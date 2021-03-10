«Детройт»
Коллектив из Детройта вернулся на привычное для себя последнее место в зачете Центрального дивизиона. В 26 поединках он насобирал всего 17 очков.
В паре заключительных матчей минувшего месяца «Детройт» добыл две победы подряд. Сейчас это самая длинная серия «крылышек» (если подобное достижение вообще можно назвать серией).
В первом матче подопечные Джеффа Блашилла дома разгромили «Нэшвилл» (5:2). А затем в гостях красно-белые раскатали «Чикаго» (5:3).
Однако в следующем поединке с «Блэкхокс» «Детройт» получил сполна (2:7). В двух недавних матчах «Ред Уингз» потерпели крупные поражения от «Коламбуса» (1:4; 2:5).
«Тампа-Бэй»
Хоккейный клуб из Тампы уверенно чувствует себя на лидерской позиции в рейтинге Центрального дивизиона. Сейчас на его счету имеется 36 очков, добытых в 23 встречах.
Недавно у «Тампы-Бэй» была хорошая серия из шести побед подряд. Она стартовала с трех поединков с «Каролиной» (4:2; 3:0; 3:1).
Затем подопечные Джона Купера встретились с «Далласом». В двух матчах «молнии» победили всухую (5:0; 2:0). А позже команда из штата Флорида взяла верх над «Чикаго» (3:2 ОТ).
Успешная серия «Тампы-Бэй» прервалась во втором поединке с «дроздами» (3:4 Б). А в недавней встрече с «Блэкхокс» «молнии» снова выиграли (6:3).
Прогноз
На победу «Детройта» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 5.50, на ничью — 5.35, а на победу «Тампы-Бэй» — 1.52.
Несмотря на недавние победы, «Детройт» не пришел в себя и снова начал проигрывать, пропуская минимум 4 гола за матч.
Находясь в такой плохой форме, «крылышки» не в состоянии тягаться с первой командой дивизиона. Наши прогноз и ставка — победа «Тампы-Бэй» с форой-1 за 1.60.