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    На «Амали Арене» сенсации не произойдет?

    «Тампа-Бэй» — «Коламбус». Прогноз и ставка (к. 1.61) на хоккейный матч НХЛ 26 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Коламбус»
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    Брэйден Поинт
    В матче регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй» будет принимать «Коламбус». Матч пройдет на «Амали Арене» 26 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Коламбус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 26 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.60
  • 2
  • 5.00
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    «Тампа-Бэй»

    Коллектив из Флориды имеет в своей копилке 64 очка, добытых в 47 играх регулярного сезона. С такими показателями он замыкает топ-3 Центрального дивизиона.

    Сейчас «Тампа-Бэй» не может порадовать болельщиков стабильными результатами. Команда чередует удачные матчи провальными поединками.

    Недавно такой сценарий был в дуэли с «Нэшвиллом». Во встрече 11 апреля «молнии» раскатали «Предс» (3:0), а через несколько дней они и сами пострадали от «саблезубых» (2:7).

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    Далее «Тампа-Бэй» победила (3:2 ОТ) и проиграла (3:5) «Флориде», после чего она взяла верх (3:2 ОТ) и уступила (1:4) «Каролине». В недавней встрече ребята Джона Купера разобрались с «Коламбусом» (3:1).

    «Коламбус»

    Команда из Огайо успела провести в чемпионате 49 матчей. Заработав 39 очков, она опустилась на восьмую позицию в турнирной таблице Центрального дивизиона.

    Последний раз «Коламбус» обыгрывал соперников 7 апреля. Это был поединок против «Тампы-Бэй», в котором «Блю Джекетс» оказались сильнее (4:2).

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    • С того момента прошло еще восемь матчей. В каждом подопечные Джона Тортореллы проиграли. Черная полоса началась с ответки от «Тампы-Бэй» (4:6).

    Затем «мундриды» дважды слились «Чикаго» на своем льду (3:4; 3:4 ОТ), после чего на выезде «Коламбус» влетел «Далласу» (1:4; 1:5), «Флориде» (2:4; 1:5) и «Тампе-Бэй» (1:3).

    Прогноз

    Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 1.61, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.88, а на победу «Коламбуса» — 5.05.

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    Несмотря на то что «Тампа» в текущем месяце демонстрирует непредсказуемые результаты, она никуда не делась из тройки лидеров и морально готовится к плей-офф.

    В дуэли с проблемным «Коламбусом» «молнии» возьмут очередные очки на своем льду. Наши прогноз и ставка — победа «Тампы-Бэй» за 1.61.

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