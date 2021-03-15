В матче регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй» будет принимать «Нэшвилл». Матч пройдет на «Амали Арене» 15 марта. Начало встречи — в 23:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа-Бэй»

Хоккейная команда из Тампы сумела набрать 40 очков в 26 играх регулярного чемпионата, благодаря чему она сейчас возглавляет рейтинг Центрального дивизиона.

Недавно у «Тампы-Бэй» была серия из шести побед подряд, которая продлилась с 23 февраля по 5 марта. А обломалась она 6 числа текущего месяца в поединке с «Чикаго» (3:4 Б).

После провальной встречи с «Блэкхокс» подопечные Джона Купера еще раз сразились с этой командой и обыграли ее с крупным счетом — 6:3.

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В двух следующих матчах «Тампа-Бэй» с переменчивым успехом зарубилась с «Детройтом». В одном поединке была победа (4:3 ОТ), а в другом — потеря (4:6). В крайней встрече «молнии» прибили «Нэшвилл» (6:3).

«Нэшвилл»

Коллектив из Нэшвилла провел в регулярном сезоне 28 матчей и заработал в них 23 балла. В турнирной таблице Центрального дивизиона он идет шестым.

В этом месяце «Нэшвилл» успел выйти на лед 7 раз. Но в шести поединках «хищники» проиграли. А начались большие потери с дуэли с «Каролиной» (2:4).

Позже ребята Джона Хайнса дважды влетели «Флориде» (4:5; 2:6), а разбавить серию из трех поражений «Смэшвиллу» удалось в матче с «Далласом» (4:3 Б).

Затем «Предс» еще пару раз встретились с «Каролиной». И снова «Нэшвилл» ничего не смог поделать с нашествием «ураганов» (2:3 ОТ; 1:5). А в недавней игре «хищники» не справились и с «Тампой» (3:6).

Прогноз

Победа «Тампы-Бэй» в этой встрече оценивается в 1.61, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.15, а на победу «Нэшвилла» — 4.78.

В нынешнем сезоне «Нэшвилл» противостоял «Тампе» в пяти турах. Но в каждом поединке «хищники» проиграли. Однако в некоторых матчах команда Хайнса пыталась тягаться с «молниями» в результативности, забивая 3+ шайбы.

В предстоящем же матче «Смэшвилл» должен снова показать себя в атаке, так как у «Тампы» в последнее время не все в порядке с защитой. В недавних пяти играх она пропустила 3+ гола. Поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Нэшвилла» больше 2 за 1.85.