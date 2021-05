Игра была равна. Сборная России снова проиграла Канаде

Команда Альберта Лещева дважды вела в счете в первом периоде, но потом Канада, как обычно, взялась за дело и вскоре Россия оказалась в роли догоняющего. Догнать так и не получилось, хотя, надо признать, шансы перевести матч в овертайм были. Прямо сейчас узнаем, как СМИ отреагировали на очередное поражение России от Канады.

«Ключевым отрезком игры стал второй период: из 10 канадских бросков в створ голевыми оказались сразу два. И это были не замысловатые комбинации, и даже не выходы один-на-один — просто броски со средней и дальней дистанции. Вот так выглядел итоговый победный — от Логана Станковена.

К вратарю Сергею Иванову, конечно, могут быть вопросы, но перед этим заметим, что сборная России за второй период трижды играла в большинстве — при 2:2, при 2:3 и при 2:4 — но так и не забросила.

Только в третьем периоде нашим удалось реализовать численное преимущество — и вернуться в игру благодаря голу Грудинина.

Звездная российская атака делала несколько заходов на камбэк — но соперник не мудрил и играл максимально просто: почти 10 минут отбрасывался, но не пробрасывался. Канадцы не ошибались, а наши так и не смогли вынудить их сделать это. Шейн Райт отправлял вторую шайбу уже в пустые ворота — 5:3.

Это был хороший турнир для сборной России — и неплохой финал. Но для золота нужно что-то большее, чем "неплохой"..», — пишет автор Sports.ru Антон Руднев.

«Увы, но сборная России по хоккею проиграла Канаде в рамках юниорского чемпионата мира по хоккею. Изначально этот матч казался непростым, а по факту оказался ещё сложнее.

По всей видимости, именно восстановление сыграло одну из решающих ролей. В том числе и во вратарском плане, так как показалось, что наш голкипер Сергей Иванов не до конца восстановился к финалу. Хотя и у его коллеги по амплуа хватало работы.

Но Иванов все-таки не спас Россию. Давайте возьмем второй гол. Канадцы выиграли вбрасывание и закрепились в зоне, Райт получил пас на синей линии и с кистей резко бросил по воротам. Отман на пятаке перекрыл обзор Иванову, но выручить голкипер все же мог.

Еще более нелепым получился третий гол в ворота сборной России. Отман получил пас на ход, прорвался по левому флангу и с острого угла запустил шайбу под перекладину. И опять же, Иванов изначально не был готов выручить, но спасти свою команду мог.

Так и получилось, что по ходу всего матча выручать у голкипера сборной России если и получалось, то выборочно. Конечно, хотелось бы более надёжной игры нашего голкипера, а также защиты и нападения, но мы имеем то, что имеем. Сегодня сборная России оказалась слабее», — отмечает обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев.

«Этот финал получился очень тяжелым. За четыре минуты до конца первого периода счет сравнял Коннор Бедард — главный конкурент Мичкова в борьбе за первый номер драфта НХЛ в 2023 году. Это как Кросби и Овечкин, идут на смену двум корифеям, на которых держался международный хоккей в последние почти 20 лет.

Луч надежды забрезжил на 50-й минуте, Когда Владимир Грудинин с передачи Мичкова забросил нашу третью шайбу.

За две с половиной минуты до конца третьего периода главный тренер Альберт Лещев взял таймаут. Потом наши ворота остались пустыми, когда Иванова заменили на шестого полевого игрока…

Увы, канадцы забросили пятую шайбу. Россияне проиграли финал, хотя бились с Канадой на равных и были достойны победы.

Не хватило самой малости, какого-то одного гола… Очень обидно. Ну, а "Кленовые листья" впервые с 2013 года завоевали золото.

Это юниорский хоккей — импульсивный и непредсказуемый. Только специалисты вспомнят спустя годы, кто выиграл этот юниорский чемпионат мира.

Это всего лишь играют дети. Важнее то, кто из них вырастет. А в этой сборной России мы увидели многих очень ярких ребят.

Матвей Мичков, Иван Мирошниченко, Никита Чибриков, Данила Юров, Федор Свечков… Идет мощнейшая волна новых русских нападающих», — считает автор «Матч ТВ» Павел Лысенков.

«Обреченность, с которой наша команда пыталась спастись в третьем периоде финала и тупо упиралась в слаженную оборону канадцев, начисто убрали из решающей игры большую часть драматизма. Наворачивающиеся слезы и вселенское разочарование в глазах каждого представителя российской делегации после сирены были понятны. Развязка от этого не стала менее закономерной. Исход матча не тянул на масштабную трагедию, когда хочется от бессилия проклинать весь мир, жалуясь попутно на судьбу, арбитров и катастрофическое невезение. С емкой оценкой "все по делу" спорить не хочется. Также как и со словами главной звезды нашей команды Матвея Мичкова, заявившего, что "серебро — неудачный результат".

Закидывать камнями российских парней по горячим следам рука, тем не менее, у меня не поднимается. В золотом матче они долгое время бились на равных с едва ли не лучшей версией сборной Канады за последние годы.

У меня нет сомнений, что Мичков, Чибриков, Юров, Свечков и другие станут заметными фигурами на взрослом уровне. Но для больших побед им тоже нужно помогать здесь и сейчас. Дело не только в персонах Альберта Лещева и Евгения Ставровского, которых сложно причислить в России к категории "самых-самых" даже на юниорском уровне. Не они себя на высокие посты назначили.

За последние семь лет у нашего хоккея всего одна большая победа. Она была добыта в ситуации, когда любой исход кроме первого места стал бы позором. Размахивать тем самым олимпийским золотом сейчас нет смысла, если взрослые, молодежные и юниорские сборные никак не могут добраться до титула. Есть обоснованные сомнения, что черную серию удастся прервать на предстоящем через пару недель чемпионате мира в Риге. Если и после этого все останется, как по состоянию на текущий момент, то бег на месте без достижения больших целей имеет все шансы продолжиться и дальше», — уверен обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

«Под занавес второго периода канадцы забили четвертый гол. Контратаку завершил кистевым броском из-под защитника Фигурина Логан Стэнковен. Наверное, россиянин мог активнее орудовать клюшкой, но почему-то забыл про свое оружие. Вратарь же не видел момент отрыва шайбы от крюка клюшки канадца.

Получается, к вратарю есть вопросы по всем четырем пропущенным голам. Но нельзя всех собак вешать на Иванова. Трижды во второй 20-минутке наши получали численное преимущество, но впустую. Где-то канадцам повезло, однажды их выручила штанга.

В третьем периоде "Кленовые листья" сушили игру. Но были наказаны за очередное удаление (теперь Мактавиша). Чибриков выудил шайбу на пятачке из кучи-малы, а Мичков вывел на бросок в упор защитника Владимира Грудинина. 3:4 и до сирены больше 10 минут.

Увы, больше шансов канадцы нашим не предоставили. Не помог тайм-аут и замена вратаря. Пятая шайба залетела в пустые ворота.

GOLDEN YARDSALE! Canada locks up the Gold Medal at the Men's #U18Worlds! 🥇 pic.twitter.com/0TXjVenLPv