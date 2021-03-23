В четвертом матче 1/2 финала «Востока» «Салават Юлаев» будет принимать «Ак Барс». Матч пройдет на «Уфа-Арене» 23 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

В плей-офф КХЛ уфимский клуб вышел с 81 баллом, заработанным в 60 играх регулярного чемпионата. В Восточной конференции команда финишировала четвертой.

А первым соперником «Салавата Юлаева» в раунде на вылет оказался «Трактор», которому уфимцы уступили в первой встрече (1:3).

Вторую игру против челябинского клуба подопечные Томи Ламсы вытащили в овертайме (3:2 ОТ), а в следующих трех матчах «юлаевцы» победили в основное время (4:0; 3:0; 3:2).

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В полуфинале конференции «Салават Юлаев» страдает от «Ак Барса». Ни в одном из поединков серии команда Ламсы не смогла выиграть (1:4; 1:2 ОТ; 1:2).

«Ак Барс»

Казанцы провели «регулярку» уверенно, благодаря чему финишировали в сезоне на первом месте в Восточной конференции с 90 очками на счету.

Плей-офф серию «Ак Барс» начал с матчей против «Торпедо». В дебютном поединке «коты» вырвали победу лишь в дополнительное время (2:1 ОТ).

Но после суровой первой встречи команда Дмитрия Квартальнова уверенно вытащила последующие матчи с «автозаводцами» (4:1; 4:0; 4:1).

В полуфинале «Ак Барс» попал на «Салават Юлаев». И снова казанцы не знают бед. В «зеленом дерби» «коты» добыли три победы подряд (4:1; 2:1 ОТ; 2:1).

Прогноз

Победа «Салавата Юлаева» в четвертой игре оценивается в 2.38, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Ак Барса» — 2.67.

Несмотря на то что казанский клуб еще никому не уступил за семь матчей в плей-офф, фаворитами четвертой дуэли считают уфимцев, полагая, что команда Квартальнова расслабится в предстоящей встрече.

Но сбавлять темп ей не хотелось бы, поскольку можно лишить себя дополнительного отдыха. На классе гости должны вытаскивать матч. Наши прогноз и ставка — победа «Ак Барса» или ничья с коэффициентом 1.62.