ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси«Фенербахче» — в РПЛ, Месси — в «Зените», «Тоттенхэм» — с трофеем, Федерер — тренер Джоковича: топ-новостей 1 апреля Рис ДжеймсТрансферный дайджест. 26 марта — 1 апреля Хоакин БаклиФиро остановила Бланчфилд, Бакли нокаутировал Люке. Обзор карда UFC Atlantic City
    Все новости спорта

    Голепад обеспечен?!

    «Балтика» — ЦСКА. Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, Кубок России, 3 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Фонбет Кубок России Прогнозы на Балтику Прогнозы на ЦСКА Календарь Кубка России
    Прогноз и ставки на «Балтика» — ЦСКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антон Заболотный
    В рамках 1/8 финала плей-офф пути регионов Кубка России 3 апреля пройдет матч «Балтика» — ЦСКА. Начало — 18:15 (мск). «Балтика» — ЦСКА: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 03 Апреля 2024 года
    Балтика
  • Калининград
    •  Балтика 18:15 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
    •

    «Балтика»

    Турнирное положение: Калининградцы отчаянно сражаются за выживание в РПЛ. На данный момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

    При этом «Балтика» лишь на 3 очка отстает от зоны стыков. Да и выигрывает команда редко: всего 4 виктории в РПЛ.

    Балтика — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 3.203.152.45Бонус$9500
    •

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Балтика» уверенно переиграла «Пари НН» (2:0).

    Вообще, в 4 весенних матчах «Балтика» победила 1 раз при 1 поражении. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 2 пропущенных в свои ворота.

    А вот в Кубке России команда Сергея Игнашевича уже успеха навести шороху. Вот только основной задачей остается сохранение места в элите.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: после последней виктории «балтийцы» явно будут на подъеме. Да и игра команды постепенно выравнивается.

    Матчи против армейцев для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграны 4.

    И уж совсем очевидно, что «Балтика» дать бой одной одному из грандов российского футбола. Вот только хватит ли у Игнашевича ресурсов и на Кубок?!

    ЦСКА

    Турнирное положение: Армейцы в нынешнем сезоне сражаются за медали чемпионата. На текущий момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы РПЛ.

    Причем ЦСКА пропускает слишком много, как для одного из лидеров. В 21 поединке команда пропустила 27 раз.

  • Молодая шпана. Ямаль, Кубарси и другие юные таланты, удерживающие «Барсу» в борьбе за трофеи
  • Игроки каталонского клуба продолжают молодеть, но не перестают удивлять талантами
  • 31/03/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда снова не сумела победить. ЦСКА расписал мировую с «Сочи» (2:2).

    Причем до того москвичи в Кубке уверенно переиграли крепкий «Ростов» (2:0). А еще чуть ранее команда Владимира Федотова в чемпионате одолела «крылышки» (2:0).

    Вообще, ЦСКА вполне прилично выглядит весной. Правда, без очковых потерь все же не обходится.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Москвичи явно постараются пройти в следующую стадию Кубка России. Да и цель взять один из трофеев актуальна.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Неплохой сезон выдает Антон Заболотный. Фактурный форвард настрелял 7 мячей в чемпионате, присовокупив к ним 2 кубковых.

    Наверняка Федотова соорудит некоторую ротацию. Наставник армейцев может предоставить шанс проявить себя кому-то из талантливой молодежи.

    Нет сомнений, что гости будут действовать с позиции силы. ЦСКА уж точно будет агрессивно атаковать, да и забивать в составе москвичей есть кому.

    Статистика для ставок

    • ЦСКА еще не проигрывал нынешней весной

    • «Балтика» еще ни разу не побеждала «армейцев»

    • Последний очный поединок завершился победой москвичей (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.59. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 3.10 и 1.32.

    Прогноз: Армейцы имеют в своем составе качественных исполнителей, так что явно постараются преуспеть в атаке.

    «Балтийцы» также не лыком шиты, и уж точно не собираются отсиживаться в обороне.

    Ставка: ТБ 2.5 за 3.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забьют и те, и другие.

    Ставка: Обе забьют за 2.46

    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Кориа — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.72
  • Прогноз на матч Фучович — Качин
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шевченко — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Рамос — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Роша — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Химки — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Галатасарай — Хатайспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Эксельсиор — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Саарбрюккен — Кайзерслаутерн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Лион — Валансьен
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Балтика» — ЦСКА с коэффициентом 3.10. Дата матча: 03.04.2024. Прогнозы на футбол. Голепад обеспечен?!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры