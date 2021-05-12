В матче чешских игр Евротура Швеция сыграет с Россией. Матч пройдет на «Арене О2» в Праге 12 мая. Начало встречи — в 17:00 мск. Швеция — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швеция

В общем зачете Евротура 2020/21 шведская сборная занимает третье место в турнирной таблице с 11 очками на счету. На старте нового сезона «три короны» проиграли все матчи в рамках Кубка Карьяла.

В ноябрьских встречах сборная Швеции влетела Чехии (1:3), России (1:2 Б) и Финляндии. В итоге она закончила выступления на последнем месте в таблице лишь с 1 баллом на счету.

В Кубке Первого канала Швеция уступила России (3:4 Б), разгромила Финляндию (4:1) и крупно слилась Чехии (1:4). Ну а в играх Beijer подопечные Юхана Гарпенлева победили чехов (3:2 ОТ), проиграли россиянам (1:2 Б) и разобрались с финнами (3:0).

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Перед выездом в Прагу «три короны» успели провести четыре товарняка, в которых они прибили (4:2) и слились (2:3) Дании, а также дважды хлопнули Норвегию (5:2; 5:3).

Россия

По итогам Евротура 2021/21 российская команда никуда не денется с первого места в общем зачете. На данный момент она лидирует в таблице с 24 баллами в резерве.

В текущем сезоне Евротура сборная России не проиграла ни разу. Удачные выступления начались с Кубка Карьяла, где «красная машина» разобралась с Финляндией (6:2), Швецией (2:1 Б) и Чехией (3:0).

В Кубке Первого канала россияне прибили шведов (4:3 Б), чехов (4:1) и финнов (5:1). В шведских играх Beijer «трехцветные» победили Финляндию (3:2), Швецию (2:1 Б) и Чехию (7:4).

Перед майским созывом Евротура российская сборная сыграла в трех контрольных встречах. Команда под крылом Валерия Брагина снесла Белоруссию (6:3) и дважды влетела Швейцарии (1:3; 0:1).

Прогноз

Победа Швеции оценивается в 2.37. На ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу России — 2.72.

В Евротуре российская сборная не потеряет первое место. Однако в преддверии чемпионата мира команда Брагина не будет играть вполсилы.

Перед стартом ЧМ ей нужно набирать форму, поэтому в дуэли со шведами «красная машина» не станет слишком настойчиво беречь энергию. Наши прогноз и ставка — победа России в матче с коэффициентом 1.79.