ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси«Фенербахче» — в РПЛ, Месси — в «Зените», «Тоттенхэм» — с трофеем, Федерер — тренер Джоковича: топ-новостей 1 апреля Рис ДжеймсТрансферный дайджест. 26 марта — 1 апреля Хоакин БаклиФиро остановила Бланчфилд, Бакли нокаутировал Люке. Обзор карда UFC Atlantic City
    Все новости спорта

    Вернется ли «Арсенал» на победный путь?

    «Арсенал» — «Лутон Таун». Ставка за 1.92 и прогноз на АПЛ 3 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Арсенал Прогнозы на Лутон Таун Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Лутон Таун»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Арсенал» — фаворит матча
    «Арсенал» — «Лутон Таун». Матч пройдет в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги, начало — 21:30 (мск) «Арсенал» — «Лутон Таун»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Апреля 2024 года

    «Арсенал»

    Турнирное положение: По итогам 29 матчей АПЛ «Арсенал» занимает второе место с 65 очками и разницей мячей 70-24.

    Команда на два очка отстает от идущего первым в таблице «Ливерпуля» и на один балл опережает своего ближайшего преследователя «Манчестер Сити».

    Арсенал Лондон — Лутон Таун: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.1111.0022.00Бонус$9500
    •

    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерял очки. В то же время, лондондцы сыграли вничью на выезде с «Манчестер Сити» (0:0), а это неплохой результат.

    Эта ничья прервала серию побед «Канониров» в четыре поединка, которые пришлись на Премьер-лигу (три игры) и Лигу чемпионов (одна).

    Все прогнозы на АПЛ

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних пяти поединках во всех турнирах «Арсенал» ни разу не проиграл при четырех победах и одной ничьей.

    Такие результаты оставляют хорошие шансы команде в борьбе за чемпионский титул, хотя осечка в прошлом туре привела к тому, что она потеряла лидерство.

    Бакайо Сака — лучший бомбардир клуба в АПЛ с 13-ю голами.

    «Лутон Таун»

    Турнирное положение: «Лутон Таун» занимает 18-е место в зоне вылета, уступая безопасной 17-й строчке по дополнительным показателям. Он забил 43 мяча, пропустил — 62.

    Очевидно, что в такой ситуации команде попросту нельзя терять очки, чтобы выбраться из зоны вылета, особенно когда у вышестоящего конкурента «Ноттингем Форест» столько же очков.

  • Интрига закручивается. Финиш титульной гонки АПЛ потреплет нервы болельщикам
  • Изучаем ход борьбы за титул в Премьер-лиге и объясняем, почему «Арсенал» может опередить «Манчестер Сити»
  • 29/03/2024

    • Последние матчи: «Шляпники» в последней игре АПЛ потерпели поражение. На чужом поле они уступили «Тоттенхэму» (1:2).

    Это поражение стало седьмым в девяти последних поединках, что говорит о серьезных проблемах клуба, а значит и грозит ему вылетом.

    Не сыграют: Травмированные — Бурк, Чонг, Огбене, Даути, Ошо, Белл, Поттс, Самби Локонга, Браун, Адебайо, Локьер, Андерсен, Накамба, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 10-ти последних играх во всех турнирах «Лутон Таун» не смог победить при трех ничьих и семи поражениях.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Закономерно, что с такой формой коллектив оказался в зоне вылета, поэтому еще одна потеря очков рискует погрузить его еще сильнее в «трясину».

    Элайджа Адебайо — самый результативный игрок «Лутона» в АПЛ с девятью голами, но проблема в том, что он травмирован.

    Статистика для ставок

    • в шести из восьми последних матчей «Арсенала» хотя бы одна команда не забивала

    • в семи из 11 последних матчей «Лутона» было забито больше 3,5 голов

    • в 10-ти последних матчах «Лутона» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.13. Ничья — в 9.00, победа «Лутона» — в 16.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.30 и 3.50.

    Прогноз: в 10-ти последних матчах гостей забивали обе команды. Среди тех, кому они забивали среди прочих были «Манчестер Сити», «МЮ», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

    В трех из четырех последних матчей хозяев хотя бы одна команда не забивала, но соперник способен поразить их ворота.

    Ставка: обе команды забьют за 1.92.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в восьми из 10 последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.17

    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Кориа — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.72
  • Прогноз на матч Фучович — Качин
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шевченко — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Рамос — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Роша — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Химки — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Галатасарай — Хатайспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Эксельсиор — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Саарбрюккен — Кайзерслаутерн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Лион — Валансьен
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Лутон Таун» с коэффициентом 1.92. Дата матча: 03.04.2024. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Арсенал» на победный путь?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры