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    «Динамо» снова обыграет «Зарю»

    «Заря» — «Динамо» Киев. Ставка (к. 1.81) и прогноз на футбол, чемпионат Украины, 4 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Заря» — «Динамо» Киев
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    «Динамо» Киев
    4 апреля в перенесенном матче 6-го тура чемпионата Украины по футболу луганская «Заря» сыграет против киевского «Динамо». Начало встречи — в 15:30 по мск. «Заря» — «Динамо» Киев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 04 Апреля 2024 года
    Заря
  • Луганск
    •  Заря 15:30 Динамо К Динамо К
  • Киев
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    «Заря»

    Турнирное положение: С 22 набранными очками луганский коллектив находится на 12 месте в таблице и на четыре пункта опережает красную зону, но имеет еще пару игр в запасе.

    «Заря» за всю дистанцию смогла выиграть пять встреч в 19 проведенных матчах, а также по семь раз уступала и играла вничью. Разница мячей составляет 20:22.

    Заря — Динамо К: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошлом туре первенства «черно-белые» смогли обыграть «Металлист 1925» со счетом 2:1, а игровым днем ранее они проиграли как раз предстоящему противнику со счетом 0:2, пропустив в каждом тайме по голу.

    Не сыграют: Лазарет у «Зари» почти пуст. Все основные игроки в строю.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: После зимнего перерыва луганчане провели пять поединков в чемпионате, в которых добились трех выигрышей, раз уступили и один матч еще свели вничью. Причем в первых трех «Заря» смогла сохранить свои ворота на замке.

    «Динамо» Киев

    Турнирное положение: Столичная команда разместилась на четвертой позиции в таблице с 41 баллом. Однако по потерянным очкам она вторая в лиге.

    «Динамо» за всю дистанцию отпраздновало 13 викторий, два раза сыграло вничью и потерпело три фиаско, разница мячей — 46:22.

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    • Последние матчи: На прошедших выходных «сине-белые» смогли разгромить «Ворсклу» в Полтаве со счетом 5:1, пропустив гол уже при 5:0. Перед этим они одолели предстоящего оппонента 2:0.

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все основные игроки в строю.

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    Состояние команды: Киевляне после перерыва также отыграли пять встреч в чемпионате. И в этих поединках «Динамо» отпраздновало четыре виктории и раз сыграло вничью. И за все это время коллектив не пропустил всего лишь в двух случаях.

    Статистика для ставок

    • «Заря» отличалась в четырех из шести минувших своих встреч

    • «Динамовцы» в чемпионате неизменно отличались в девяти предыдущих играх

    • «Динамо» выиграло у «Зари» только в одном из четырех последних очных матчей

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Динамо» букмекеры дают коэффициент 1.53. Ничья оценена в 4.70, а победа «Зари» оценена в 5.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.67 и 2.22 соответственно.

    Прогноз: В прошлом месяце киевляне легко справились с «Зарей». И с того момента мало что изменилось в расстановки сил. В общем, и на этот раз также ждем виктории столичного клуба.

    Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 1.81.

    Прогноз: Однако на этот раз ожидаем, что голы влетят в обе стороны, так как эти команды в последнее время редко когда уходят с поля без забитого гола.

    Ставка: обе забьют за 1.88.

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    Ставка и прогноз на матч «Заря» — «Динамо» Киев с коэффициентом 1.81. Дата матча: 04.04.2024. Прогнозы на футбол. «Динамо» снова обыграет «Зарю»
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