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    Кубок Стэнли. «Вашингтон» проиграл «Бостону», «Колорадо» разгромил «Сент-Луис»

    Обзор матчей плей-офф НХЛ 22 мая

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    «Бостон»

    «Бостон» — «Вашингтон» 4:1

    «Вашингтон» проиграл «Бостону» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 1:4. Единственную шайбу в составе «столичных» забросил Александр Овечкин. Для него этот гол стал 71-м в Кубке Стэнли за карьеру.

    НХЛ Плей-офф 1/8 финала Восточный дивизион Четвертый матч
    «Бостон» — «Вашингтон» — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
    Голы: Маршан — 3 (бол., Пастрняк, Макэвой), 28:00 — 1:0. Пастрняк — 1 (бол., Макэвой, Крейчи), 40:29 — 2:0. Койл — 1 (Дебраск), 41:03 — 3:0. Овечкин — 2 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 44:54 — 3:1. Грызлик — 1 (бол., Макэвой, Холл), 54:50 — 4:1Вратари: Раск — Самсонов (56:22)Штраф: 18-14Броски: 37 (11+12+14) — 20 (4+9+7)

    «Брюинз» ведут в серии 3:1. Следующая игра состоится 24 мая.

    «Бостон» — «Вашингтон»

    «Нэшвилл» — «Каролина» 5:4 ОТ

    «Нэшвилл» сократил отставание в серии с «Каролиной», выиграв по итогам двух овертаймов со счетом 5:4. Форвард «ураганов» Андрей Свечников отметился голевой передачей и заработал коэффициент полезности «+2».

    НХЛ Плей-офф 1/4 финала дивизиона
    «Нэшвилл» — «Каролина» — 5:4 2ОТ (2:1, 1:2, 1:1, 1:0)
    Голы: Эллис — 1 (Жанно, Сиссонс), 4:35 — 1:0. Ахо — 3, 15:44 — 1:1. Форсберг — 2 (Экхольм, Сарос), 19:35 — 2:1. Стаал — 3 (Фогеле), 23:31 — 2:2. Трочек — 1 (бол., Свечников, Ахо), 32:46 — 2:3. Гранлунд — 1 (бол., Хаула, Йоси), 34:42 — 3:3. Джохансен — 1 (Эллис, Форсберг), 45:01 — 4:3. Пеши — 1 (Терявяйнен, Ахо), 56:39 — 4:4. Дюшен — 1, 94:54 — 5:4Вратари: Сарос — НедельковичШтраф: 6-14Броски: 54 (11+13+10+20) — 56 (9+16+10+21)

    После этого матча счет в серии стал 2:1 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдет 23 мая.

    «Нэшвилл» — «Каролина»

    «Эдмонтон» — «Виннипег» 0:1

    Гол в овертайме Поля Штястны принес «Виннипегу» вторую победу над «Эдмонтоном» — 1:0 ОТ. Голкипер «Джетс» Коннор Хеллебайк отразил все 38 бросков, оформив шатаут.

    НХЛ Плей-офф 1/8 финала. Северный дивизион Второй матч
    «Эдмонтон» — «Виннипег» — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
    Гол: Штястны — 1 (Копп, Пулман), 64:06 — 0:1Вратари: Смит — ХеллибакШтраф: 6-8Броски: 38 (11+12+11+4) — 36 (17+8+10+1)

    Счет в серии стал 2:0 в пользу «Виннипега». Следующий матч между командами состоится 24 мая.

    «Эдмонтон» — «Виннипег»

    «Сент-Луис» — «Колорадо» 1:5

    «Колорадо» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 5:1. Форварды «блюзменов» Иван Барбашев и Владимир Тарасенко закончили матч с показателями полезности «-2» и «-3» соответственно.

    НХЛ Плей-офф 1/4 финала дивизиона
    «Сент-Луис» — «Колорадо» — 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)
    Голы: Грэйвс — 1, 21:57 — 0:1. Ньюхук — 1 (Грэйвс, Ничушкин), 32:37 — 0:2. Джост — 1 (Рантанен, Ландескуг), 36:08 — 0:3. Бозак — 1 (мен., О`Райлли, Парэйко), 36:17 — 1:3. Саад — 2 (Бураковски, Седерберг), 53:42 — 1:4. Комфер — 1 (мен., п.в., Грэйвс, Белльмар), 59:06 — 1:5Вратари: Биннингтон (56:10 — 59:06) — ГрубауэрШтраф: 10-8Броски: 32 (9+17+6) — 26 (5+12+9)

    Счет в серии стал 3:0 в пользу «Эвеланш». Четвертый матч команды проведут в ночь на 24 мая.

    «Сент-Луис» — «Колорадо»
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