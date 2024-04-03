В рамках 1/8 финала плей-офф пути регионов Кубка России 3 апреля пройдет матч «Балтика» — ЦСКА. Начало — 18:15 (мск). «Балтика» — ЦСКА: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Балтика»

Турнирное положение: Калининградцы отчаянно сражаются за выживание в РПЛ. На данный момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Балтика» лишь на 3 очка отстает от зоны стыков. Да и выигрывает команда редко: всего 4 виктории в РПЛ.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Балтика» уверенно переиграла «Пари НН» (2:0).

Вообще, в 4 весенних матчах «Балтика» победила 1 раз при 1 поражении. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 2 пропущенных в свои ворота.

А вот в Кубке России команда Сергея Игнашевича уже успеха навести шороху. Вот только основной задачей остается сохранение места в элите.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: после последней виктории «балтийцы» явно будут на подъеме. Да и игра команды постепенно выравнивается.

Матчи против армейцев для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграны 4.

И уж совсем очевидно, что «Балтика» дать бой одной одному из грандов российского футбола. Вот только хватит ли у Игнашевича ресурсов и на Кубок?!

ЦСКА

Турнирное положение: Армейцы в нынешнем сезоне сражаются за медали чемпионата. На текущий момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы РПЛ.

Причем ЦСКА пропускает слишком много, как для одного из лидеров. В 21 поединке команда пропустила 27 раз.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда снова не сумела победить. ЦСКА расписал мировую с «Сочи» (2:2).

Причем до того москвичи в Кубке уверенно переиграли крепкий «Ростов» (2:0). А еще чуть ранее команда Владимира Федотова в чемпионате одолела «крылышки» (2:0).

Вообще, ЦСКА вполне прилично выглядит весной. Правда, без очковых потерь все же не обходится.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Москвичи явно постараются пройти в следующую стадию Кубка России. Да и цель взять один из трофеев актуальна.

Неплохой сезон выдает Антон Заболотный. Фактурный форвард настрелял 7 мячей в чемпионате, присовокупив к ним 2 кубковых.

Наверняка Федотова соорудит некоторую ротацию. Наставник армейцев может предоставить шанс проявить себя кому-то из талантливой молодежи.

Нет сомнений, что гости будут действовать с позиции силы. ЦСКА уж точно будет агрессивно атаковать, да и забивать в составе москвичей есть кому.

Статистика для ставок

ЦСКА еще не проигрывал нынешней весной

«Балтика» еще ни разу не побеждала «армейцев»

Последний очный поединок завершился победой москвичей (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.59. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 3.10 и 1.32.

Прогноз: Армейцы имеют в своем составе качественных исполнителей, так что явно постараются преуспеть в атаке.

«Балтийцы» также не лыком шиты, и уж точно не собираются отсиживаться в обороне.

Ставка: ТБ 2.5 за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забьют и те, и другие.

Ставка: Обе забьют за 2.46