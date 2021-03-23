В матче регулярного сезона НХЛ «Рейнджерс» будут принимать «Баффало». Матч пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 23 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Рейнджерс» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

Хоккеисты с Манхэттена приняли участие в 30 играх регулярного чемпионата и заработали 30 очков. В таблице Восточного дивизиона нью-йоркский клуб все еще находится на шестом месте.

В начале марта «Рейнджерс» уже встречались с «Баффало» у себя дома. В «Мэдисон Сквер Гарден» хозяева победили (3:2). А после того матча команда дважды прибила «Нью-Джерси» (6:1; 6:3).

С 8 по 12 марта «синерубашечники» пережили три поражения в играх с «Питтсбургом» (5:1; 4:2) и «Бостоном» (4:0). А в следующем поединке с «мишками» «рейнджеры» взяли верх (4:0).

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В матчах с «Филадельфией» «Рейнджерс» уступили (4:5 ОТ) и добыли крупную победу (9:0). В двух встречах с «Вашингтоном» команда из Нью-Йорка также проиграла (1:2) и взяла позже реванш (3:1).

«Баффало»

Команда из Буффало в 29 играх сезона смогла набрать всего 16 очков, из-за чего она безнадежно застряла на последнем месте в рейтинге Восточного дивизиона.

Сейчас «Баффало» переживает не лучшие времена. В 12 последних матчах «мечи» только проигрывают. Серия огромных потерь началась с домашних встреч с «Нью-Джерси» (3:4 ОТ) и «Филадельфией» (0:3; 0:3).

Позже «Себс» в Нью-Йорке уступили «Рейнджерс» (2:3) и «Айлендерс» (2:5; 2:5; 2:5). Вернувшись домой, «Баффало» крупно влетел «Питтсбургу» (2:5; 0:3) и «Вашингтону» (0:6).

Затем было поражение от «Джерси» (2:3), после которого тренера Ральфа Крюгера отправили в отставку. Командой начал временно руководить Дон Гранато, под крылом которого «Баффало» успел проиграть «Бостону» (1:4).

Прогноз

На победу «Рейнджерс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.69, на ничью — 4.88, а на победу «Баффало» — 4.38.

В первом матче с новым тренером «Баффало» проиграл крупно, но делать какие-то выводы, безусловно, очень рано.

Стоит отметить, что наставник «рейнджеров» Дэвид Куинн может пропустить этот поединок из-за протокола коронавируса.

Но и без него Манхэттенский клуб должен разбираться с «Баффало», который угодил в кошмарный игровой кризис. Наши прогноз и ставка — победа «Рейнджерс» с форой -1 за 1.94.