Гатиятулин возглавит «Ак Барс» вместо «Сибири»

По данным «СЭ»,скоро возглавит казанский

Несколько дней назад стало известно, что 48-летний специалист станет главным тренером «Сибири», клуб уже успел объявить об этом и том, что идут активные переговоры. Но тут вмешался «Ак Барс».

Анвар Гатиятулин ранее тренировал челябинский «Трактор», откуда был уволен в октябре 2023 года.

Сейчас пост главного тренера «Ак Барса» вакантен после увольнения Зинэтулы Билялетдинова, который вылетел с клубом в первом раунде Кубка Гагарина от «Автомобилиста» (1-4)