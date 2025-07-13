«Челси» — «ПСЖ». Онлайн, прямая трансляция

Ход игры
11' Педро жёстко столкнулся с Мендешем в центре поля, вроде обошлось без травм.
8' Палмер бьёт мимо! Блестяще разыграли игроки Челси у чужой штрафной, Педро скинул на Палмера — тот немного не попал в левый угол.
6' Беральдо прерывает прострел Гюсто!
4' Не успел к забросу Хакими, Санчес надёжно сыграл на выходе.
2' Кукурелья пробил головой после подачи с левого фланга — мимо ворот.
1' Челси начал с центра поля, поехали!
До матча
22:05 Всё готово к старту, считанные секунды до финала!
22:00 Начало матча немного задерживается, футболисты начинают выходить на поле под голос легендарного Майкла Баффера.
21:50 Робби Уильямс выступает перед заполенной ареной в Нью-Джерси, 10 минут до финала!
21:45 Начинается церемония закрытия Клубного Чемпионата Мира, последние 15 минут перед финалом!
21:40 «ПСЖ» не только впервые выиграл Лигу чемпионов , но и завоевал титул чемпиона Франции и обладателя Кубка страны. Их первый требл — редкое явление на континенте — теперь может превратиться в квадрупл. С учётом Суперкубка УЕФА, который состоится через месяц, «ПСЖ» может повторить уникальное достижение «Манчестер Сити» с пятью трофеями в 2023 году.
21:35 Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике рассказал о готовности команды к матчу: «Мы переживаем особенный сезон, особенный момент, и нам предстоит ещё один матч против такой сильной команды, как "Челси". Теперь пора готовиться. Мы хотим войти в историю нашего клуба».
21:25 «Это большое достижение. Это был фантастический сезон — четвёрка лучших в Премьер-лиге, Конференц-лиге, а теперь и финал этого турнира. Мы очень, очень счастливы. Мы идём от матча к матчу. Наконец, нас ждёт последний матч сезона, и, надеюсь, мы сможем выиграть турнир», — сказал главный тренер «Челси» Энцо Мареска о пути своей команды к финалу на пресс-конференции.
21:20 Главный тренер «ПСЖ» Энрике решил выпустить тот же состав, который начинал полуфинальный разгром «Реала». В тройке нападения сыграют Дуэ, Дембеле и Кварацхелия, а Невеш, Витинья и Руис — в полузащите. Руис забил дважды в полуфинале, также отличился Дуэ. Четвёрка защитников также остаётся прежней: капитан Маркиньос занимает центральное место в обороне вместе с Бералдо.
21:10 Начинаем онлайн-трансляцию финала со стартовых составов команд:
«Челси»: Санчес, Гюсто, Чалоба, Колуилл, Кукурелья, Джеймс, Кайседо, Фернандес, Палмер, Нету, Жоао Педро.
«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Бералдо, Мендеш, Невеш, Витинья, Руис, Дембеле, Дуэ, Кварацхелия.
«Челси»
Для «Челси» лето складывается куда бодрее, чем могло показаться по итогам весны. Команда Энцо Марески сначала взяла европейский трофей, заработала путёвку в следующую Лигу чемпионов, а теперь дошла до финала Клубного ЧМ, обыграв по ходу два бразильских клуба — «Палмейрас» и «Флуминенсе».
В полуфинале с «Флу» блеснул новичок Жоау Педро, оформивший дубль. Всего на турнире лондонцы выдали пять побед в шести матчах, оступившись лишь в групповом этапе против «Фламенго» (1:3).
У Марески при этом хватает головной боли по составу. Моисес Кайседо восстановился после проблем с голеностопом и готов играть в финале, но под вопросом участие Ромео Лавии. Зато вернулись после дисквалификации Леви Колвилл и Лиам Делап, усилив глубину скамейки. Для «Челси» это шанс закрыть сезон ещё одним титулом, хотя на бумаге фаворитами финала они не выглядят.
«ПСЖ»
«ПСЖ» проводит сезон, в котором почти всё удаётся. Команда Луиса Энрике уже оформила победу в Лиге чемпионов, разгромив в финале «Интер» 5:0, и взяла Кубок Франции. Теперь в Нью-Джерси они могут добить сезон золотым дублем на мировой арене.
После единственного осечки с «Ботафого» в группе, французы идут катком по турниру: 2:0 против «Интер Майами», 2:0 против «Баварии» и сокрушительные 4:0 с «Реалом». В полуфинале парижане дважды воспользовались грубыми ошибками «Реала» в обороне, ещё до перерыва сняв все вопросы о победителе.
В обороне у «ПСЖ» по-прежнему нет Лукаса Эрнандеса и Виллиана Пачо — оба дисквалифицированы. Их заменяет Лукас Бералдо в паре с Маркиньосом. В остальном состав, скорее всего, останется прежним. Особый фокус на Усмане Дембеле, который только к полуфиналу впервые вышел в старте и тут же забил «Реалу». Когда Дембеле на поле с первых минут, команда Луиса Энрике выглядит совершенно безбашенно и непредсказуемо.
Для «ПСЖ» это шанс впервые стать клубными чемпионами мира и оформить исторический квартет трофеев за сезон. Для «Челси» — шанс напомнить о себе в роли глобального гиганта и взять второй трофей КЧМ в своей истории.
Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.4.