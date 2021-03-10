В матче регулярного сезона НХЛ «Детройт» будет принимать «Тампу-Бэй». Матч пройдет на «Литл Сизарс Арене» 10 марта. Начало встречи — в 03:30 мск. «Детройт» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Детройт»

Коллектив из Детройта вернулся на привычное для себя последнее место в зачете Центрального дивизиона. В 26 поединках он насобирал всего 17 очков.

В паре заключительных матчей минувшего месяца «Детройт» добыл две победы подряд. Сейчас это самая длинная серия «крылышек» (если подобное достижение вообще можно назвать серией).

В первом матче подопечные Джеффа Блашилла дома разгромили «Нэшвилл» (5:2). А затем в гостях красно-белые раскатали «Чикаго» (5:3).

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Однако в следующем поединке с «Блэкхокс» «Детройт» получил сполна (2:7). В двух недавних матчах «Ред Уингз» потерпели крупные поражения от «Коламбуса» (1:4; 2:5).

«Тампа-Бэй»

Хоккейный клуб из Тампы уверенно чувствует себя на лидерской позиции в рейтинге Центрального дивизиона. Сейчас на его счету имеется 36 очков, добытых в 23 встречах.

Недавно у «Тампы-Бэй» была хорошая серия из шести побед подряд. Она стартовала с трех поединков с «Каролиной» (4:2; 3:0; 3:1).

Затем подопечные Джона Купера встретились с «Далласом». В двух матчах «молнии» победили всухую (5:0; 2:0). А позже команда из штата Флорида взяла верх над «Чикаго» (3:2 ОТ).

Успешная серия «Тампы-Бэй» прервалась во втором поединке с «дроздами» (3:4 Б). А в недавней встрече с «Блэкхокс» «молнии» снова выиграли (6:3).

Прогноз

На победу «Детройта» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 5.50, на ничью — 5.35, а на победу «Тампы-Бэй» — 1.52.

Несмотря на недавние победы, «Детройт» не пришел в себя и снова начал проигрывать, пропуская минимум 4 гола за матч.

Находясь в такой плохой форме, «крылышки» не в состоянии тягаться с первой командой дивизиона. Наши прогноз и ставка — победа «Тампы-Бэй» с форой-1 за 1.60.