НХЛ. Шайба Овечкина, ассист Панарина, два очка Бучневича и Тренина

«Бостон» — «Рейнджерс» 0:4

«Рейнджерс» на выезде разгромил «Бостон» со счетом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0). После перерыва вернулся нападающий Артемий Панарин, который отметился результативной передачей. Также в составе победителей шайба и ассист на счету у Павла Бучневича.

НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Рейнджерс» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) Голы: Миллер — 2 (Бучневич, Зибанежад), 3:06 — 0:1. Крайдер — 14 (Зибанежад, Труба), 25:42 — 0:2. Строум — 10 (Панарин, Блэкуэлл), 48:03 — 0:3. Бучневич — 8 (Крайдер), 56:12 — 0:4Вратари: Галак — КинкейдШтраф: 20-20Броски: 18 (6+5+7) — 33 (10+11+12)

«Бостон» занимает четвертое место на Востоке, «Рейнджерс» — шестое.

«Бостон» — «Рейнджерс»

«Коламбус» — «Даллас» 4:3 ОТ

«Коламбус» дома обыграл «Даллас» — 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0). Решающую шайбу в овертайме забросил Зак Веренски. В составе гостей один из голов забил российский нападающий Денис Гурьянов.

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Даллас» — 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)

«Коламбус» набрал 28 очков и занимает пятое место в Центральном дивизионе. У «Далласа» 22 очка и седьмая позиция.

«Коламбус» — «Даллас»

«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» 6:3

«Тампа-Бэй» разгромила «Нэшвилл» — 6:3 (2:0, 2:1, 2:2). В составе гостей два очка за гол и результативный пас набрал российский форвард Яков Тренин.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» — 6:3 (2:0, 2:1, 2:2) Голы: Джонсон — 6 (Чернак, Коулман), 6:55 — 1:0. Жозеф — 6 (Чернак, Стэмкос), 18:35 — 2:0. Киллорн — 7 (бол., Палат, Хедман), 22:24 — 3:0. Тренин — 2 (Арвидссон), 32:02 — 3:1. Пойнт — 10 (Сергачев), 38:48 — 4:1. Каррье — 1 (Тренин, Оливье), 43:17 — 4:2. Хаула — 3 (бол., Ярнкрок, Казинс), 45:03 — 4:3. Коулман — 6 (Гудроу, Джонсон), 50:02 — 5:3. Чирелли — 8 (п.в., Макдона, Палат), 58:26 — 6:3

«Тампа» набрала 40 очков и лидирует в центральном дивизионе. У «Нэшвилла» 23 очка и шестое место.

«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»

«Флорида» — «Чикаго» 4:2

«Флорида» обыграла «Чикаго» со счетом 4:2 (0:0, 3:1, 1:1). Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский совершил 30 сэйвов.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Чикаго» — 4:2 (0:0, 3:1, 1:1) Голы: Хагель — 2 (Кубалик, Кампф), 20:28 — 0:1. Барков — 10 (Дюклер, Уигар), 27:46 — 1:1. Верхэге — 10 (Уигар, Барков), 31:00 — 2:1. Ватрано — 10 (Типпетт, Гудас), 32:19 — 3:1. Барков — 11 (Дюклер, Верхэге), 50:01 — 4:1. Боквист — 2 (Кит, Кейн), 58:28 — 4:2Вратари: Бобровский — Ланкинен (58:50)Штраф: 8-4Броски: 35 (6+13+16) — 32 (14+10+8)

«Флорида» с 40 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Чикаго» с 33 очками — на четвертом месте.

«Флорида» — «Чикаго»

«Торонто» — «Виннипег» 2:5

«Виннипег» на выезде обыграл «Торонто» со счетом 5:2 (0:0, 2:2, 3:0).

