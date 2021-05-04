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    Хватит ли ресурсов «Бостону» на матч с «Нью-Джерси»?

    «Нью-Джерси» — «Бостон». Прогноз и ставка (к. 1.84) на хоккейный матч НХЛ 4 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Бостон»
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    Патрис Бержерон
    В матче регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси» будет принимать «Бостон». Матч пройдет в «Пруденшал Центре» 4 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Джерси» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Джерси»

    Клуб из Ньюарка имеет в своей копилке 41 очко, заработанное в 51 встрече «регулярки». В турнирной таблице Восточного дивизиона он занимает шестую позицию.

    С 10 по 26 апреля «Нью-Джерси» потерпел десять поражений подряд. Негативная полоса была начата в «Пруденшал Центре», где «Девс» влетели «Питтсбургу» (4:6; 2:5).

    В четырех следующих матчах без очков «Джерси» оставили «Рейнджерс» (0:3; 0:4; 3:6; 3:5). А затем подопечные Линди Раффа еще трижды уступили «пингвинам» (6:7; 1:5; 2:4).

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    Соперником «Нью-Джерси» в четырех недавних поединках была «Филадельфия». В первом матче их противостояния «Девилз» проиграли (3:4 Б). В трех других играх «Джерси» оказались сильнее (6:4; 5:3; 4:1).

    «Бостон»

    В 50 поединках регулярного чемпионата команда из Массачусетса сумела завоевать 66 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона она находится на четвертой позиции.

    В отличие от «Джерси», «Бостон» недавно пульнул серией из шести побед подряд, которая началась с домашнего матча против «Баффало» 14 апреля (3:2 Б).

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    • После нее подопечные Брюса Кэссиди в «ТД Гарден» протаранили «Айлендерс» (4:1; 3:0) и разгромили «Вашингтон» (6:3). А затем в гостях «Бис» дважды взяли верх над «Баффало» (2:0; 5:1).

    Обломалась победная серия «мишек» в третьем поединке с «Сэйбрз» (4:6). Далее «Бостон» проиграл (0:1) и победил «Питтсбург» (3:1), после чего «Брюинз» снова разнесли «Баффало» (5:2; 6:2).

    Прогноз

    Победа «Нью-Джерси» оценивается в 3.86, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.46, а на победу «Бостона» — 1.84.

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    Недавние потери баллов «Рейнджерс» и удачные матчи «Бостона» существенно приблизили команду Кэссиди к желаемому плей-офф.

    Однако сбавлять обороты «Бис» не станут. В Ньюарке они должны справиться с «Джерси», несмотря на то что в этом поединке им не помогут минимум 10 хоккеистов. Наши прогноз и ставка — победа «Бостона» за 1.84.

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