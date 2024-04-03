ПСЖ
Турнирное положение: Парижане привычно сражаются за победу на нескольких фронтах. На текущий момент команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы Лиги 1.
При этом ПСЖ еще сражается за победу в Лиге чемпионов. Причем парижане уже вышли в 1/4 финала самого престижного турнира Старого Света.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова выдала качественный поединок. ПСЖ уверенно переиграл «Марсель» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах ПСЖ добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Более того, парижане не проигрывают с начала ноября. Да и Килиан Мбаппе привычно тащит команду к трофеям.
Не сыграют: Брэдли Барколя, Преснел Кимпембе — травмированы. Лукас Белардо — дисквалифицирован.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке ПСЖ выступает мощно. Да и на Кубок Франции команда мотивирована максимальным образом.
Матчи против бретонцев для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных встреч соперники по 2 раза огорчили друг друга.
При этом ПСЖ не так давно не сумел переиграть «Ренн» (1:1). Зато в трех своих последних матчах парижане победили.
«Ренн»
Турнирное положение: Бретонцы текущий чемпионат проводят в борьбе за выход в еврокубки. На текущий момент команда пребывает на 8 строчке турнирной таблицы.
Отставание от искомой 6 позиции составляет всего 3 очка. Да и вообще, «Ренн» имеет стабильный состав.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела неудачу. «Ренн» уступил «Страсбургу» (0:2).
Причем в 5 последних поединках бретонцы победили 2 раза. В этих матчах игрокам команды удалось отличиться 8 мячами при 7 пропущенных.
Сейчас в обойме у бретонцев все основные исполнители. Особо следует отметить креативного Мартена Терье.
Не сыграют: Адриен Труффер — травмирован.
Состояние команды: Бретонцы сильны, но крайне нестабильны. А вот парижанам команда явно постарается дать знатный бой!
В Кубке Франции команда уже пробилась в полуфинал. Случилось это благодаря уверенной победе над скромным «Ле Пюи» (3:1).
Наверняка «Ренн» по-особому будет мотивирован на матч с чемпионом. Гости уж точно не боятся парижских звезд.
И уж совсем очевидно, что гости будут действовать с оглядкой на собственные тылы. Бретонцы давно слывут грозой авторитетов.
Статистика для ставок
- ПСЖ проиграл всего 1 раз в Лиге 1
- Парижане выиграли в 3 своих последних матчах
- В последнем очном поединке была зафиксирована ничья (1:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 5.08, а победа оппонента — в скромные 7.28.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.52 и 2.38.
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- 1.95Ньюкасл — Эвертон: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
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Прогноз: «Ренн» не боится соперника, и вполне способен найти шанс у ворот хозяев.
ПСЖ проводит симпатичный турнирный отрезок, и явно мотивирован преуспеть в Кубке.
Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится ничьей.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.57