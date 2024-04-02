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    Гатиятулин возглавит «Ак Барс» вместо «Сибири»

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    По данным «СЭ», Анвар Гатиятулин скоро возглавит казанский «Ак Барс».

    Анвар Гатиятулин
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    Анвар Гатиятулин

    Несколько дней назад стало известно, что 48-летний специалист станет главным тренером «Сибири», клуб уже успел объявить об этом и том, что идут активные переговоры. Но тут вмешался «Ак Барс».

    Анвар Гатиятулин ранее тренировал челябинский «Трактор», откуда был уволен в октябре 2023 года.

    Сейчас пост главного тренера «Ак Барса» вакантен после увольнения Зинэтулы Билялетдинова, который вылетел с клубом в первом раунде Кубка Гагарина от «Автомобилиста» (1-4)

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