в итоге просто смяла белорусскую команду.

Перед этим же у Дании был неплохой матч против России, несмотря на поражение со счетом 0:3. Команде Валерия Брагина с трудом удалось забросить первую шайбу, это случилось в самом конце второго периода.

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Ну и пока что самый главный факт о Дании: в стартовом матче она обыграла Швецию (4:3). Это случилось впервые в истории чемпионатов мира.

Прогноз и ставка

На Словакию в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу Дании — за 3.30.

Пожалуй, главное преимущество словаков перед датчанами заключается в том, что у них был на один день больше для восстановления перед этим матчем. Это важно при столь плотном графике.

Но при этом очевидно, что Дания уже вышла на тот уровень, когда она может спокойно играть на равных с таким соперником.

В общем, идем мимо ставки на исход. Тут будет серьезная драка.

Ставка — тотал больше 4,5 за 1.76.

Также можно рассмотреть ставку на тотал третьего периода больше 1,5 за 1.79.