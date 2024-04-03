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    ПСЖ — «Ренн». Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, Кубок Франции, 3 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Ренн»
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    Килиан Мбаппе
    В рамках 1/2 финала Кубка Франции 3 апреля пройдет матч ПСЖ — «Ренн». Начало — 22:10 (мск). ПСЖ — «Ренн»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Кубок 03 Апреля 2024 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 22:10 Ренн Ренн
  • Ренн
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    ПСЖ

    Турнирное положение: Парижане привычно сражаются за победу на нескольких фронтах. На текущий момент команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    При этом ПСЖ еще сражается за победу в Лиге чемпионов. Причем парижане уже вышли в 1/4 финала самого престижного турнира Старого Света.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова выдала качественный поединок. ПСЖ уверенно переиграл «Марсель» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах ПСЖ добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Более того, парижане не проигрывают с начала ноября. Да и Килиан Мбаппе привычно тащит команду к трофеям.

    Не сыграют: Брэдли Барколя, Преснел Кимпембе — травмированы. Лукас Белардо — дисквалифицирован.

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    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке ПСЖ выступает мощно. Да и на Кубок Франции команда мотивирована максимальным образом.

    Матчи против бретонцев для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных встреч соперники по 2 раза огорчили друг друга.

    При этом ПСЖ не так давно не сумел переиграть «Ренн» (1:1). Зато в трех своих последних матчах парижане победили.

    «Ренн»

    Турнирное положение: Бретонцы текущий чемпионат проводят в борьбе за выход в еврокубки. На текущий момент команда пребывает на 8 строчке турнирной таблицы.

    Отставание от искомой 6 позиции составляет всего 3 очка. Да и вообще, «Ренн» имеет стабильный состав.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела неудачу. «Ренн» уступил «Страсбургу» (0:2).

    Причем в 5 последних поединках бретонцы победили 2 раза. В этих матчах игрокам команды удалось отличиться 8 мячами при 7 пропущенных.

    Сейчас в обойме у бретонцев все основные исполнители. Особо следует отметить креативного Мартена Терье.

    Не сыграют: Адриен Труффер — травмирован.

    Состояние команды: Бретонцы сильны, но крайне нестабильны. А вот парижанам команда явно постарается дать знатный бой!

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    В Кубке Франции команда уже пробилась в полуфинал. Случилось это благодаря уверенной победе над скромным «Ле Пюи» (3:1).

    Наверняка «Ренн» по-особому будет мотивирован на матч с чемпионом. Гости уж точно не боятся парижских звезд.

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать с оглядкой на собственные тылы. Бретонцы давно слывут грозой авторитетов.

    Статистика для ставок

    • ПСЖ проиграл всего 1 раз в Лиге 1

    • Парижане выиграли в 3 своих последних матчах

    • В последнем очном поединке была зафиксирована ничья (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 5.08, а победа оппонента — в скромные 7.28.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.52 и 2.38.

    Прогноз: «Ренн» не боится соперника, и вполне способен найти шанс у ворот хозяев.

    ПСЖ проводит симпатичный турнирный отрезок, и явно мотивирован преуспеть в Кубке.

    Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится ничьей.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.57

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    Ставка и прогноз на матч ПСЖ — «Ренн» с коэффициентом 3.10. Дата матча: 03.04.2024. Прогнозы на футбол. Голевой обмен после перерыва?
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