НХЛ. «Вашингтон» разгромил «Филадельфию», «Рейнджерс» выиграли у «Нью-Джерси»

Лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин стал автором одной заброшенной шайбы, благодаря чему побил рекорд Мессье по очкам в первых 100 матчах за команду. Россиянин набрал 138 (45+93) очков в 100 матчах за клуб из Нью-Йорка, Мессье — 137.