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Виннипег» — 2:5 (0:0, 2:2, 0:3) Голы: Эпплтон — 8 (Лаури, Копп), 21:41 — 0:1. Маззин — 2 (мен., Марнер), 25:03 — 1:1. Нюландер — 12 (Торнтон, Холл), 27:12 — 2:1. Штястны — 9 (Шайфли, Стэнли), 36:34 — 2:2. Лаури — 5 (Эпплтон, Демело), 47:39 — 2:3. Элерс — 14 (бол., Пионк, Копп), 54:34 — 2:4. Шайфли — 12 (бол., Моррисси, Уилер), 56:32 — 2:5Вратари: Андерсен — БроссуаШтраф: 10-6Броски: 22 (7+9+6) — 32 (7+13+12)

«Виннипег» набрал 36 очков и занимает второе место в Северном дивизионе. У «Торонто» 40 очков и первая позиция.

«Торонто» — «Виннипег»

«Калгари» — «Монреаль» 3:1

«Калгари» дома победил «Монреаль» со счетом 3:1 (2:0, 1:1, 0:0). В составе победителей дубль сделал Шон Монахэн.

НХЛ Регулярный чемпионат «Калгари» — «Монреаль» — 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) Голы: Монахэн — 6 (Ритчи), 5:38 — 1:0. Монахэн — 7 (бол., Ткачак, Линдхольм), 13:56 — 2:0. Баклунд — 5 (Манджапане, Лучич), 27:20 — 3:0. Питри — 11 (Друэн, Эдмундсон), 34:20 — 3:1Вратари: Маркстрем — Прайс (56:40 — 57:35, 57:49 — 59:53)Штраф: 4-6Броски: 36 (16+12+8) — 25 (6+10+9)

«Калгари» набрал 29 очков и занимает пятое место в Северном дивизионе. У «Монреаля» 31 очко и четвертая позиция.

«Калгари» — «Монреаль»

«Баффало» — «Питтсбург» 0:3

«Питтсбург» на выезде победил «Баффало» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).В составе победителей по разу отличились Джейк Гюнцель, Сидни Кросби и Марк Янковски. Российский нападающий Евгений Малкин записал на свой счет результативную передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Баффало» — «Питтсбург» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) Голы: Гюнтцель — 10 (бол., Малкин, Летанг), 36:37 — 0:1. Кросби — 10 (п.в., Летанг), 59:07 — 0:2. Янковски — 2 (п.в., Блюгерс, Танев), 59:44 — 0:3Вратари: Хаттон (57:48 — 59:07, 59:12 — 59:44) — ДесмитШтраф: 4-4Броски: 24 (6+12+6) — 34 (10+12+12)

«Питтсбург» набрал 35 очков и занимает третье место в Восточном дивизионе. У «Баффало» 16 очков и последнее, восьмое место.

«Баффало» — «Питтсбург»

«Нью-Джерси» — «Айлендерс» 2:3

«Айлендерс» в гостях обыграли «Нью-Джерси» со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 2:0). Вратарь островитян Семен Варламов отразил 26 бросков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Айлендерс» — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2) Голы: Заха — 7 (Палмиери, Мюррей), 6:37 — 1:0. Вальстрем — 5, 17:58 — 1:1. Куокканен — 4 (Шарангович, Зэйджак), 21:04 — 2:1. Беллоуз — 1 (Барзал, Эберле), 41:59 — 2:2. Беллоуз — 2 (Эберле), 45:10 — 2:3Вратари: Блэквуд (58:13) — ВарламовШтраф: 8-6Броски: 28 (6+18+4) — 29 (13+9+7)

«Айлендерс» с 40 очками занимают первое место в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» с 19 очками — на седьмой строчке.

