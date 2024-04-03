«Вегас»
Турнирное положение: Последний обладатель Кубка Стэнли вынужден бороться за выход в очередной плей-офф с командами второго эшелона. На текущий момент в его активе 90 очков по итогам 74 матчей.
На данный момент «Вегас» занимает седьмую строчку в таблице Запада, сравнявшись по набранным баллам с шестым «Нэшвиллом». От восьмого «Лос-Анджелеса» клуб из Невады дистанцировался на 3 балла с учетом матча в запасе у «Кингз».
Последние матчи: Последнюю домашнюю встречу «Вегас» провел 24 марта, принимая «Коламбус», над которым одержал победу (4:2). Четыре следующих матча «Голден Найтс» прошли на гостевой территории.
В трех играх из четырех команда Брюса Кэссиди победила, еще одна завершилась поражением в овертайме от «Нэшвилла» (4:5 ОТ). В последнем матче «Вегас» прикончил «Миннесоту» (2:1 ОТ).
Не сыграют: Из-за травм «Вегасу» не помогут Томаш Гертл, Робин Ленер, Марк Стоун, Эдин Хилл. Под вопросом участие Уильяма Каррье.
Состояние команды: Значительную часть сезона «Вегас» проводит в борьбе за выход в следующий раунд с нижней половины Запада. При этом на данном этапе команда добилась значительных успехов в этом направлении и обрела некую стабильность в плане результатов.
«Ванкувер»
Турнирное положение: Канадцы из Британской Колумбии присоединились к компании тех, кто обеспечил выход в плей-офф раньше остальных. Тем не менее в регулярке они сказали еще не все.
На данный момент «Ванкувер» провел 74 матча, по итогам которых, со 100 очками, занимает второе место в таблице Запада. На 3 балла — с игрой в запасе — он отстает от первого «Далласа» и идет вровень с третьим «Колорадо».
Последние матчи: Почти всю мартовскую кампанию «Ванкувер» провел дома, где далеко не всегда был успешен. В частности, «Кэнакс» проиграли в двух встречах из трех последних.
Не справилась команда Рика Токкета ни с «Лос-Анджелесом» (2:3), ни с «Далласом» — своим прямым конкурентом в борьбе за лидерство (1:3). Но в последней встрече домашнего цикла «Ванкувер» разобрался с «Анахаймом» (3:2).
Не сыграют: Предстоящий матч из-за травм пропустят Тэтчер Демко, Такер Пулман, Майкл Ферланд. Под вопросом участие Элиаса Линдхольма.
Состояние команды: В нынешнем сезоне «Ванкувер» стал одной из сенсаций НХЛ, хотя в последнее время регулярно допускает ошибки, влияющие на результаты. Тем не менее его соперничество с сильнейшими представителями Запада все еще находится в активной фазе.
Статистика для ставок
- В трех последних матчах в гостях «Ванкувер» победил, ни разу не пропустив больше гола
- Победой «Вегаса» закончились четыре домашние встречи из последних пяти
- В двух очных матчах в нынешнем сезоне команды обменялись победами. Ни разу общая результативность не переваливала за рубеж 5 заброшенных шайб
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Вегаса» оценивается букмекерами в 2.31, ничья — в 4.58, а победа «Ванкувера» — в 2.75.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.78, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.
- 1.95Локомотив — Трактор: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.36Виннипег — Лос-Анджелес: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.82Сан-Хосе — Сиэтл: прогноз и ставкаЗавтра в 05:30
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Прогноз: Замахнувшемуся на лидерство на Западе «Ванкуверу» принципиально важно вернуть утраченную ранее позицию, поэтому сейчас он не может позволить себе отстать от «Далласа». При этом в текущих кондициях канадцы способны разобраться с «Вегасом» даже на его территории.
Ставка: «Ванкувер» победит в матче за 2.04.
Прогноз: В последнее время ни «Голден Найтс», ни «Кэнакс» не заканчивают свои матчи запредельной результативностью. Тем не менее в очной встрече команды могут выдать зрелищную игру, которая запомнится большим количеством взятий ворот.
Ставка: Тотал больше 6 за 1.97.