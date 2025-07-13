«Челси» — «ПСЖ». Онлайн, прямая трансляция

В Нью-Джерси заканчивается первый в истории 32-командный Клубный чемпионат мира. За титул схлестнутся «Челси» и «ПСЖ» — команды, для которых этот турнир может стать лакмусовой бумажкой всего лета. «Челси» шёл сквозь эксперименты и кадровые перестановки, а «ПСЖ» сносил всех на пути, будто в режиме тренировки. И теперь на кону не только титул, но и заявка на роль главной силы мирового клубного футбола прямо сейчас. Следить за ходом матча можно с нашим онлайном, присоединяйтесь!

Ход игры

11' Педро жёстко столкнулся с Мендешем в центре поля, вроде обошлось без травм.

8' Палмер бьёт мимо! Блестяще разыграли игроки Челси у чужой штрафной, Педро скинул на Палмера — тот немного не попал в левый угол.

6' Беральдо прерывает прострел Гюсто!

4' Не успел к забросу Хакими, Санчес надёжно сыграл на выходе.

2' Кукурелья пробил головой после подачи с левого фланга — мимо ворот.

1' Челси начал с центра поля, поехали!

До матча

22:05 Всё готово к старту, считанные секунды до финала!

22:00 Начало матча немного задерживается, футболисты начинают выходить на поле под голос легендарного Майкла Баффера.

21:50 Робби Уильямс выступает перед заполенной ареной в Нью-Джерси, 10 минут до финала!

21:45 Начинается церемония закрытия Клубного Чемпионата Мира, последние 15 минут перед финалом!

21:40 «ПСЖ» не только впервые выиграл Лигу чемпионов , но и завоевал титул чемпиона Франции и обладателя Кубка страны. Их первый требл — редкое явление на континенте — теперь может превратиться в квадрупл. С учётом Суперкубка УЕФА, который состоится через месяц, «ПСЖ» может повторить уникальное достижение «Манчестер Сити» с пятью трофеями в 2023 году.

Фанаты ПСЖ globallookpress.com

21:35 Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике рассказал о готовности команды к матчу: «Мы переживаем особенный сезон, особенный момент, и нам предстоит ещё один матч против такой сильной команды, как "Челси". Теперь пора готовиться. Мы хотим войти в историю нашего клуба».

Луис Энрике globallookpress.com

21:25 «Это большое достижение. Это был фантастический сезон — четвёрка лучших в Премьер-лиге, Конференц-лиге, а теперь и финал этого турнира. Мы очень, очень счастливы. Мы идём от матча к матчу. Наконец, нас ждёт последний матч сезона, и, надеюсь, мы сможем выиграть турнир», — сказал главный тренер «Челси» Энцо Мареска о пути своей команды к финалу на пресс-конференции.

Энцо Мареска globallookpress.com

21:20 Главный тренер «ПСЖ» Энрике решил выпустить тот же состав, который начинал полуфинальный разгром «Реала». В тройке нападения сыграют Дуэ, Дембеле и Кварацхелия, а Невеш, Витинья и Руис — в полузащите. Руис забил дважды в полуфинале, также отличился Дуэ. Четвёрка защитников также остаётся прежней: капитан Маркиньос занимает центральное место в обороне вместе с Бералдо.

21:10 Начинаем онлайн-трансляцию финала со стартовых составов команд:

«Челси»: Санчес, Гюсто, Чалоба, Колуилл, Кукурелья, Джеймс, Кайседо, Фернандес, Палмер, Нету, Жоао Педро.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Бералдо, Мендеш, Невеш, Витинья, Руис, Дембеле, Дуэ, Кварацхелия.

«Челси»

Для «Челси» лето складывается куда бодрее, чем могло показаться по итогам весны. Команда Энцо Марески сначала взяла европейский трофей, заработала путёвку в следующую Лигу чемпионов, а теперь дошла до финала Клубного ЧМ, обыграв по ходу два бразильских клуба — «Палмейрас» и «Флуминенсе».

В полуфинале с «Флу» блеснул новичок Жоау Педро, оформивший дубль. Всего на турнире лондонцы выдали пять побед в шести матчах, оступившись лишь в групповом этапе против «Фламенго» (1:3).

У Марески при этом хватает головной боли по составу. Моисес Кайседо восстановился после проблем с голеностопом и готов играть в финале, но под вопросом участие Ромео Лавии. Зато вернулись после дисквалификации Леви Колвилл и Лиам Делап, усилив глубину скамейки. Для «Челси» это шанс закрыть сезон ещё одним титулом, хотя на бумаге фаворитами финала они не выглядят.

«ПСЖ»

«ПСЖ» проводит сезон, в котором почти всё удаётся. Команда Луиса Энрике уже оформила победу в Лиге чемпионов, разгромив в финале «Интер» 5:0, и взяла Кубок Франции. Теперь в Нью-Джерси они могут добить сезон золотым дублем на мировой арене.

После единственного осечки с «Ботафого» в группе, французы идут катком по турниру: 2:0 против «Интер Майами», 2:0 против «Баварии» и сокрушительные 4:0 с «Реалом». В полуфинале парижане дважды воспользовались грубыми ошибками «Реала» в обороне, ещё до перерыва сняв все вопросы о победителе.

В обороне у «ПСЖ» по-прежнему нет Лукаса Эрнандеса и Виллиана Пачо — оба дисквалифицированы. Их заменяет Лукас Бералдо в паре с Маркиньосом. В остальном состав, скорее всего, останется прежним. Особый фокус на Усмане Дембеле, который только к полуфиналу впервые вышел в старте и тут же забил «Реалу». Когда Дембеле на поле с первых минут, команда Луиса Энрике выглядит совершенно безбашенно и непредсказуемо.

Для «ПСЖ» это шанс впервые стать клубными чемпионами мира и оформить исторический квартет трофеев за сезон. Для «Челси» — шанс напомнить о себе в роли глобального гиганта и взять второй трофей КЧМ в своей истории.

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.4.