«Нью-Джерси» — «Айлендерс»

«Филадельфия» — «Вашингтон» 4:5

«Вашингтон» на выезде обыграл «Филадельфию» со счетом 5:4 (2:0, 2:2, 1:2). В составе победителей одну из шайб забросил российский форвард Александр Овечкин, которая стала для него 716-й в регулярном чемпионате за карьеру. Также Евгений Кузнецов отметился голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Вашингтон» — 4:5 (0:2, 2:2, 2:1) Голы: Спронг — 5 (Врана, Кузнецов), 4:40 — 0:1. Хагелин — 3 (Дженсен, Хэтэуэй), 13:21 — 0:2. ван Римсдайк — 12, 22:36 — 1:2. Дженсен — 2 (Хагелин), 23:05 — 1:3. Патрик — 3 (Ворачек, Санхейм), 25:47 — 2:3. Овечкин — 10 (бол., Бэкстрем, Карлсон), 33:10 — 2:4. Дауд — 6 (Хэтэуэй, Карлсон), 44:25 — 2:5. Гостисбеер — 5 (бол., Кутюрье, Конекны), 53:07 — 3:5. Жиру — 6 (Ворачек, Санхейм), 57:03 — 4:5Вратари: Эллиотт (Харт, 23:05, 56:18 — 57:03, 57:30) — СамсоновШтраф: 4-6Броски: 32 (8+15+9) — 23 (9+7+7)

«Вашингтон» набрал 38 очков и занимает второе место в Восточном дивизионе. У «Филадельфии» 29 очков и пятое место.

«Филадельфия» — «Вашингтон»

«Сент-Луис» — «Вегас» 1:5

«Вегас» вна выезде разгромили «Сент-Луис» со счетом 5:1 (1:0, 0:0, 4:1). Российский форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Вегас» — 1:5 (0:1, 0:0, 1:4) Голы: Теодор — 4 (Маршессо, Карлссон), 4:01 — 0:1. Стоун — 8 (Пачиоретти, Теодор), 41:32 — 0:2. Блэй — 3 (Тарасенко, Фолк), 44:39 — 1:2. Пачиоретти — 13 (Стивенсон, Макнэбб), 47:25 — 1:3. Стоун — 9 (Пачиоретти, Стивенсон), 52:09 — 1:4. Так — 13 (п.в.), 59:30 — 1:5Вратари: Хуссо (55:41 — 59:30) — ФлериШтраф: 9-13Броски: 35 (9+11+15) — 26 (9+5+12)

«Вегас» с 37 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Сент-Луис» с 33 очками — на третьей строчке.

«Сент-Луис» — «Вегас»

«Анахайм» — «Сан-Хосе» 1:3

«Сан-Хосе» на выезде справился с «Анахаймом» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). В составе победителей по голу забили Эвандер Кейн, Кевин Лабанк и Дилан Гэмбрелл. Автором единственной шайбы «Дакс» стал Макс Джонс.

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Сан-Хосе» — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) Голы: Кейн — 11, 6:16 — 0:1. Джонс — 4 (Шаттенкирк, Лундестрем), 25:38 — 1:1. Лабанк — 7 (Хертл, Ферраро), 26:33 — 1:2. Гэмбрелл — 1 (Донато, Леонард), 42:07 — 1:3Вратари: Миллер (57:13) — ДжонсШтраф: 8-6Броски: 27 (7+9+11) — 33 (8+14+11)

«Сан-Хосе» с 25 очками занимает седьмое место в Западном дивизионе, «Анахайм» с 22 очками — на восьмой строчке.

«Ванкувер» — «Эдмонтон» 2:1

«Ванкувер» на своем льду обыграл «Эдмонтон» со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). На шайбы Бо Хорвата и Тайлера Майерса гости ответили голом Леона Драйзайтля.

НХЛ Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Эдмонтон» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) Голы: Хорват — 12 (бол.), 32:59 — 1:0. Драйзайтль — 16 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 36:59 — 1:1. Майерс — 4 (Бенн, Хегландер), 49:23 — 2:1Вратари: Демко — Коскинен (58:13)Штраф: 8-4Броски: 28 (4+13+11) — 35 (13+10+12)

«Ванкувер» с 28 очками занимает шестое место в Северном дивизионе, «Эдмонтон» с 36 очками — на третьей строчке.