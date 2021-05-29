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    Американцы выиграют у Норвегии с разгромным счетом?

    Норвегия — США. Прогноз (к. 2.02) и ставки на чемпионат мира по хоккею 29 мая 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Чемпионат мира по хоккею-2021 Прогнозы на сборную Норвегии Прогнозы на сборную США
    Прогноз и ставки на Норвегия — США
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    Сборная США может продлить победную серию до четырех матчей
    Сборная США сыграет против команды Норвегии в рамках группового этапа на чемпионате мира в Латвии. Матч пройдет 29 мая, начало — в 16:15 мск. Норвегия — США: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2021. Группа B 29 Мая 2021 года
    Норвегия
  • Осло
    •  Норвегия 16:15 США США
  • Вашингтон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 12.50
  • X
  • 8.50
  • 2
  • 1.17
  • Ставка!
    •

    Норвегия

    Норвежцы пока одержали лишь одну победу. Во втором туре команда Петтера Торесена выиграла у итальянцев (4:1), которые вообще всем дарят очки.

    В остальных же матчах сборная Норвегии уступила командам Германии, Финляндии и Канады, пропустив в общей сложности 14 шайб.

    Скорее всего, после встречи с американцами Норвегия потеряет шансы на выход в плей-офф. Да и по сути, ей там нечего делать.

    США

    Тем временем сборная США после поражения от финнов в стартовом матче не потеряла ни одного очка.

    Дальше были уверенные победы над Канадой, Казахстаном и Латвией.

    У канадцев команда Джека Капуано выиграла со счетом 5:1. Здесь США показали, что в нужный момент могут сыграть на результат.

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    Небольшие проблемы были в игре с Латвией. Американцы позволили сопернику забросить две шайбы в первом периоде, но после этого ошибок больше не допускали.

    Пока что букмекеры называют главным фаворитом турнира Россиию, но по игре этого статуса больше заслуживает сборная США.

    Прогноз и ставка

    На Норвегию в этом матче можно поставить за 13.00, ничью в основное время предлагают за 8.40, а победу США — за 1.15.

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    В отличие от Канады, которая долго возилась с норвежцами, у США таких проблем не должно возникнуть.

    Ставка — победа США с форой (-3,0) за 2.02.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал заброшенных шайб США больше 4,5 за 2.06. Норвегия до этого много пропускала в матчах против сильных соперников.

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