НХЛ. «Вашингтон» разгромил «Филадельфию», «Рейнджерс» выиграли у «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» 0:3

Лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин стал автором одной заброшенной шайбы, благодаря чему побил рекорд Мессье по очкам в первых 100 матчах за команду. Россиянин набрал 138 (45+93) очков в 100 матчах за клуб из Нью-Йорка, Мессье — 137.

There's no one like him. pic.twitter.com/7oUtGmAE14 — New York Rangers (@NYRangers) April 14, 2021

Также в этом матче отличился форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич, в активе которого гол и результативная передача.

Также интересно, что Бучневич забил 20-тысячный гол в истории «Рейнджерс».

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин оформил шатаут, отразив все 27 бросков по своим воротам. Российский вратарь впервые в карьере не пропустил ни одной шайбы в матче НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) Голы: Зибанежад — 15 (Бучневич, Фокс), 7:02 — 0:1. Панарин — 13 (Хытил, Фокс), 47:50 — 0:2. Бучневич — 16 (мен., п.в.), 59:32 — 0:3Вратари: Блэквуд (57:51 — 59:32) — ШестеркинШтраф: 10 — 14Броски: 27 (10+8+9) — 20 (8+4+8)

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»

«Бостон» — «Баффало» 3:2 Б

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Баффало» — 3:2 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) Голы: Миллер — 4 (Козенс, Бьорк), 1:52 — 0:1. Крейчи — 3 (Лозон, Смит), 13:20 — 1:1. Смит — 9, 25:29 — 2:1. Далин — 4 (Йокихарью, Скиннер), 51:53 — 2:2Победный буллит: КойлВратари: Суэймен — Улльмарк (Токарски, 4:54)Штраф: 16 — 14Броски: 34 (11+13+7+3) — 23 (5+7+10+1)

«Бостон» — «Баффало»

«Вашингтон» — «Филадельфия» 6:1

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором не только заброшенной шайбы, но и результативного паса. Этот гол стал для него 728-м в чемпионатах НХЛ. Овечкину осталось забросить три шайбы, чтобы сравняться с Марселем Дионном, занимающим пятую позицию в списке лучших снайперов в истории лиги.

Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 29 из 30 бросков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Филадельфия» — 6:1 (4:1, 1:0, 1:0) Голы: Шири — 11 (Спронг, Эллер), 7:07 — 1:0. Кутюрье — 13 (ван Римсдайк), 8:45 — 1:1. Уилсон — 11 (бол., Шири, Манта), 11:32 — 2:1. Бэкстрем — 14 (бол., Овечкин, Карлсон), 16:25 — 3:1. Хагелин — 5 (Карлсон, Орлов), 18:21 — 4:1. Манта — 12 (Оши, Бэкстрем), 29:22 — 5:1. Овечкин — 22 (бол., Уилсон, Шири), 45:10 — 6:1Вратари: Самсонов — ЭллиоттШтраф: 4 — 6Броски: 32 (19+7+6) — 30 (9+6+15)

«Вашингтон» — «Филадельфия»

«Торонто» — «Калгари» 2:3 ОТ

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Калгари» — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1) Голы: Вялимяки — 2 (Лучич, Баклунд), 4:37 — 0:1. Хаймэн — 15 (Райлли, Таварес), 10:37 — 1:1. Линдхольм — 11 (бол., Ткачак, Годро), 20:34 — 1:2. Керфут — 7 (Таварес, Хаймэн), 46:17 — 2:2. Годро — 15 (Линдхольм, Джиордано), 60:36 — 2:3Вратари: Риттих — МаркстремШтраф: 9 — 9Броски: 26 (7+6+12+1) — 28 (5+8+14+1)

«Торонто» — «Калгари»

«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» 7:2

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» — 7:2 (3:0, 1:1, 3:1) Голы: Сиссонс — 7 (Питлик, Йоси), 6:38 — 1:0. Йоси — 5 (Гримальди), 8:31 — 2:0. Арвидссон — 9 (Джохансен, Харпур), 13:50 — 3:0. Пойнт — 17 (бол., Хедман, Сергачев), 20:41 — 3:1. Гримальди — 9 (Джохансен, Арвидссон), 28:09 — 4:1. Арвидссон — 10 (Йоси), 49:59 — 5:1. Гурд — 15 (Чернак), 51:28 — 5:2. Жанно — 1 (Тренин), 54:34 — 6:2. Гранлунд — 11 (Питлик, Казинс), 58:34 — 7:2Вратари: Сарос — МакиленниШтраф: 6 — 8Броски: 22 (7+5+10) — 23 (8+7+8)

«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»

«Даллас» — «Флорида» 2:3 ОТ

Голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 28 из 31 броска по своим воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Флорида» — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1) Голы: Барков — 18 (Нутиваара, Юбердо), 11:50 — 0:1. Робертсон — 12 (Бенн, Клингберг), 12:42 — 1:1. Гудас — 1 (Яндл, Дюклер), 22:45 — 1:2. Павелски — 16 (Робертсон, Бенн), 48:26 — 2:2. Ватрано — 14 (бол., Форслинг, Уигар), 63:09 — 2:3Вратари: Худобин — ДриджерШтраф: 10 — 8Броски: 26 (6+7+12+1) — 31 (10+5+12+4)