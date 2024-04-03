В первом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Металлург»Мг будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Арене Металлург» 3 апреля. Начало встречи — в 17:00 (мск). «Металлург» Мг — «Автомобилист»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Металлург» Мг

Путь к плей-офф: До последних минут регулярного сезона «Металлург» Мг соперничал с «Авангардом» за лидерство на Востоке, которое в итоге досталось ему благодаря 95 набранным очкам.

Последние матчи: В 1/8 финала Кубка Гагарина «Магнитка» вышла на «Амур». Это противостояние явно пошло не по плану фаворита, если учесть два поражения, включая крупное (2:5), а также шестую игру на катке хабаровчан, которую удалось закончить лишь в овертайме (2:1 ОТ).

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Несмотря на достаточно интенсивный раунд с «Амуром», серию со «Спартаком» «Металлург» Мг начал уверенно, одержав две подряд «сухие» победы на домашней площадке (4:0, 1:0).

Однако развить преимущество в Москве команда Андрея Разина не сумела (2:5, 0:1). Решить исход противостояния магнитогорцам удалось лишь в матчах №5 и №6: на своей территории «Металлург» Мг одержал верх во встрече высокого накала борьбы (5:3), а в столице добился очередной победы «на ноль» (3:0).

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: На данный момент в составе «Магнитки» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: Серию со «Спартаком» магнитогорцы, вполне вероятно, закончили с запасом сил, которых было бы достаточно для выхода в финал. Надежная игра у своих ворот — еще одна сильная сторона команды, благодаря чему она способна добиться очередного успеха.

«Автомобилист»

Путь к плей-офф: Заключительный этап регулярного сезона «Автомобилист» провел в борьбе за место в первой четверке. Однако по итогам 68 матчей команда опустилась на пятую позицию на Востоке с 82 очками в активе.

Последние матчи: В первой плей-офф серии екатеринбуржцы встретились с «Ак Барсом», который оставался прямым конкурентом в течение всего сезона. В соперничестве с казанцами «Авто» поставило точку в пятом матче, прошедшем на «Татнефть-Арене» (2:1).

На фоне главной сенсации 1/8 финала «Автомобилист» вышел на СКА — одного из претендентов на финал. Однако любой аналитический расклад утратил актуальность после трех побед подряд екатеринбуржцев (3:2, 3:1, 2:1 ОТ).

Завершить серию в четвертом матче было бы слишком большой роскошью, чего СКА допустить не мог (2:5). Но крупное поражение дома и выезд на территорию «армейцев» не подкосили команду Николая Заварухина, которая дала бой сродни финалу и добилась победы (5:4).

Не сыграют: В составе «Автомобилиста» травмирован Владимир Кузнецов.

Состояние команды: В очередную серию «Автомобилист» входит в качестве команды второго плана. Тем не менее ранее екатеринбуржцы — даже в роли аутсайдера — уверенно разбирались с фаворитами разных категорий, давая понять, что не намерены зацикливаться на силовых возможностях соперников.

Статистика для ставок

«Металлург» Мг победил в четырех последних матчах дома

В трех встречах из предыдущих четырех на своей территории команда Разина ни разу не пропустила больше гола

«Автомобилист» едет в Магнитогорск с 7-матчевой победной серией в гостях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 2.17, ничья — в 3.95, а победа «Автомобилиста» — в 3.14.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.90, аналогичный коэффициент дается на тотал меньше 4.5.

Прогноз: В нынешнем плей-офф «Автомобилист» стал одной из главных угроз для фаворитов. Причем в большинстве матчей повышенного уровня сложности команда Заварухина добивалась результатов за счет взрывных контратак, обеспечивающих стабильно по 3+ гола за игру.

Ставка: Индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 2 за 1.84.

Прогноз: Несмотря на превосходный игровой тонус «Авто», «Металлург» Мг все же играет дома, где, безусловно, будет стремиться завладеть инициативой. На основе вышеперечисленного можно предположить, что первая плей-офф встреча в рамках уральского дерби окажется во всех смыслах событийной.

Ставка: Тотал больше 4.5 за 1.90.