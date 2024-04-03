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    «Ванкувер» сократит отставание от лидера Запада?

    «Вегас» — «Ванкувер». Ставка (к. 2.04) и прогноз на хоккей, НХЛ, 3 апреля 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Вегас Голден Найтс Прогнозы на Ванкувер Кэнакс
    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Ванкувер»
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    Дакота Джошуа
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет на «Ти-Мобайл Арене» 3 апреля. Начало встречи — в 05:00 (мск). «Вегас» — «Ванкувер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 03 Апреля 2024 года

    «Вегас»

    Турнирное положение: Последний обладатель Кубка Стэнли вынужден бороться за выход в очередной плей-офф с командами второго эшелона. На текущий момент в его активе 90 очков по итогам 74 матчей.

    На данный момент «Вегас» занимает седьмую строчку в таблице Запада, сравнявшись по набранным баллам с шестым «Нэшвиллом». От восьмого «Лос-Анджелеса» клуб из Невады дистанцировался на 3 балла с учетом матча в запасе у «Кингз».

    Последние матчи: Последнюю домашнюю встречу «Вегас» провел 24 марта, принимая «Коламбус», над которым одержал победу (4:2). Четыре следующих матча «Голден Найтс» прошли на гостевой территории.

    В трех играх из четырех команда Брюса Кэссиди победила, еще одна завершилась поражением в овертайме от «Нэшвилла» (4:5 ОТ). В последнем матче «Вегас» прикончил «Миннесоту» (2:1 ОТ).

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    Не сыграют: Из-за травм «Вегасу» не помогут Томаш Гертл, Робин Ленер, Марк Стоун, Эдин Хилл. Под вопросом участие Уильяма Каррье.

    Состояние команды: Значительную часть сезона «Вегас» проводит в борьбе за выход в следующий раунд с нижней половины Запада. При этом на данном этапе команда добилась значительных успехов в этом направлении и обрела некую стабильность в плане результатов.

    «Ванкувер»

    Турнирное положение: Канадцы из Британской Колумбии присоединились к компании тех, кто обеспечил выход в плей-офф раньше остальных. Тем не менее в регулярке они сказали еще не все.

    На данный момент «Ванкувер» провел 74 матча, по итогам которых, со 100 очками, занимает второе место в таблице Запада. На 3 балла — с игрой в запасе — он отстает от первого «Далласа» и идет вровень с третьим «Колорадо».

    Последние матчи: Почти всю мартовскую кампанию «Ванкувер» провел дома, где далеко не всегда был успешен. В частности, «Кэнакс» проиграли в двух встречах из трех последних.

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    • Не справилась команда Рика Токкета ни с «Лос-Анджелесом» (2:3), ни с «Далласом» — своим прямым конкурентом в борьбе за лидерство (1:3). Но в последней встрече домашнего цикла «Ванкувер» разобрался с «Анахаймом» (3:2).

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    Не сыграют: Предстоящий матч из-за травм пропустят Тэтчер Демко, Такер Пулман, Майкл Ферланд. Под вопросом участие Элиаса Линдхольма.

    Состояние команды: В нынешнем сезоне «Ванкувер» стал одной из сенсаций НХЛ, хотя в последнее время регулярно допускает ошибки, влияющие на результаты. Тем не менее его соперничество с сильнейшими представителями Запада все еще находится в активной фазе.

    Статистика для ставок

    • В трех последних матчах в гостях «Ванкувер» победил, ни разу не пропустив больше гола

    • Победой «Вегаса» закончились четыре домашние встречи из последних пяти

    • В двух очных матчах в нынешнем сезоне команды обменялись победами. Ни разу общая результативность не переваливала за рубеж 5 заброшенных шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Вегаса» оценивается букмекерами в 2.31, ничья — в 4.58, а победа «Ванкувера» — в 2.75.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.78, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

    Прогноз: Замахнувшемуся на лидерство на Западе «Ванкуверу» принципиально важно вернуть утраченную ранее позицию, поэтому сейчас он не может позволить себе отстать от «Далласа». При этом в текущих кондициях канадцы способны разобраться с «Вегасом» даже на его территории.

    Ставка: «Ванкувер» победит в матче за 2.04.

    Прогноз: В последнее время ни «Голден Найтс», ни «Кэнакс» не заканчивают свои матчи запредельной результативностью. Тем не менее в очной встрече команды могут выдать зрелищную игру, которая запомнится большим количеством взятий ворот.

    Ставка: Тотал больше 6 за 1.97.

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    Ставка и прогноз на матч «Вегас» — «Ванкувер» с коэффициентом 2.04. Дата матча: 03.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Ванкувер» сократит отставание от лидера Запада?
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