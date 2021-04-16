В матче регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй» будет принимать «Флориду». Матч пройдет на «Амали Арене» 16 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа-Бэй»

Хоккейный клуб из Тампы провел в регулярном сезоне 42 матча и заработал в них 58 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона он занимает второе место.

В начале апреля «Тампа-Бэй» на «Амали Арене» обыграла «Коламбус» (3:2). Благодаря этой победе «молниям» удалось прервать серию из трех поражений.

После встречи с «Кейнс» команда Джона Купера одержала верх над «Детройтом» (2:1), но позже она неожиданно влетела «Ред Уингз» с крупным счетом (1:5).

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Проиграла «Тампа» и «Коламбусу» в дуэли 7 апреля (2:4). Позже «молнии» взяли реванш у «Блю Джекетс» (6:4), а в паре матчей с «Нэшвиллом» коллектив Купера победил (3:0) и был разгромлен (2:7).

«Флорида»

Команда из Санрайза приняла участие в 43 встречах регулярного первенства. За все это время «коты» набрали 58 баллов, благодаря чему в таблице Центрального дивизиона они замыкают топ-3.

С 28 марта по 5 апреля «Флорида» была непобедимой в шести играх кряду. Эта серия началась с двух встреч с «Далласом» на чужом льду (4:3 ОТ; 4:1).

Позже коллектив Джоэля Кенневилля пару раз прибил «Детройт» (4:1; 3:2 ОТ) и разделался с «Коламбусом» (5:2; 3:0). А в следующих трех поединках «пантеры» только теряли баллы.

Сперва «Флорида» крупно влетела «Каролине» (2:5; 0:3). А 10 апреля она была разгромлена «Далласом» (1:4). В последней встрече «коты» смогли взять у «шерифов» реванш (3:2 ОТ).

Прогноз

Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 2.14, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.38, а на победу «Флориды» — 3.04.

В нынешнем сезоне состоялись уже четыре битвы за Флориду. В каждой встрече соперники из одного штата не жалели вратарей и радовали болельщиков голами, забрасывая 6+ шайб.

Поэтому в дуэли принципиальных сторон снова можно ожидать «верхового» исхода. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.62.