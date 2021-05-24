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    «Эдмонтон» в гостях будет иметь шансы на успех?

    «Виннипег» — «Эдмонтон». Прогноз и ставка (к. 1.66) на хоккейный матч Кубка Стэнли 24 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Виннипег» — «Эдмонтон»
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    «Эдмонтон» в домашнем матче против «Виннипега»
    В третьем матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Виннипег» будет принимать «Эдмонтон». Матч пройдет в «Белл МТС» 24 мая. Начало встречи — в 02:30 мск. «Виннипег» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 24 Мая 2021 года
    Виннипег
  • Кубок Стэнли
    •  Виннипег 02:30 Эдмонтон Эдмонтон
  • Кубок Стэнли
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.55
  • X
  • 3.80
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    «Виннипег»

    Канадский клуб из Манитобы в двух гостевых встречах сумел оформить солидный перевес в серии. В первой игре в «Роджерс Плейс» бомбардировщики разгромили «Эдмонтон» (4:1).

    Во втором матче команды не смогли забить ни единого гола за час игры, поэтому с нулями на табло поединок перешел в дополнительное время, где «Виннипег» одержал победу (1:0 ОТ).

    В регулярном чемпионате коллектив Пола Мориса заработал 63 балла, благодаря чему он завершил нынешний сезон на третьем месте в турнирной таблице Северного дивизиона.

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    В 56 поединках «Виннипег» завоевал 24 победы в основное время, а еще шесть раз он обыграл соперников в овертайме. Всего же «Джетс» набрали 56.3% очков.

    «Эдмонтон»

    Хоккейная команда из Альберты дважды провалилась на своем льду. В первом поединке против «Виннипега» «Ойлерз» без шансов крупно слились соперникам (1:4).

    Во втором матче развязка оказалась более непредсказуемой. Обе стороны пытались создавать моменты, но в основное время шайбы так и не влетели в сетку. В добавочном периоде «Эдмонтон» сдался (0:1 ОТ).

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    • Регулярный чемпионат ребята Дэйва Типпета завершили на втором месте в общем рейтинге Северного дивизиона. В 56 встречах «нефтяники» заработали 72 очка.

    В ходе «регулярки» «Эдмонтон» добыл 35 побед, 31 из которых клубу из Альберты удалось оформить в основное время. А набрать очки «Ойлерз» смогли в 64.3% поединков.

    Прогноз и ставка

    Победа «Виннипега» оценивается в 2.46, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.42, а на победу «Эдмонтона» — 2.54.

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    Два домашних поражения существенно усложнили «Ойлерз» задачу по выходу в четвертьфинал, в то время как «Джетс» вернулись в родные стены с хорошим настроением.

    Пока у «бомбардировщиков» идет игра, они будут стремиться завершить серию пораньше. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Виннипега» больше 2.5 с коэффициентом 1.66.

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