ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Финал Лиги чемпионов пройдет в Порту Английский финал на «Драгау». Тухель попытается в третий раз обыграть Гвардиолу Зинедин ЗиданДежавю из 2018 года. Зидан снова ушел из «Реала» Надпись «Шальке»Крутое пике «Шальке». Как один из главных клубов Германии достиг дна
  • 22:44
    • УЕФА начал процедуру отмены правила гостевого гола в матчах еврокубков
  • 21:48
    • ЦСКА уступил «Анадолу Эфес» в полуфинале Евролиги
  • 21:34
    • «Реал» объявил о подписании Алабы
  • 21:19
    • Мухин подписал с ЦСКА пятилетний контракт
  • 18:48
    • Канада обыграла Казахстан на чемпионате мира
  • 16:16
    • Аллегри официально вернулся в «Ювентус»
  • 12:18
    • Официально: Хохлов — главный тренер «Ротора»
    Все новости спорта

    Сможет ли Словакия обыграть крепкую Данию?

    Словакия — Дания. Прогноз (к. 1.76) и ставки на чемпионат мира по хоккею 29 мая 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Чемпионат мира по хоккею-2021 Прогнозы на сборную Норвегии Прогнозы на сборную Дании
    Прогноз и ставки на Словакия — Дания
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дания сохраняет шансы на выход в плей-офф
    Сборная Словакии сыграет против команды Дании в рамках группового этапа чемпионата мира в Латвии. Матч пройдет 29 мая в Риге, начало — в 20:15 мск. Словакия — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. ЧМ-2021. Группа A 29 Мая 2021 года
    Словакия
  • Братислава
    •  Словакия 20:15 Дания Дания
  • Копенгаген
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 3.30
  • Ставка!
    •

    Словакия

    Словаки после четырех сыгранных матче занимают в турнирной таблице своей группы третье место. При этом они провели на один матч меньше, чем их главные конкуренты — датчане и шведы.

    Команда Крэйга Рэмзи шикарно начала турнир, одержав три победы кряду. Сначала словацкая сборная выиграла у Беларуси, а потом — у Великобритании (2:1) и России (3:1).

    Матч против россиян получился почти идеальным, о чем можно догадаться даже просто по счету. Но также важно, что словаки не уступили главному фавориту ЧМ (по мнению букмекеров) ни по количеству бросков, ни по остальным компонентам. Два удаления в матче с Россией — это серьезный уровень.

    Но уже в следующем матче Словакия поплатилась как раз за отсутствие дисциплины.

    Встреча со Швейцарией завершилась сокрушительным поражением со счетом 1:8. 60 минут штрафа и пять пропущенных шайб в меньшинстве — это все, что нужно о Словакии в той игре.

    Дания

    Тем временем Дания поднялась на четвертое место. Правда, в отличие от Словакии, она сыграла уже пять матчей.

    В пятницу датчане одержали крутейшую победу над Беларусью. Уступая по ходу встречи 1:2, скандинавы в итоге сделали камбэк и завершили встречу в свою пользу — 5:2. В третьем периоде белорусы пропустили четыре шайбы.

    И просто по статистике понятно, что Дания в итоге просто смяла белорусскую команду.

    Перед этим же у Дании был неплохой матч против России, несмотря на поражение со счетом 0:3. Команде Валерия Брагина с трудом удалось забросить первую шайбу, это случилось в самом конце второго периода.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Ну и пока что самый главный факт о Дании: в стартовом матче она обыграла Швецию (4:3). Это случилось впервые в истории чемпионатов мира.

    Прогноз и ставка

    На Словакию в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу Дании — за 3.30.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Пожалуй, главное преимущество словаков перед датчанами заключается в том, что у них был на один день больше для восстановления перед этим матчем. Это важно при столь плотном графике.

    Но при этом очевидно, что Дания уже вышла на тот уровень, когда она может спокойно играть на равных с таким соперником.

    В общем, идем мимо ставки на исход. Тут будет серьезная драка.

    Ставка — тотал больше 4,5 за 1.76.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал третьего периода больше 1,5 за 1.79.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.76
  • Прогноз на матч Атланта — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Вегас — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Даллас — Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Чехия — Великобритания
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Италия — Казахстан
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:15
    •  1.79
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ордабасы — Шахтер Караганда
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Каспий — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Швейцария — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  2.02
  • Прогноз на матч Норвегия — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  1.71
  • Прогноз на матч БАТЭ — Славия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Хольштайн Киль — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.11
  • Экспресс дня 29 мая
  • Сегодня в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Нью-Йорк РБ — Орландо Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Сборная России
  • На пути к Евро. Сборная Черчесова готовится к «товарнякам» и несет первые потери
    • 21:16 25/05/2021     Контракт Роналду заканчивается летом 2022 года
  • Роналду, скорее всего, больше не сыграет за «Ювентус»
    • 04:14 25/05/2021     Фрагмент матча
  • Усиление из НХЛ как раз кстати. Поражение от Словакии показало проблемы сборной России
    • 21:31 24/05/2021
    Словакия — Дания: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 29.05.2021. Прогнозы на хоккей. Сможет ли Словакия обыграть крепкую Данию?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры