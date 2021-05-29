Сборная США сыграет против команды Норвегии в рамках группового этапа на чемпионате мира в Латвии. Матч пройдет 29 мая, начало — в 16:15 мск. Норвегия — США: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Норвегия

Норвежцы пока одержали лишь одну победу. Во втором туре команда Петтера Торесена выиграла у итальянцев (4:1), которые вообще всем дарят очки.

В остальных же матчах сборная Норвегии уступила командам Германии, Финляндии и Канады, пропустив в общей сложности 14 шайб.

Скорее всего, после встречи с американцами Норвегия потеряет шансы на выход в плей-офф. Да и по сути, ей там нечего делать.

США

Тем временем сборная США после поражения от финнов в стартовом матче не потеряла ни одного очка.

Дальше были уверенные победы над Канадой, Казахстаном и Латвией.

У канадцев команда Джека Капуано выиграла со счетом 5:1. Здесь США показали, что в нужный момент могут сыграть на результат.

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Небольшие проблемы были в игре с Латвией. Американцы позволили сопернику забросить две шайбы в первом периоде, но после этого ошибок больше не допускали.

Пока что букмекеры называют главным фаворитом турнира Россиию, но по игре этого статуса больше заслуживает сборная США.

Прогноз и ставка

На Норвегию в этом матче можно поставить за 13.00, ничью в основное время предлагают за 8.40, а победу США — за 1.15.

В отличие от Канады, которая долго возилась с норвежцами, у США таких проблем не должно возникнуть.

Ставка — победа США с форой (-3,0) за 2.02.

Также можно рассмотреть ставку на тотал заброшенных шайб США больше 4,5 за 2.06. Норвегия до этого много пропускала в матчах против сильных соперников.