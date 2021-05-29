В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею Чехия сыграет с Великобританией. Матч пройдет в «Олимпийском Центре» в Риге 29 мая. Начало встречи — в 12:15 мск. Чехия — Великобритания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чехия

В четырех поединках на мировом первенстве чешская команда заработала 5 баллов. С такими показателями она располагается на шестой позиции в турнирной таблице группы A.

В дебютной игре не чемпионате мира Чехия встретилась с Россией. В результативной перестрелке «львы» уступили россиянам с минимальной разницей (3:4).

Поражение команда Филипа Пешана пережила в дуэли со Швейцарией 22 мая (2:5), а первую победу чехи добыли в поединке с Белоруссией, одержав нужный результат в овертайме (3:2 ОТ).

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Последний на данный момент матч Чехии получился волевым. В противостоянии со Швецией «львята», которые вынуждены были отыгрываться, сотворили камбэк и оказались сильнее «трех корон» (4:2).

Великобритания

Команда из Великобритании в пяти матчах чемпионата мира смогла заработать 4 балла. В турнирной таблице группы A она находится на последнем месте.

Текущий чемпионат англичане начали с разгромного поражения от сборной России (1:7). А во второй встрече они слились Словакии с минимальной разницей (1:2).

Набрать первые очки коллективу под руководством Кори Нильсона удалось в противостоянии с Данией 25 мая (2:3 ОТ). А затем Великобритания смогла обыграть Белоруссию (4:3).

В недавнем поединке англичане встретились со Швецией. В этом матче они даже повели в счете, однако получили в свою сетку 4 гола, из-за чего слились крупно (1:4).

Прогноз и ставка

Победа Чехии оценивается в 1.01, на ничью букмекеры дают коэффициент 22.0, а на победу Великобритании — 50.0.

В этой игре у англичан откровенно мало шансов на успех. Однако «львята» уже приятно удивляли на этом чемпионате.

В предстоящем матче коллектив из Соединенного Королевства будет намного чаще играть у собственных ворот, защищая себя от разгрома.

В трех поединках из четырех предыдущих команде Нильсона это удалось. Наши прогноз и ставка — победа Великобритании с форой +4 за 2.29.