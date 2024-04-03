«Арсенал» — «Лутон Таун». Матч пройдет в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги, начало — 21:30 (мск) «Арсенал» — «Лутон Таун»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Арсенал»

Турнирное положение: По итогам 29 матчей АПЛ «Арсенал» занимает второе место с 65 очками и разницей мячей 70-24.

Команда на два очка отстает от идущего первым в таблице «Ливерпуля» и на один балл опережает своего ближайшего преследователя «Манчестер Сити».

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Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерял очки. В то же время, лондондцы сыграли вничью на выезде с «Манчестер Сити» (0:0), а это неплохой результат.

Эта ничья прервала серию побед «Канониров» в четыре поединка, которые пришлись на Премьер-лигу (три игры) и Лигу чемпионов (одна).

Все прогнозы на АПЛ

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних пяти поединках во всех турнирах «Арсенал» ни разу не проиграл при четырех победах и одной ничьей.

Такие результаты оставляют хорошие шансы команде в борьбе за чемпионский титул, хотя осечка в прошлом туре привела к тому, что она потеряла лидерство.

Бакайо Сака — лучший бомбардир клуба в АПЛ с 13-ю голами.

«Лутон Таун»

Турнирное положение: «Лутон Таун» занимает 18-е место в зоне вылета, уступая безопасной 17-й строчке по дополнительным показателям. Он забил 43 мяча, пропустил — 62.

Очевидно, что в такой ситуации команде попросту нельзя терять очки, чтобы выбраться из зоны вылета, особенно когда у вышестоящего конкурента «Ноттингем Форест» столько же очков.

Последние матчи: «Шляпники» в последней игре АПЛ потерпели поражение. На чужом поле они уступили «Тоттенхэму» (1:2).

Это поражение стало седьмым в девяти последних поединках, что говорит о серьезных проблемах клуба, а значит и грозит ему вылетом.

Не сыграют: Травмированные — Бурк, Чонг, Огбене, Даути, Ошо, Белл, Поттс, Самби Локонга, Браун, Адебайо, Локьер, Андерсен, Накамба, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних играх во всех турнирах «Лутон Таун» не смог победить при трех ничьих и семи поражениях.

Закономерно, что с такой формой коллектив оказался в зоне вылета, поэтому еще одна потеря очков рискует погрузить его еще сильнее в «трясину».

Элайджа Адебайо — самый результативный игрок «Лутона» в АПЛ с девятью голами, но проблема в том, что он травмирован.

Статистика для ставок

в шести из восьми последних матчей «Арсенала» хотя бы одна команда не забивала

в семи из 11 последних матчей «Лутона» было забито больше 3,5 голов

в 10-ти последних матчах «Лутона» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.13. Ничья — в 9.00, победа «Лутона» — в 16.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.30 и 3.50.

Прогноз: в 10-ти последних матчах гостей забивали обе команды. Среди тех, кому они забивали среди прочих были «Манчестер Сити», «МЮ», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

В трех из четырех последних матчей хозяев хотя бы одна команда не забивала, но соперник способен поразить их ворота.

Ставка: обе команды забьют за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в восьми из 10 последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.17