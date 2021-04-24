НХЛ. Дубль Капризова, два ассиста Панарина и шайба Бучневича

«Баффало» — «Бостон» 6:4
«Баффало» прервал 6-матчевую победную серию «Бостона», выиграв со счетом 6:4. В составе победителей хет-трик сделал Сэм Райнхарт.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Бостон» — 6:4 (1:1, 2:0, 3:3)
Голы: Кэмпфер — 2 (Холл, Раск), 2:15 — 0:1. Райнхарт — 18 (бол., Далин, Олофссон), 15:40 — 1:1. Далин — 5 (Шиэн, Ридер), 26:54 — 2:1. Миттельштадт — 9 (Томпсон, Самуэльссон), 34:17 — 3:1. Руотсалайнен — 4 (Козенс, Самуэльссон), 41:14 — 4:1. Райнхарт — 19 (бол.), 44:30 — 5:1. Ритчи — 12 (Кэмпфер, Дебраск), 52:06 — 5:2. Миллер — 1 (Кэмпфер, Керали), 55:25 — 5:3. Холл — 5 (Макэвой, Крейчи), 57:12 — 5:4. Райнхарт — 20 (п.в.), 59:18 — 6:4Вратари: Луукконен — Раск (Галак, 41:14, 56:40 — 57:12, 58:23 — 59:18)Штраф: 4-8Броски: 34 (10+16+8) — 40 (5+13+22)
«Баффало» занимает последнее место в Восточном дивизионе, «Бостон» идет на четвертой позиции.
«Рейнджерс» — «Филадельфия» 4:1
«Рейнджерс» разгромил «Филадельфию» со счетом 4:1. Российский нападающий команды из Нью-Йорка Павел Бучневич забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Филадельфия» — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
Голы: Крайдер — 20 (бол., Панарин, Фокс), 6:02 — 1:0. Линдблом — 7 (Ворачек, Кутюрье), 6:47 — 1:1. Бучневич — 20 (Зибанежад, Лафренье), 7:56 — 2:1. Лафренье — 9 (Бучневич, Зибанежад), 49:24 — 3:1. Хытил — 8 (Какко, Панарин), 53:40 — 4:1Вратари: Георгиев — ЛионШтраф: 9-9Броски: 24 (6+10+8) — 27 (7+9+11)
«Рейнджерс» идут на пятом месте в таблице Восточного дивизиона, а «Филадельфия» — на шестом.
«Рейнджерс» — «Филадельфия»
«Чикаго» — «Нэшвилл» 1:3
«Чикаго» потерпел домашнее поражение от «Нэшвилла» — 1:3. Нападающий гостей Яков Тренин нанес два броска в створ. Защитник хозяев Никита Задоров заработал коэффициент полезности «-1».
НХЛ Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Нэшвилл» — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Голы: Джохансен — 5 (Эллис, Толванен), 26:33 — 0:1. Канин — 7 (Гранлунд, Ярнкрок), 36:24 — 0:2. Хаула — 6 (Эллис, Казинс), 56:05 — 0:3. Хиностроза — 2 (Калынюк, Боден), 56:41 — 1:3Вратари: Суббан (56:14 — 56:41, 57:10 — 58:22, 58:49) — СаросШтраф: 4-2Броски: 30 (11+13+6) — 28 (8+12+8)
«Предаторз» идут на четвертом месте в Центральном дивизионе, а «Блэкхокс» — на шестом.
«Калгари» — «Монреаль» 4:2
«Калгари» победил «Монреаль» — 4:2. В составе победителей отличились Диллон Дюбе, Эндрю Манджапане, Шон Монахан и Элиас Линдхольм. У проигравших голы забили Тайлер Тоффоли и Йоэль Армиа.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Монреаль» — 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)
Голы: Дюбе — 8 (Манджапане, Райан), 6:06 — 1:0. Тоффоли — 23, 13:19 — 1:1. Армиа — 6 (Дано), 18:24 — 1:2. Манджапане — 13 (бол., Хэнифин, Монахэн), 19:24 — 2:2. Монахэн — 10 (Годро, Нордстрем), 45:58 — 3:2. Линдхольм — 14 (п.в., Монахэн), 59:52 — 4:2Вратари: Маркстрем — Аллен (58:10 — 59:52)Штраф: 2-2Броски: 31 (13+8+10) — 19 (7+5+7)
«Калгари» занимает пятое место в Северном дивизионе, «Монреаль» — четвертое.
«Лос-Анджелес» — «Миннесота» 2:4
«Миннесота» на выезде обыграла «Лос-Анджелес» со счетом 4:2. Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился двумя заброшенными шайбами. Его признали первой звездой встречи.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Миннесота» — 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Голы: Капризов — 20 (Сперджен), 7:44 — 0:1. Мур — 8 (Виларди, Уокер), 19:59 — 1:1. Капризов — 21 (бол., Раск, Фиала), 26:41 — 1:2. Штурм — 8 (Бонино, Соуси), 51:19 — 1:3. Копитар — 11 (Даути, Бьернфот), 55:17 — 2:3. Эрикссон Эк — 15 (п.в., Сутер), 59:50 — 2:4Вратари: Петерсен (57:25 — 58:28, 58:46 — 59:50) — ТэлботШтраф: 4-6Броски: 42 (11+20+11) — 24 (6+7+11)
«Миннесота» идет на третьем месте в Западном дивизионе, а «Кингз» — на седьмом.
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»